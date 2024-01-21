https://ria.ru/20240121/most-1922627154.html
Крымский мост открыли для автомобилей
Крымский мост открыли для автомобилей - РИА Новости, 21.01.2024
Крымский мост открыли для автомобилей
Движение автотранспорта по Крымскому мосту днем в воскресенье возобновлено чуть более чем через час после приостановки, говорится в Telegram-канале инфоцентра о РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T16:30
2024-01-21T16:30
2024-01-21T16:36
республика крым
крымский мост
общество
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту днем в воскресенье возобновлено чуть более чем через час после приостановки, говорится в Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.О втором за день перекрытии движения по Крымскому мосту сообщалось в 15.04 мск. Всех находившихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие. Причины остановки движения не уточнялись."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении, опубликованном в 16.20 мск.Движение по Крымскому мосту уже приостанавливали в воскресенье примерно на полтора часа, сообщение о приостановке было выложено в 12.53 мск, о возобновлении движения сообщалось в 14.21 мск.
https://ria.ru/20240121/sevastopol-1922626037.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, крымский мост, общество
Республика Крым, Крымский мост, Общество
Крымский мост открыли для автомобилей
Движение по Крымскому мосту возобновили более чем через час после приостановки