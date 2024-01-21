https://ria.ru/20240121/medvezhata-1922616216.html

В крымском зоопарке "Сказка" родились медвежата

В крымском зоопарке "Сказка" родились медвежата - РИА Новости, 21.01.2024

В крымском зоопарке "Сказка" родились медвежата

В зоопарке "Сказка" на Южном берегу Крыма появились на свет два медвежонка, сообщила РИА Новости представитель учреждения Татьяна Алексагина. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T14:57

2024-01-21T14:57

2024-01-21T16:02

хорошие новости

ялта

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922615500_32:0:2375:1318_1920x0_80_0_0_60e4979351e1fc70fc6765b6218a6c8f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв — РИА Новости. В зоопарке "Сказка" на Южном берегу Крыма появились на свет два медвежонка, сообщила РИА Новости представитель учреждения Татьяна Алексагина."У нас радостная новость. На Крещение в зоопарке "Сказка" родились два медвежонка", — сказала она.По словам Алексагиной, малыши чувствуют себя хорошо и находятся под присмотром матери. Она уточнила, что их вольер построен в виде берлоги, поэтому все посетители смогут увидеть медведицу и ее детей.Зоопарк "Сказка" находится в горах рядом с Ялтой. Он имеет статус объекта природно-заповедного фонда России. В зоопарке проживают свыше полутора тысяч животных и птиц, всего более ста различных видов.

https://ria.ru/20240109/lvy-1920281361.html

https://ria.ru/20231230/kosatka-1919117825.html

ялта

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ялта, россия, общество