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Зюганов заявил о сакральном смысле мавзолея Ленина - РИА Новости, 21.01.2024
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18:28 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/mavzoley-1922641689.html
Зюганов заявил о сакральном смысле мавзолея Ленина
Зюганов заявил о сакральном смысле мавзолея Ленина - РИА Новости, 21.01.2024
Зюганов заявил о сакральном смысле мавзолея Ленина
Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве имеет сакральный смысл и олицетворяет великую эпоху, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире Первого канала. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T18:28
2024-01-21T18:28
общество
москва
ссср
геннадий зюганов
владимир ульянов
юрий гагарин (космонавт)
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве имеет сакральный смысл и олицетворяет великую эпоху, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире Первого канала. Двадцать первого января исполнилось 100 лет со дня смерти лидера большевиков и первого главы советского правительства Владимира Ульянова (Ленина). Забальзамированное тело Ленина покоится в мавзолее в Москве на Красной площади. "На Красной площади мавзолей имеет сакральный смысл. Нормальные люди должны прекрасно понимать, что в целом ансамбль Красной площади - это то, что олицетворяет нашу великую эпоху. И мавзолей в этом плане играет исключительную роль", - сказал Зюганов.Политик отметил, что с мавзолея призывали защищать СССР, "к нему бросали 200 фашистских знамён после легендарной победы" и встречали космонавта Юрия Гагарина.
https://ria.ru/20240121/lenin-1922535099.html
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общество, москва, ссср, геннадий зюганов, владимир ульянов, юрий гагарин (космонавт)
Общество, Москва, СССР, Геннадий Зюганов, Владимир Ульянов, Юрий Гагарин (космонавт)
Зюганов заявил о сакральном смысле мавзолея Ленина

Зюганов: мавзолей Ленина имеет сакральный смысл и олицетворяет великую эпоху

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкМавзолей Ленина на Красной площади в Москве
Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве имеет сакральный смысл и олицетворяет великую эпоху, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире Первого канала.
Двадцать первого января исполнилось 100 лет со дня смерти лидера большевиков и первого главы советского правительства Владимира Ульянова (Ленина). Забальзамированное тело Ленина покоится в мавзолее в Москве на Красной площади.
«
"На Красной площади мавзолей имеет сакральный смысл. Нормальные люди должны прекрасно понимать, что в целом ансамбль Красной площади - это то, что олицетворяет нашу великую эпоху. И мавзолей в этом плане играет исключительную роль", - сказал Зюганов.
Политик отметил, что с мавзолея призывали защищать СССР, "к нему бросали 200 фашистских знамён после легендарной победы" и встречали космонавта Юрия Гагарина.
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ОбществоМоскваСССРГеннадий ЗюгановВладимир УльяновЮрий Гагарин (космонавт)
 
 
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