https://ria.ru/20240121/mavzoley-1922641689.html
Зюганов заявил о сакральном смысле мавзолея Ленина
Зюганов заявил о сакральном смысле мавзолея Ленина - РИА Новости, 21.01.2024
Зюганов заявил о сакральном смысле мавзолея Ленина
Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве имеет сакральный смысл и олицетворяет великую эпоху, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире Первого канала. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T18:28
2024-01-21T18:28
2024-01-21T18:28
общество
москва
ссср
геннадий зюганов
владимир ульянов
юрий гагарин (космонавт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885527801_0:327:3058:2047_1920x0_80_0_0_c2e0a5ac052342d50ff105ee075d8db1.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве имеет сакральный смысл и олицетворяет великую эпоху, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире Первого канала. Двадцать первого января исполнилось 100 лет со дня смерти лидера большевиков и первого главы советского правительства Владимира Ульянова (Ленина). Забальзамированное тело Ленина покоится в мавзолее в Москве на Красной площади. "На Красной площади мавзолей имеет сакральный смысл. Нормальные люди должны прекрасно понимать, что в целом ансамбль Красной площади - это то, что олицетворяет нашу великую эпоху. И мавзолей в этом плане играет исключительную роль", - сказал Зюганов.Политик отметил, что с мавзолея призывали защищать СССР, "к нему бросали 200 фашистских знамён после легендарной победы" и встречали космонавта Юрия Гагарина.
https://ria.ru/20240121/lenin-1922535099.html
москва
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885527801_159:0:2888:2047_1920x0_80_0_0_2afe8efa70f136f6aff74d62cf6c35d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, ссср, геннадий зюганов, владимир ульянов, юрий гагарин (космонавт)
Общество, Москва, СССР, Геннадий Зюганов, Владимир Ульянов, Юрий Гагарин (космонавт)
Зюганов заявил о сакральном смысле мавзолея Ленина
Зюганов: мавзолей Ленина имеет сакральный смысл и олицетворяет великую эпоху