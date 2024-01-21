Рейтинг@Mail.ru
В крымском зоопарке "Сказка" родились медвежата - РИА Новости, 21.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
14:57 21.01.2024 (обновлено: 16:02 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/medvezhata-1922616216.html
В крымском зоопарке "Сказка" родились медвежата
В крымском зоопарке "Сказка" родились медвежата - РИА Новости, 21.01.2024
В крымском зоопарке "Сказка" родились медвежата
В зоопарке "Сказка" на Южном берегу Крыма появились на свет два медвежонка, сообщила РИА Новости представитель учреждения Татьяна Алексагина. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T14:57
2024-01-21T16:02
хорошие новости
ялта
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922615500_32:0:2375:1318_1920x0_80_0_0_60e4979351e1fc70fc6765b6218a6c8f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв — РИА Новости. В зоопарке "Сказка" на Южном берегу Крыма появились на свет два медвежонка, сообщила РИА Новости представитель учреждения Татьяна Алексагина."У нас радостная новость. На Крещение в зоопарке "Сказка" родились два медвежонка", — сказала она.По словам Алексагиной, малыши чувствуют себя хорошо и находятся под присмотром матери. Она уточнила, что их вольер построен в виде берлоги, поэтому все посетители смогут увидеть медведицу и ее детей.Зоопарк "Сказка" находится в горах рядом с Ялтой. Он имеет статус объекта природно-заповедного фонда России. В зоопарке проживают свыше полутора тысяч животных и птиц, всего более ста различных видов.
https://ria.ru/20240109/lvy-1920281361.html
https://ria.ru/20231230/kosatka-1919117825.html
ялта
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922615500_325:0:2082:1318_1920x0_80_0_0_8a83319c102f2f5eeed24d4e4686d27a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ялта, россия, общество
Хорошие новости, Ялта, Россия, Общество
В крымском зоопарке "Сказка" родились медвежата

В зоопарке "Сказка" на Южном берегу Крыма родились два медвежонка

© Олег Зубков/YoutubeВ зоопарке "Сказка" на Южном берегу Крыма родились два медвежонка
В зоопарке Сказка на Южном берегу Крыма родились два медвежонка
© Олег Зубков/Youtube
В зоопарке "Сказка" на Южном берегу Крыма родились два медвежонка
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв — РИА Новости. В зоопарке "Сказка" на Южном берегу Крыма появились на свет два медвежонка, сообщила РИА Новости представитель учреждения Татьяна Алексагина.
«
"У нас радостная новость. На Крещение в зоопарке "Сказка" родились два медвежонка", — сказала она.
В крымском сафари-парке Тайган у пары львов родилась двойня
В крымском сафари-парке "Тайган" у пары львов родилась двойня
9 января, 12:40
По словам Алексагиной, малыши чувствуют себя хорошо и находятся под присмотром матери. Она уточнила, что их вольер построен в виде берлоги, поэтому все посетители смогут увидеть медведицу и ее детей.
Зоопарк "Сказка" находится в горах рядом с Ялтой. Он имеет статус объекта природно-заповедного фонда России. В зоопарке проживают свыше полутора тысяч животных и птиц, всего более ста различных видов.
Косатка Ная с детенышем в Москвариуме - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
В "Москвариуме" на свет появился детеныш косатки
30 декабря 2023, 13:30
 
Хорошие новостиЯлтаРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала