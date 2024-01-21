https://ria.ru/20240121/most-1922632823.html

Проезда по Крымскому мосту ждут около 500 машин

Проезда по Крымскому мосту ждут около 500 машин - РИА Новости, 21.01.2024

Проезда по Крымскому мосту ждут около 500 машин

Проезда Крымского моста на 17.00 воскресенья ожидают около 500 машин, сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на Крымском мосту. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T17:18

2024-01-21T17:18

2024-01-21T17:18

общество

авто

тамань (станица)

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости. Проезда Крымского моста на 17.00 воскресенья ожидают около 500 машин, сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на Крымском мосту. В воскресенье днем на Крымском мосту дважды перекрывалось автомобильное движение. "В очереди со стороны Тамани находится 300 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди со стороны Керчи находится 180 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240121/most-1922627154.html

тамань (станица)

керчь

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Дарья Буймова

общество, авто, тамань (станица), керчь