"Драматично": нового главу МИД Франции шокировали последствия победы России
Глава МИД Франции испугался захвата Россией рынка зерна после поражения Украины
Новый глава МИД Франции Стефан Сежурне во время прибытия на Украину. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Россия может взять под свой контроль 30% мирового экспорта пшеницы после поражения Украины, заявил изданию Le Parisien недавно назначенный министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне.
Глава МИД пообещал продолжить военную поддержку Украины, Киев, по его словам, "может рассчитывать на Францию". При этом, как утверждает Сежурне, последствия поражения Украины "будут значительными".
"К примеру, если Украина проиграет, 30% мирового экспорта попадут под контроль России, французская пшеница окажется под угрозой на мировых рынках. Победа России <…> будет драматичной для наших фермеров", - заявил он.
По мнению министра, это грозит инфляцией, а также "очень серьезной" продовольственной проблемой, поэтому Париж должен поддерживать Киев. "Президенту Зеленскому это (помощь. – ред.) нужно для общественного мнения (на Украине. – ред.), чтобы продемонстрировать, что у него все еще есть поддержка", - признал Сежурне.
Ранее профсоюз европейских фермеров и сельхозпроизводителей COPA-COGECA сообщил, что его представители на встрече в Еврокомиссии "выразили серьезную обеспокоенность по поводу неограниченного импорта с Украины" и призвали "найти конструктивные решения для устранения последствий либерализации торговли с Украиной".
Во встрече участвовали представители европейских производителей сахара, зерновых и масличных культур, мяса птицы и яиц.
Европейские сельхозпроизводители указали на "непропорциональное и несправедливое бремя, возложенное на сельскохозяйственный сектор в связи с помощью, оказываемой Украине", и предупредили, что в случае сохранения неконтролируемого ввоза украинских сельхозтоваров "выживание производителей в Европе, как и непоколебимость поддержки Украины, будут поставлены под сомнение".