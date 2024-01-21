https://ria.ru/20240121/lenin-1922535099.html
России не хватило ста лет, чтобы разобраться с Лениным
России не хватило ста лет, чтобы разобраться с Лениным - РИА Новости, 21.01.2024
России не хватило ста лет, чтобы разобраться с Лениным
Сто лет назад умер Ленин, человек, ставший для всего мира не только синонимом слов "революционер" и "социализм", но и России. Да, Ленин и сейчас остается самым... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T08:00
2024-01-21T08:00
2024-01-21T08:03
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владимир ульянов
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владимир ленин (владимир ульянов)
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Сто лет назад умер Ленин, человек, ставший для всего мира не только синонимом слов "революционер" и "социализм", но и России. Да, Ленин и сейчас остается самым известным в мире русским, и это притом что мы в России продолжаем спорить о нем. Не столько даже о его личности, сколько о его роли в нашей истории. Она в любом случае огромна, но вот с каким знаком — плюс или минус?Большинство сейчас уверено, что Ленин принес больше пользы, чем вреда, и вдвое меньше тех, кто считает, что он только навредил. А треть полагает, что добра и зла от Ленина было в одинаковом количестве. Даже из этих данных видно, что Россия с Лениным так и не определилась — и это спустя век после его смерти. Почему так?Может быть, потому, что прошло не так уж много времени. Ведь Ленин был "живее всех живых" всего треть века назад: он умер не в 1924-м, а в 1991-м вместе со своим детищем, Советским Союзом. Культ Ленина в СССР был действительно сродни религиозному — и это притом что сам Владимир Ульянов при жизни не претендовал ни на статус великого вождя, ни на место Бога. Но его сделали таким после смерти — он заменил в России одновременно и царя, и Спасителя, став объектом поклонения и изучения. Первое плохо сочеталось со вторым, а все попытки воспользоваться волшебным ключом ленинского теоретического наследия для построения "царства божия на земле", то есть коммунизма, не сработали. Даже не потому, что в ленинских работах не было решения всех проблем, а потому, что сама попытка построения бесклассового общества в одной отдельно взятой стране была идеалистической, нереализуемой мечтой.Ленин ведь грезил о мировой Республике Советов, мировой революции, то есть был своего рода провозвестником глобализации. И вовсе не случайно, изучая империализм как высшую стадию капитализма, он понимал, что дело идет к формированию единого мира. Но вместо мира, объединенного капиталом и оружием, Ленин хотел построить новый мир всеобщего братства, равенства и справедливости — мир, в котором не будет эксплуатации человека человеком, а будет лишь разумная самоорганизация счастливых трудящихся. И никакого государства — ни национального, ни наднационального — тоже не будет. Вот о чем мечтал Ленин — и что он предлагал русскому народу.Утопия, наивность? Ну как сказать. В начале прошлого века большинство русского образованного общества ненавидело самодержавие и верило в различные варианты социалистических идей. Так что почву для Ленина приготовили даже не трудности и кризисы тогдашнего строя, а буржуазия и интеллигенция, стремившиеся скинуть царскую власть. Россию погрузил в смуту не Ленин, а февраль 1917-го, к которому он не имел вообще никакого отношения. Ленин гениально воспользовался моментом: он увидел, что сотворили "либеральные европейцы", какой ящик Пандоры они открыли, и понял, что появляется шанс совершить радикальнейший социальный переворот.Ленин не хотел власти ради власти, не был он ни германским агентом, ни душегубом — хотя крови в Гражданской войне было пролито немало. Ленин мечтал построить принципиально новое, абсолютно справедливое общество — и это очень русская черта. Да, и русофобом Ленин тоже не был. Точнее, был им ровно в той степени, как и большая часть "революционной демократии" начала века, то есть это был отдельный "малый народ" в рамках большого русского народа, уверенный в том, что у него есть рецепт народного счастья. И в отличие от других Ленин сумел изготовить лекарство и накормить им народ.Реальность оказалась не такой, как ожидалось, и Ленину пришлось менять свои взгляды. Отмирания государства не получилось, мировая революция не пришла — и в итоге пришлось строить социализм в России. И хотя это было уже делом рук не Ленина, а его наследника Сталина, все равно 70-летний период существования СССР можно назвать именно ленинским — по имени настоящего отца.Закончилось ли время Ленина? Нет, и не только из-за того, что происходит сейчас на Украине. Перейдя от обожествления к отрицанию Ленина, мы многое потеряли не только в территории и экономике. Мы до сих пор не поняли, что же это было: почему появился Ленин, каким струнам русского народа он соответствовал, да и что вообще значил "ленинский" период нашей истории. Ленин не сводится к примитивным схемам и клише — он стоит в одном ряду с Пушкиным, Достоевским, Толстым, Иваном Грозным и Петром Первым: сложные, противоречивые, сильные духом, целеустремленные и мятущиеся личности. Настоящие русские типы, хотя того же Петра Великого считали антихристом многие поколения старообрядцев — трагические и великие одновременно.А для всего мира Ленин олицетворяет не только борьбу за справедливое общество, но и за справедливый миропорядок: национально-освободительная борьба — это ведь тоже ленинское наследие. Именно такую борьбу ведет сейчас Россия — и именно к объединению вокруг целей такой борьбы мы и призываем весь незападный мир, Глобальный Юг. То есть продолжаем дело Ленина? Да, во многом — вот только его урок для нас самих заключается в неразделимости стремления к справедливости: борьбе за нее не только на общемировом, но и на социально-экономическом уровне. Одно с другим связано напрямую — особенно для нашего народа с его ленинской строкой в биографии.
https://ria.ru/20240119/lenin-1922302977.html
https://ria.ru/20230830/lenina-1893053273.html
https://ria.ru/20231027/lenin-1905583470.html
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Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
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Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
аналитика, россия, ссср, украина, владимир ульянов, иван грозный, владимир ленин (владимир ульянов)
Аналитика, Россия, СССР, Украина, Владимир Ульянов, Иван Грозный, Владимир Ленин (Владимир Ульянов)
Сто лет назад умер Ленин, человек, ставший для всего мира не только синонимом слов "революционер" и "социализм", но и России. Да, Ленин и сейчас остается самым известным в мире русским, и это притом что мы в России продолжаем спорить о нем. Не столько даже о его личности, сколько о его роли в нашей истории. Она в любом случае огромна, но вот с каким знаком — плюс или минус?
Большинство сейчас уверено, что Ленин принес больше пользы, чем вреда, и вдвое меньше тех, кто считает, что он только навредил. А треть полагает, что добра и зла от Ленина было в одинаковом количестве. Даже из этих данных видно, что Россия с Лениным так и не определилась — и это спустя век после его смерти. Почему так?
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Может быть, потому, что прошло не так уж много времени. Ведь Ленин был "живее всех живых" всего треть века назад: он умер не в 1924-м, а в 1991-м вместе со своим детищем, Советским Союзом. Культ Ленина в СССР
был действительно сродни религиозному — и это притом что сам Владимир Ульянов
при жизни не претендовал ни на статус великого вождя, ни на место Бога. Но его сделали таким после смерти — он заменил в России одновременно и царя, и Спасителя, став объектом поклонения и изучения. Первое плохо сочеталось со вторым, а все попытки воспользоваться волшебным ключом ленинского теоретического наследия для построения "царства божия на земле", то есть коммунизма, не сработали. Даже не потому, что в ленинских работах не было решения всех проблем, а потому, что сама попытка построения бесклассового общества в одной отдельно взятой стране была идеалистической, нереализуемой мечтой.
Ленин ведь грезил о мировой Республике Советов, мировой революции, то есть был своего рода провозвестником глобализации. И вовсе не случайно, изучая империализм как высшую стадию капитализма, он понимал, что дело идет к формированию единого мира. Но вместо мира, объединенного капиталом и оружием, Ленин хотел построить новый мир всеобщего братства, равенства и справедливости — мир, в котором не будет эксплуатации человека человеком, а будет лишь разумная самоорганизация счастливых трудящихся. И никакого государства — ни национального, ни наднационального — тоже не будет. Вот о чем мечтал Ленин — и что он предлагал русскому народу.
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Утопия, наивность? Ну как сказать. В начале прошлого века большинство русского образованного общества ненавидело самодержавие и верило в различные варианты социалистических идей. Так что почву для Ленина приготовили даже не трудности и кризисы тогдашнего строя, а буржуазия и интеллигенция, стремившиеся скинуть царскую власть. Россию погрузил в смуту не Ленин, а февраль 1917-го, к которому он не имел вообще никакого отношения. Ленин гениально воспользовался моментом: он увидел, что сотворили "либеральные европейцы", какой ящик Пандоры они открыли, и понял, что появляется шанс совершить радикальнейший социальный переворот.
Ленин не хотел власти ради власти, не был он ни германским агентом, ни душегубом — хотя крови в Гражданской войне было пролито немало. Ленин мечтал построить принципиально новое, абсолютно справедливое общество — и это очень русская черта. Да, и русофобом Ленин тоже не был. Точнее, был им ровно в той степени, как и большая часть "революционной демократии" начала века, то есть это был отдельный "малый народ" в рамках большого русского народа, уверенный в том, что у него есть рецепт народного счастья. И в отличие от других Ленин сумел изготовить лекарство и накормить им народ.
Реальность оказалась не такой, как ожидалось, и Ленину пришлось менять свои взгляды. Отмирания государства не получилось, мировая революция не пришла — и в итоге пришлось строить социализм в России. И хотя это было уже делом рук не Ленина, а его наследника Сталина, все равно 70-летний период существования СССР можно назвать именно ленинским — по имени настоящего отца.
Голограмма Ленина выступила на съезде Комсомола
Закончилось ли время Ленина? Нет, и не только из-за того, что происходит сейчас на Украине
. Перейдя от обожествления к отрицанию Ленина, мы многое потеряли не только в территории и экономике. Мы до сих пор не поняли, что же это было: почему появился Ленин, каким струнам русского народа он соответствовал, да и что вообще значил "ленинский" период нашей истории. Ленин не сводится к примитивным схемам и клише — он стоит в одном ряду с Пушкиным, Достоевским, Толстым, Иваном Грозным
и Петром Первым: сложные, противоречивые, сильные духом, целеустремленные и мятущиеся личности. Настоящие русские типы, хотя того же Петра Великого считали антихристом многие поколения старообрядцев — трагические и великие одновременно.
А для всего мира Ленин олицетворяет не только борьбу за справедливое общество, но и за справедливый миропорядок: национально-освободительная борьба — это ведь тоже ленинское наследие. Именно такую борьбу ведет сейчас Россия — и именно к объединению вокруг целей такой борьбы мы и призываем весь незападный мир, Глобальный Юг. То есть продолжаем дело Ленина? Да, во многом — вот только его урок для нас самих заключается в неразделимости стремления к справедливости: борьбе за нее не только на общемировом, но и на социально-экономическом уровне. Одно с другим связано напрямую — особенно для нашего народа с его ленинской строкой в биографии.