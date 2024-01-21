https://ria.ru/20240121/mavzoley-1922641689.html

Зюганов заявил о сакральном смысле мавзолея Ленина

Зюганов заявил о сакральном смысле мавзолея Ленина - РИА Новости, 21.01.2024

Зюганов заявил о сакральном смысле мавзолея Ленина

Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве имеет сакральный смысл и олицетворяет великую эпоху, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире Первого канала. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T18:28

2024-01-21T18:28

2024-01-21T18:28

общество

москва

ссср

геннадий зюганов

владимир ульянов

юрий гагарин (космонавт)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885527801_0:327:3058:2047_1920x0_80_0_0_c2e0a5ac052342d50ff105ee075d8db1.jpg

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве имеет сакральный смысл и олицетворяет великую эпоху, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире Первого канала. Двадцать первого января исполнилось 100 лет со дня смерти лидера большевиков и первого главы советского правительства Владимира Ульянова (Ленина). Забальзамированное тело Ленина покоится в мавзолее в Москве на Красной площади. "На Красной площади мавзолей имеет сакральный смысл. Нормальные люди должны прекрасно понимать, что в целом ансамбль Красной площади - это то, что олицетворяет нашу великую эпоху. И мавзолей в этом плане играет исключительную роль", - сказал Зюганов.Политик отметил, что с мавзолея призывали защищать СССР, "к нему бросали 200 фашистских знамён после легендарной победы" и встречали космонавта Юрия Гагарина.

https://ria.ru/20240121/lenin-1922535099.html

москва

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, ссср, геннадий зюганов, владимир ульянов, юрий гагарин (космонавт)