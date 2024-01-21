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В Подмосковье ночью зафиксировали 25-градусные морозы - РИА Новости, 21.01.2024
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10:50 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/moroz-1922586316.html
В Подмосковье ночью зафиксировали 25-градусные морозы
В Подмосковье ночью зафиксировали 25-градусные морозы - РИА Новости, 21.01.2024
В Подмосковье ночью зафиксировали 25-градусные морозы
Минувшей ночью в Подмосковье местами были зафиксированы 25-градусные морозы, холоднее всего было в Клину, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T10:50
2024-01-21T10:50
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строгино
евгений тишковец
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Минувшей ночью в Подмосковье местами были зафиксированы 25-градусные морозы, холоднее всего было в Клину, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что за минувшую ночь на базовой московской метеостанции ВДНХ температура понизилась до минус 15,8 градуса, в Тушино - до минус 18,4 градуса, в Строгино - до минус 15,4 градуса, на Балчуге - до минус 11,1 градуса, что на 3-5 градусов ниже климатической нормы января. "В Подмосковье местами ударили 25-градусные морозы. Холоднее всего было в Мелихово - минус 20,1 градусов, Можайске - минус 20,2 градусов, Подмосковном - минус 20,3 градусов, Солнечногорске - минус 21,1 градусов, Ново-Иерусалиме - минус 21,8 градусов, Михайловском - минус 22,8 градусов, Талдоме - минус 22,9 градусов, Клину - минус 25,0 градусов", - написал Тишковец.
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московская область (подмосковье), клин, строгино, евгений тишковец, погода
Московская область (Подмосковье), Клин, Строгино, Евгений Тишковец, Погода
В Подмосковье ночью зафиксировали 25-градусные морозы

Тишковец: в Подмосковье ночью местами зафиксировали 25-градусные морозы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗима
Зима - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Минувшей ночью в Подмосковье местами были зафиксированы 25-градусные морозы, холоднее всего было в Клину, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что за минувшую ночь на базовой московской метеостанции ВДНХ температура понизилась до минус 15,8 градуса, в Тушино - до минус 18,4 градуса, в Строгино - до минус 15,4 градуса, на Балчуге - до минус 11,1 градуса, что на 3-5 градусов ниже климатической нормы января.
"В Подмосковье местами ударили 25-градусные морозы. Холоднее всего было в Мелихово - минус 20,1 градусов, Можайске - минус 20,2 градусов, Подмосковном - минус 20,3 градусов, Солнечногорске - минус 21,1 градусов, Ново-Иерусалиме - минус 21,8 градусов, Михайловском - минус 22,8 градусов, Талдоме - минус 22,9 градусов, Клину - минус 25,0 градусов", - написал Тишковец.
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