https://ria.ru/20240121/most-1922618208.html

На Крымском мосту вновь перекрыли движение

На Крымском мосту вновь перекрыли движение - РИА Новости, 21.01.2024

На Крымском мосту вновь перекрыли движение

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли во второй раз за день, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T15:09

2024-01-21T15:09

2024-01-21T15:23

крымский мост

республика крым

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли во второй раз за день, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.Местные власти сообщали о двух сбитых на юге Херсонской области вражеских ракетах, летевших на Крым, а также о сбитой воздушной цели над акваторией моря в районе Севастополя.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

республика крым

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

крымский мост, республика крым