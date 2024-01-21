https://ria.ru/20240121/moryaki-1922568045.html

В МИД рассказали об условиях, в которых живут удерживаемые в Мапуту моряки

В МИД рассказали об условиях, в которых живут удерживаемые в Мапуту моряки - РИА Новости, 21.01.2024

В МИД рассказали об условиях, в которых живут удерживаемые в Мапуту моряки

Российские моряки, удерживаемые из-за финансово-имущественного спора в порту Мапуту на судне Volopas, получают зарплату, могут сходить на берег, жалобы по... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T06:36

2024-01-21T06:36

2024-01-21T06:36

мапуту

россия

мозамбик

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские моряки, удерживаемые из-за финансово-имущественного спора в порту Мапуту на судне Volopas, получают зарплату, могут сходить на берег, жалобы по здоровью отсутствуют, сообщили РИА Новости в МИД РФ. Ранее в МИД РФ сообщили агентству, что что на рыболовецком судне Volopas, которое удерживается в Мапуту, находятся пять человек, из них двое, в том числе капитан судна – россияне. В ведомстве добавили, что россияне "фактически оказались заложниками финансово-имущественного спора между компанией-судовладельцем и местной фирмой-агентом". "Экипажу выплачивается заработная плата, имеется возможность схода на берег для покупки продуктов. Жалобы на здоровье отсутствуют", - сообщили в министерстве. Там добавили, что при содействии посольства был пополнен запас технической воды, на борт доставили газовую плиту. "Российские дипломаты осуществляют постоянный мониторинг обстановки на борту, морякам оказывается необходимая поддержка. С компетентными органами Мозамбика продолжаются интенсивные консультации с целью урегулирования сложившейся ситуации", - рассказали в МИД РФ. В ведомстве также сообщили, что "техническое состояние судна Volopas в целом оценивается как удовлетворительное".

https://ria.ru/20231126/zalozhniki-1911956342.html

https://ria.ru/20240117/putin-1921802671.html

мапуту

россия

мозамбик

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мапуту, россия, мозамбик