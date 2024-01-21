https://ria.ru/20240121/lenin-1922535099.html

России не хватило ста лет, чтобы разобраться с Лениным

России не хватило ста лет, чтобы разобраться с Лениным - РИА Новости, 21.01.2024

России не хватило ста лет, чтобы разобраться с Лениным

Сто лет назад умер Ленин, человек, ставший для всего мира не только синонимом слов "революционер" и "социализм", но и России. Да, Ленин и сейчас остается самым... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T08:00

2024-01-21T08:00

2024-01-21T08:03

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Сто лет назад умер Ленин, человек, ставший для всего мира не только синонимом слов "революционер" и "социализм", но и России. Да, Ленин и сейчас остается самым известным в мире русским, и это притом что мы в России продолжаем спорить о нем. Не столько даже о его личности, сколько о его роли в нашей истории. Она в любом случае огромна, но вот с каким знаком — плюс или минус?Большинство сейчас уверено, что Ленин принес больше пользы, чем вреда, и вдвое меньше тех, кто считает, что он только навредил. А треть полагает, что добра и зла от Ленина было в одинаковом количестве. Даже из этих данных видно, что Россия с Лениным так и не определилась — и это спустя век после его смерти. Почему так?Может быть, потому, что прошло не так уж много времени. Ведь Ленин был "живее всех живых" всего треть века назад: он умер не в 1924-м, а в 1991-м вместе со своим детищем, Советским Союзом. Культ Ленина в СССР был действительно сродни религиозному — и это притом что сам Владимир Ульянов при жизни не претендовал ни на статус великого вождя, ни на место Бога. Но его сделали таким после смерти — он заменил в России одновременно и царя, и Спасителя, став объектом поклонения и изучения. Первое плохо сочеталось со вторым, а все попытки воспользоваться волшебным ключом ленинского теоретического наследия для построения "царства божия на земле", то есть коммунизма, не сработали. Даже не потому, что в ленинских работах не было решения всех проблем, а потому, что сама попытка построения бесклассового общества в одной отдельно взятой стране была идеалистической, нереализуемой мечтой.Ленин ведь грезил о мировой Республике Советов, мировой революции, то есть был своего рода провозвестником глобализации. И вовсе не случайно, изучая империализм как высшую стадию капитализма, он понимал, что дело идет к формированию единого мира. Но вместо мира, объединенного капиталом и оружием, Ленин хотел построить новый мир всеобщего братства, равенства и справедливости — мир, в котором не будет эксплуатации человека человеком, а будет лишь разумная самоорганизация счастливых трудящихся. И никакого государства — ни национального, ни наднационального — тоже не будет. Вот о чем мечтал Ленин — и что он предлагал русскому народу.Утопия, наивность? Ну как сказать. В начале прошлого века большинство русского образованного общества ненавидело самодержавие и верило в различные варианты социалистических идей. Так что почву для Ленина приготовили даже не трудности и кризисы тогдашнего строя, а буржуазия и интеллигенция, стремившиеся скинуть царскую власть. Россию погрузил в смуту не Ленин, а февраль 1917-го, к которому он не имел вообще никакого отношения. Ленин гениально воспользовался моментом: он увидел, что сотворили "либеральные европейцы", какой ящик Пандоры они открыли, и понял, что появляется шанс совершить радикальнейший социальный переворот.Ленин не хотел власти ради власти, не был он ни германским агентом, ни душегубом — хотя крови в Гражданской войне было пролито немало. Ленин мечтал построить принципиально новое, абсолютно справедливое общество — и это очень русская черта. Да, и русофобом Ленин тоже не был. Точнее, был им ровно в той степени, как и большая часть "революционной демократии" начала века, то есть это был отдельный "малый народ" в рамках большого русского народа, уверенный в том, что у него есть рецепт народного счастья. И в отличие от других Ленин сумел изготовить лекарство и накормить им народ.Реальность оказалась не такой, как ожидалось, и Ленину пришлось менять свои взгляды. Отмирания государства не получилось, мировая революция не пришла — и в итоге пришлось строить социализм в России. И хотя это было уже делом рук не Ленина, а его наследника Сталина, все равно 70-летний период существования СССР можно назвать именно ленинским — по имени настоящего отца.Закончилось ли время Ленина? Нет, и не только из-за того, что происходит сейчас на Украине. Перейдя от обожествления к отрицанию Ленина, мы многое потеряли не только в территории и экономике. Мы до сих пор не поняли, что же это было: почему появился Ленин, каким струнам русского народа он соответствовал, да и что вообще значил "ленинский" период нашей истории. Ленин не сводится к примитивным схемам и клише — он стоит в одном ряду с Пушкиным, Достоевским, Толстым, Иваном Грозным и Петром Первым: сложные, противоречивые, сильные духом, целеустремленные и мятущиеся личности. Настоящие русские типы, хотя того же Петра Великого считали антихристом многие поколения старообрядцев — трагические и великие одновременно.А для всего мира Ленин олицетворяет не только борьбу за справедливое общество, но и за справедливый миропорядок: национально-освободительная борьба — это ведь тоже ленинское наследие. Именно такую борьбу ведет сейчас Россия — и именно к объединению вокруг целей такой борьбы мы и призываем весь незападный мир, Глобальный Юг. То есть продолжаем дело Ленина? Да, во многом — вот только его урок для нас самих заключается в неразделимости стремления к справедливости: борьбе за нее не только на общемировом, но и на социально-экономическом уровне. Одно с другим связано напрямую — особенно для нашего народа с его ленинской строкой в биографии.

https://ria.ru/20240119/lenin-1922302977.html

https://ria.ru/20230830/lenina-1893053273.html

https://ria.ru/20231027/lenin-1905583470.html

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аналитика, россия, ссср, украина, владимир ульянов, иван грозный, владимир ленин (владимир ульянов)