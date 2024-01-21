https://ria.ru/20240121/medvezhata-1922616216.html
В крымском зоопарке "Сказка" родились медвежата
В крымском зоопарке "Сказка" родились медвежата - РИА Новости, 21.01.2024
В крымском зоопарке "Сказка" родились медвежата
В зоопарке "Сказка" на Южном берегу Крыма появились на свет два медвежонка, сообщила РИА Новости представитель учреждения Татьяна Алексагина. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T14:57
2024-01-21T14:57
2024-01-21T16:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв — РИА Новости. В зоопарке "Сказка" на Южном берегу Крыма появились на свет два медвежонка, сообщила РИА Новости представитель учреждения Татьяна Алексагина."У нас радостная новость. На Крещение в зоопарке "Сказка" родились два медвежонка", — сказала она.По словам Алексагиной, малыши чувствуют себя хорошо и находятся под присмотром матери. Она уточнила, что их вольер построен в виде берлоги, поэтому все посетители смогут увидеть медведицу и ее детей.Зоопарк "Сказка" находится в горах рядом с Ялтой. Он имеет статус объекта природно-заповедного фонда России. В зоопарке проживают свыше полутора тысяч животных и птиц, всего более ста различных видов.
https://ria.ru/20240109/lvy-1920281361.html
https://ria.ru/20231230/kosatka-1919117825.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ялта, россия, общество
Хорошие новости, Ялта, Россия, Общество
В крымском зоопарке "Сказка" родились медвежата
В зоопарке "Сказка" на Южном берегу Крыма родились два медвежонка
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв — РИА Новости. В зоопарке "Сказка" на Южном берегу Крыма появились на свет два медвежонка, сообщила РИА Новости представитель учреждения Татьяна Алексагина.
«
"У нас радостная новость. На Крещение в зоопарке "Сказка" родились два медвежонка", — сказала она.
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По словам Алексагиной, малыши чувствуют себя хорошо и находятся под присмотром матери. Она уточнила, что их вольер построен в виде берлоги, поэтому все посетители смогут увидеть медведицу и ее детей.
Зоопарк "Сказка" находится в горах рядом с Ялтой
. Он имеет статус объекта природно-заповедного фонда России
. В зоопарке проживают свыше полутора тысяч животных и птиц, всего более ста различных видов.
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