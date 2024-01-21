В кубанском селе для участников СВО готовят домашнюю лапшу
Домашнюю лапшу по местному рецепту изготавливают в кубанском селе для бойцов СВО
© Depositphotos.com / belchonock Домашняя лапша
© Depositphotos.com / belchonock
Домашняя лапша . Архивное фото
КРАСНОДАР, 21 янв - РИА Новости. Школьники и их родители проходят мастер-классы в доме культуры кубанского села Львовское, где изготавливают лапшу по передаваемому из поколения в поколение рецепту, а затем отправляют в зону спецоперации, сообщила РИА Новости директор учреждения Нина Головко.
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"Дом культуры взял на себя образовательные задачи. Мы начали проводить мастер-классы по сохранению традиционной народной культуры и быта. Наши старожилы-женщины передали нам аутентичный рецепт лапши. Вот уже 13 лет мы делаем мастер-классы и передаем его из поколения в поколение для школьников, воспитанников детских садов и их родителей. В зону СВО мы начали изготавливать лапшу с сентября прошлого года", - рассказала Головко.
По ее словам, в среднем около 30 человек принимают участие в мастер-классах по изготовлению лапши, её кубанское название - "лопшина". Мероприятия проходят два-три раза в месяц. На них девочки катают лапшу, а мальчики плетут маскировочные сети. В свою очередь волонтеры "Своих не бросаем" ежемесячно отправляют продукцию на передовую.
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"Наша лапша быстрого приготовления сохраняется лучше, потому что замешивается только на яйцах. На одно яйцо - воды на полскорлупки. Такая лапша тверже и вкуснее. Мы фасуем ее порционно", - отметила Головко.
Собеседница агентства добавила, что лапшу отправляют бойцам в Херсонскую область и Донецкую Народную Республику.