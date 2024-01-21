Малинкович заявил, что потребует лишить Слуцкого мандата в Госдуме
Малинкович потребует лишить Слуцкого мандата в ГД из-за идеи захоронить Ленина
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович рассказал РИА Новости, что направит в Госдуму РФ требование лишить лидера ЛДПР Леонида Слуцкого депутатского мандата в ответ на предложение захоронить Владимира Ленина вместе с матерью.
Ранее Слуцкий выразил мнение, что тело лидера большевиков и первого главы советского правительства Владимира Ульянова (Ленина) надо захоронить, потому что он хотел быть похоронен рядом с матерью, и отметил, что упокоение усопшего — важный обряд для христиан и цивилизованных людей. Мать Владимира Ульянова Мария Александровна похоронена на Волковском кладбище в Петербурге.
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"Партия направит в Государственную думу РФ на имя господина (спикера Госдумы Вячеслава. — Прим. ред.) Володина требование лишить депутата Слуцкого мандата в связи с его разжигающим рознь в обществе предложением перезахоронить Ленина. Такие заявления противоречат курсу на консолидацию общества в период СВО. Это безответственный политик, и он должен навсегда потерять статус депутата российского парламента. Вопрос, где покоиться Ленину, давно решен, в том числе и родными Владимира Ильича", — сказал Малинкович РИА Новости.
Двадцать первого января исполнилось 100 лет со дня смерти Ленина. Его забальзамированное тело покоится в Мавзолее на Красной площади в Москве.