Рейтинг@Mail.ru
В кубанском селе для участников СВО готовят домашнюю лапшу - РИА Новости, 21.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
22:41 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/lapsha-1922666800.html
В кубанском селе для участников СВО готовят домашнюю лапшу
В кубанском селе для участников СВО готовят домашнюю лапшу - РИА Новости, 21.01.2024
В кубанском селе для участников СВО готовят домашнюю лапшу
Школьники и их родители проходят мастер-классы в доме культуры кубанского села Львовское, где изготавливают лапшу по передаваемому из поколения в поколение... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T22:41
2024-01-21T22:41
надежные люди
общество
херсонская область
донецкая народная республика
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763406975_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_34382b10e57fee01a41e35d9571da4c6.jpg
КРАСНОДАР, 21 янв - РИА Новости. Школьники и их родители проходят мастер-классы в доме культуры кубанского села Львовское, где изготавливают лапшу по передаваемому из поколения в поколение рецепту, а затем отправляют в зону спецоперации, сообщила РИА Новости директор учреждения Нина Головко. "Дом культуры взял на себя образовательные задачи. Мы начали проводить мастер-классы по сохранению традиционной народной культуры и быта. Наши старожилы-женщины передали нам аутентичный рецепт лапши. Вот уже 13 лет мы делаем мастер-классы и передаем его из поколения в поколение для школьников, воспитанников детских садов и их родителей. В зону СВО мы начали изготавливать лапшу с сентября прошлого года", - рассказала Головко. По ее словам, в среднем около 30 человек принимают участие в мастер-классах по изготовлению лапши, её кубанское название - "лопшина". Мероприятия проходят два-три раза в месяц. На них девочки катают лапшу, а мальчики плетут маскировочные сети. В свою очередь волонтеры "Своих не бросаем" ежемесячно отправляют продукцию на передовую. "Наша лапша быстрого приготовления сохраняется лучше, потому что замешивается только на яйцах. На одно яйцо - воды на полскорлупки. Такая лапша тверже и вкуснее. Мы фасуем ее порционно", - отметила Головко. Собеседница агентства добавила, что лапшу отправляют бойцам в Херсонскую область и Донецкую Народную Республику.
https://ria.ru/20231227/nabory-1918586099.html
https://ria.ru/20240112/vosstanovili-1920999751.html
херсонская область
донецкая народная республика
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763406975_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_28d92b309ee3ae12d8c37e7df4517e1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, херсонская область , донецкая народная республика, краснодарский край
Надежные люди, Общество, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Краснодарский край
В кубанском селе для участников СВО готовят домашнюю лапшу

Домашнюю лапшу по местному рецепту изготавливают в кубанском селе для бойцов СВО

© Depositphotos.com / belchonock Домашняя лапша
Домашняя лапша - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© Depositphotos.com / belchonock
Домашняя лапша . Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 21 янв - РИА Новости. Школьники и их родители проходят мастер-классы в доме культуры кубанского села Львовское, где изготавливают лапшу по передаваемому из поколения в поколение рецепту, а затем отправляют в зону спецоперации, сообщила РИА Новости директор учреждения Нина Головко.
«
"Дом культуры взял на себя образовательные задачи. Мы начали проводить мастер-классы по сохранению традиционной народной культуры и быта. Наши старожилы-женщины передали нам аутентичный рецепт лапши. Вот уже 13 лет мы делаем мастер-классы и передаем его из поколения в поколение для школьников, воспитанников детских садов и их родителей. В зону СВО мы начали изготавливать лапшу с сентября прошлого года", - рассказала Головко.
Новогодние наборы для бойцов СВО от предпринимателей Кубани
Предприниматели Кубани собрали новогодние наборы для бойцов в зоне СВО
27 декабря 2023, 22:47
По ее словам, в среднем около 30 человек принимают участие в мастер-классах по изготовлению лапши, её кубанское название - "лопшина". Мероприятия проходят два-три раза в месяц. На них девочки катают лапшу, а мальчики плетут маскировочные сети. В свою очередь волонтеры "Своих не бросаем" ежемесячно отправляют продукцию на передовую.
«
"Наша лапша быстрого приготовления сохраняется лучше, потому что замешивается только на яйцах. На одно яйцо - воды на полскорлупки. Такая лапша тверже и вкуснее. Мы фасуем ее порционно", - отметила Головко.
Собеседница агентства добавила, что лапшу отправляют бойцам в Херсонскую область и Донецкую Народную Республику.
Кубанские казаки восстановили боевую машину, перевозившую гумпомощь, и вернули в зону - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Кубанские казаки восстановили боевую машину для зоны СВО
12 января, 17:01
 
Надежные людиОбществоХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала