https://ria.ru/20240121/moryaki-1922567674.html

В МИД назвали причину, почему российских моряков удерживают в порту Мапуту

В МИД назвали причину, почему российских моряков удерживают в порту Мапуту - РИА Новости, 21.01.2024

В МИД назвали причину, почему российских моряков удерживают в порту Мапуту

Удерживаемые в порту Мапуту (Мозамбик) российские моряки оказались заложниками финансово-имущественного спора, посольство предпринимает усилия по их... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T06:26

2024-01-21T06:26

2024-01-21T06:46

россия

в мире

мапуту

мозамбик

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Удерживаемые в порту Мапуту (Мозамбик) российские моряки оказались заложниками финансово-имущественного спора, посольство предпринимает усилия по их репатриации, рассказали РИА Новости в МИД России.Как сообщал ранее Telegram-канал Shot, восемь месяцев команда, среди которых есть россияне, сидит без топлива и электричества на борту рыболовецкого судна Volopas под флагом Камеруна в порту Мапуту. По информации издания, моряки, среди которых есть также граждане Украины и Литвы, питаются раз в день.В МИД уточнили, что на судне находятся пять человек, из них двое, в том числе капитан – россияне. Получив информацию от капитана о желании россиян вернуться на родину, посольство в Мозамбике "незамедлительно обратилось за содействием к местным властям"."В МИД Мозамбика были направлены соответствующие ноты, установлен контакт с представителями МВД, Национальной миграционной службы, администрации порта города Мапуту",- добавили в ведомстве.При этом там подчеркнули, что, несмотря на предпринимаемые усилия, "вопрос с репатриацией моряков до сих пор решить не удалось"."Фактически они оказались заложниками финансово-имущественного спора между компанией-судовладельцем и местной фирмой-агентом",- пояснили в МИД.Кроме того, портовые власти настаивают на необходимости присутствия минимального количества членов экипажа, чтобы поддерживать судно на плаву у причала, добавили в ведомстве.При этом в МИД подчеркнули, что российские моряки получают зарплату и могут сходить на берег, жалоб на здоровье у них нет, техническое состояние Volopas оценивается как удовлетворительное. При помощи дипломатов на судне пополнили запас технической воды, на борт доставили газовую плиту."Российские дипломаты осуществляют постоянный мониторинг обстановки на борту, морякам оказывается необходимая поддержка. С компетентными органами Мозамбика продолжаются интенсивные консультации с целью урегулирования сложившейся ситуации", - заверили в ведомстве.

https://ria.ru/20240117/putin-1921802671.html

https://ria.ru/20231024/posolstvo-1904982827.html

россия

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россия, в мире, мапуту, мозамбик