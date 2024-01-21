https://ria.ru/20240121/mandat-1922629339.html

Малинкович заявил, что потребует лишить Слуцкого мандата в Госдуме

Малинкович заявил, что потребует лишить Слуцкого мандата в Госдуме - РИА Новости, 21.01.2024

Малинкович заявил, что потребует лишить Слуцкого мандата в Госдуме

Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович рассказал РИА Новости, что направит в Госдуму РФ требование лишить лидера ЛДПР Леонида Слуцкого... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T16:52

2024-01-21T16:52

2024-01-21T21:22

общество

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владимир ленин (владимир ульянов)

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

сергей малинкович

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович рассказал РИА Новости, что направит в Госдуму РФ требование лишить лидера ЛДПР Леонида Слуцкого депутатского мандата в ответ на предложение захоронить Владимира Ленина вместе с матерью. Ранее Слуцкий выразил мнение, что тело лидера большевиков и первого главы советского правительства Владимира Ульянова (Ленина) надо захоронить, потому что он хотел быть похоронен рядом с матерью, и отметил, что упокоение усопшего — важный обряд для христиан и цивилизованных людей. Мать Владимира Ульянова Мария Александровна похоронена на Волковском кладбище в Петербурге. "Партия направит в Государственную думу РФ на имя господина (спикера Госдумы Вячеслава. — Прим. ред.) Володина требование лишить депутата Слуцкого мандата в связи с его разжигающим рознь в обществе предложением перезахоронить Ленина. Такие заявления противоречат курсу на консолидацию общества в период СВО. Это безответственный политик, и он должен навсегда потерять статус депутата российского парламента. Вопрос, где покоиться Ленину, давно решен, в том числе и родными Владимира Ильича", — сказал Малинкович РИА Новости.Двадцать первого января исполнилось 100 лет со дня смерти Ленина. Его забальзамированное тело покоится в Мавзолее на Красной площади в Москве.

https://ria.ru/20240121/lenin-1922599991.html

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общество, москва, владимир ленин (владимир ульянов), леонид слуцкий (политик), госдума рф, сергей малинкович