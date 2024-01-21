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Проезда по Крымскому мосту ждут около 500 машин - РИА Новости, 21.01.2024
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17:18 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/most-1922632823.html
Проезда по Крымскому мосту ждут около 500 машин
Проезда по Крымскому мосту ждут около 500 машин - РИА Новости, 21.01.2024
Проезда по Крымскому мосту ждут около 500 машин
Проезда Крымского моста на 17.00 воскресенья ожидают около 500 машин, сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на Крымском мосту. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T17:18
2024-01-21T17:18
общество
авто
тамань (станица)
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости. Проезда Крымского моста на 17.00 воскресенья ожидают около 500 машин, сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на Крымском мосту. В воскресенье днем на Крымском мосту дважды перекрывалось автомобильное движение. "В очереди со стороны Тамани находится 300 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди со стороны Керчи находится 180 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
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тамань (станица)
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общество, авто, тамань (станица), керчь
Общество, Авто, Тамань (станица), Керчь
Проезда по Крымскому мосту ждут около 500 машин

Проезда по Крымскому мосту ждут 300 машин со стороны Тамани и 180 авто в Керчи

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости. Проезда Крымского моста на 17.00 воскресенья ожидают около 500 машин, сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на Крымском мосту.
В воскресенье днем на Крымском мосту дважды перекрывалось автомобильное движение.
"В очереди со стороны Тамани находится 300 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди со стороны Керчи находится 180 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
Очередь из автомобилей у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Крымский мост открыли для автомобилей
Вчера, 16:30
 
ОбществоАвтоТамань (станица)Керчь
 
 
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