https://ria.ru/20240121/most-1922627154.html

Крымский мост открыли для автомобилей

Крымский мост открыли для автомобилей - РИА Новости, 21.01.2024

Крымский мост открыли для автомобилей

Движение автотранспорта по Крымскому мосту днем в воскресенье возобновлено чуть более чем через час после приостановки, говорится в Telegram-канале инфоцентра о РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T16:30

2024-01-21T16:30

2024-01-21T16:36

республика крым

крымский мост

общество

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту днем в воскресенье возобновлено чуть более чем через час после приостановки, говорится в Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.О втором за день перекрытии движения по Крымскому мосту сообщалось в 15.04 мск. Всех находившихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие. Причины остановки движения не уточнялись."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении, опубликованном в 16.20 мск.Движение по Крымскому мосту уже приостанавливали в воскресенье примерно на полтора часа, сообщение о приостановке было выложено в 12.53 мск, о возобновлении движения сообщалось в 14.21 мск.

https://ria.ru/20240121/sevastopol-1922626037.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

республика крым, крымский мост, общество