https://ria.ru/20240121/most-1922632823.html
Проезда по Крымскому мосту ждут около 500 машин
Проезда по Крымскому мосту ждут около 500 машин - РИА Новости, 21.01.2024
Проезда по Крымскому мосту ждут около 500 машин
Проезда Крымского моста на 17.00 воскресенья ожидают около 500 машин, сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на Крымском мосту. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T17:18
2024-01-21T17:18
2024-01-21T17:18
общество
авто
тамань (станица)
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости. Проезда Крымского моста на 17.00 воскресенья ожидают около 500 машин, сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на Крымском мосту. В воскресенье днем на Крымском мосту дважды перекрывалось автомобильное движение. "В очереди со стороны Тамани находится 300 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди со стороны Керчи находится 180 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240121/most-1922627154.html
тамань (станица)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, авто, тамань (станица), керчь
Общество, Авто, Тамань (станица), Керчь
Проезда по Крымскому мосту ждут около 500 машин
Проезда по Крымскому мосту ждут 300 машин со стороны Тамани и 180 авто в Керчи