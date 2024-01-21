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Малинкович заявил, что потребует лишить Слуцкого мандата в Госдуме - РИА Новости, 21.01.2024
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16:52 21.01.2024 (обновлено: 21:22 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/mandat-1922629339.html
Малинкович заявил, что потребует лишить Слуцкого мандата в Госдуме
Малинкович заявил, что потребует лишить Слуцкого мандата в Госдуме - РИА Новости, 21.01.2024
Малинкович заявил, что потребует лишить Слуцкого мандата в Госдуме
Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович рассказал РИА Новости, что направит в Госдуму РФ требование лишить лидера ЛДПР Леонида Слуцкого... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T16:52
2024-01-21T21:22
общество
москва
владимир ленин (владимир ульянов)
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
сергей малинкович
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович рассказал РИА Новости, что направит в Госдуму РФ требование лишить лидера ЛДПР Леонида Слуцкого депутатского мандата в ответ на предложение захоронить Владимира Ленина вместе с матерью. Ранее Слуцкий выразил мнение, что тело лидера большевиков и первого главы советского правительства Владимира Ульянова (Ленина) надо захоронить, потому что он хотел быть похоронен рядом с матерью, и отметил, что упокоение усопшего — важный обряд для христиан и цивилизованных людей. Мать Владимира Ульянова Мария Александровна похоронена на Волковском кладбище в Петербурге. &quot;Партия направит в Государственную думу РФ на имя господина (спикера Госдумы Вячеслава. — Прим. ред.) Володина требование лишить депутата Слуцкого мандата в связи с его разжигающим рознь в обществе предложением перезахоронить Ленина. Такие заявления противоречат курсу на консолидацию общества в период СВО. Это безответственный политик, и он должен навсегда потерять статус депутата российского парламента. Вопрос, где покоиться Ленину, давно решен, в том числе и родными Владимира Ильича&quot;, — сказал Малинкович РИА Новости.Двадцать первого января исполнилось 100 лет со дня смерти Ленина. Его забальзамированное тело покоится в Мавзолее на Красной площади в Москве.
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общество, москва, владимир ленин (владимир ульянов), леонид слуцкий (политик), госдума рф, сергей малинкович
Общество, Москва, Владимир Ленин (Владимир Ульянов), Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, Сергей Малинкович
Малинкович заявил, что потребует лишить Слуцкого мандата в Госдуме

Малинкович потребует лишить Слуцкого мандата в ГД из-за идеи захоронить Ленина

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович рассказал РИА Новости, что направит в Госдуму РФ требование лишить лидера ЛДПР Леонида Слуцкого депутатского мандата в ответ на предложение захоронить Владимира Ленина вместе с матерью.
Ранее Слуцкий выразил мнение, что тело лидера большевиков и первого главы советского правительства Владимира Ульянова (Ленина) надо захоронить, потому что он хотел быть похоронен рядом с матерью, и отметил, что упокоение усопшего — важный обряд для христиан и цивилизованных людей. Мать Владимира Ульянова Мария Александровна похоронена на Волковском кладбище в Петербурге.
«

"Партия направит в Государственную думу РФ на имя господина (спикера Госдумы Вячеслава. — Прим. ред.) Володина требование лишить депутата Слуцкого мандата в связи с его разжигающим рознь в обществе предложением перезахоронить Ленина. Такие заявления противоречат курсу на консолидацию общества в период СВО. Это безответственный политик, и он должен навсегда потерять статус депутата российского парламента. Вопрос, где покоиться Ленину, давно решен, в том числе и родными Владимира Ильича", — сказал Малинкович РИА Новости.

Двадцать первого января исполнилось 100 лет со дня смерти Ленина. Его забальзамированное тело покоится в Мавзолее на Красной площади в Москве.
Сотрудник ФСО у Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Слуцкий призвал похоронить Ленина рядом с матерью
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ОбществоМоскваВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Леонид Слуцкий (политик)Госдума РФСергей Малинкович
 
 
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