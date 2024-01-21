https://ria.ru/20240121/metropoliten-1922585781.html
Москвичи смогут попросить об изменении температуры в метро
Москвичи смогут попросить об изменении температуры в метро - РИА Новости, 21.01.2024
Москвичи смогут попросить об изменении температуры в метро
Наклейки с QR-кодами разместили на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы, с их помощью пассажиры смогут оставить пожелания о температуре в вагонах,... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T10:46
2024-01-21T10:46
2024-01-21T10:46
общество
москва
максим ликсутов
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Наклейки с QR-кодами разместили на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы, с их помощью пассажиры смогут оставить пожелания о температуре в вагонах, рассказал РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Заммэра уточнил, что в городском транспорте всегда соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования, у кондиционеров в метро есть два режима работы: зимний и летний, благодаря чему в любое время года в транспорте поддерживается комфортная температура. По его словам, новые информационные стикеры разместили во всех поездах "серой" линии метро у наддверных экранов. "Благодаря наклейкам с QR-кодом в вагонах метро пассажир может оставить сообщение, если температура воздуха для него не подходит. Это позволит службам метрополитена реагировать быстрее и еще качественнее настраивать климат внутри составов. Если эксперимент окажется успешным, то мы разместим информационные материалы с кодами и в других поездах, а потом и во всем городском транспорте", - рассказал Ликсутов. Заммэра добавил, что на каждом стикере указан номер вагона, он автоматически заносится в форму, а еще там разместили справочную информацию о циркуляции воздуха и о том, оборудован ли вагон кондиционером. Если у пассажира есть предложения по работе системы кондиционирования или вентиляции, в заявке необходимо указать название линии, дату, время поездки и добавить свои комментарии. Информация поступит сотрудникам метро в течение минуты, каждая заявка будет отработана специалистами, которые отрегулируют температуру в вагоне.
https://ria.ru/20240116/audiosoobscheniya-1921614614.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, максим ликсутов
Общество, Москва, Максим Ликсутов
Москвичи смогут попросить об изменении температуры в метро
Ликсутов: москвичи смогут попросить об изменении температуры на "серой" ветке
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Наклейки с QR-кодами разместили на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы, с их помощью пассажиры смогут оставить пожелания о температуре в вагонах, рассказал РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Заммэра уточнил, что в городском транспорте всегда соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования, у кондиционеров в метро есть два режима работы: зимний и летний, благодаря чему в любое время года в транспорте поддерживается комфортная температура.
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По его словам, новые информационные стикеры разместили во всех поездах "серой" линии метро у наддверных экранов. "Благодаря наклейкам с QR-кодом в вагонах метро пассажир может оставить сообщение, если температура воздуха для него не подходит. Это позволит службам метрополитена реагировать быстрее и еще качественнее настраивать климат внутри составов. Если эксперимент окажется успешным, то мы разместим информационные материалы с кодами и в других поездах, а потом и во всем городском транспорте", - рассказал Ликсутов.
Заммэра добавил, что на каждом стикере указан номер вагона, он автоматически заносится в форму, а еще там разместили справочную информацию о циркуляции воздуха и о том, оборудован ли вагон кондиционером. Если у пассажира есть предложения по работе системы кондиционирования или вентиляции, в заявке необходимо указать название линии, дату, время поездки и добавить свои комментарии. Информация поступит сотрудникам метро в течение минуты, каждая заявка будет отработана специалистами, которые отрегулируют температуру в вагоне.
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