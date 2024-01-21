https://ria.ru/20240121/most-1922612256.html
Крымский мост открыли для движения транспорта
Крымский мост открыли для движения транспорта - РИА Новости, 21.01.2024
Крымский мост открыли для движения транспорта
Движение транспорта по Крымскому мосту, остановленное днем в воскресенье, открыли, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T14:27
2024-01-21T14:27
2024-01-21T14:40
крымский мост
республика крым
херсонская область
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Движение транспорта по Крымскому мосту, остановленное днем в воскресенье, открыли, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.Движение перекрыли в 12.53 по мск. Причины не назывались. При этом местные власти сообщили о двух сбитых на юге Херсонской области вражеских ракетах, летевших на Крым, а также сбитой воздушной цели над акваторией моря в районе Севастополя."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240121/bezopasnost-1922613158.html
республика крым
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, республика крым, херсонская область , севастополь
Крымский мост, Республика Крым, Херсонская область , Севастополь
Крымский мост открыли для движения транспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту, остановленное днем, возобновили