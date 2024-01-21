https://ria.ru/20240121/most-1922618208.html
На Крымском мосту вновь перекрыли движение
На Крымском мосту вновь перекрыли движение - РИА Новости, 21.01.2024
На Крымском мосту вновь перекрыли движение
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли во второй раз за день, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T15:09
2024-01-21T15:09
2024-01-21T15:23
крымский мост
республика крым
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли во второй раз за день, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.Местные власти сообщали о двух сбитых на юге Херсонской области вражеских ракетах, летевших на Крым, а также о сбитой воздушной цели над акваторией моря в районе Севастополя.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, республика крым
Крымский мост, Республика Крым
На Крымском мосту вновь перекрыли движение
На Крымском мосту вновь перекрыли движение автомобильного транспорта