https://ria.ru/20240121/lapsha-1922666800.html

В кубанском селе для участников СВО готовят домашнюю лапшу

В кубанском селе для участников СВО готовят домашнюю лапшу - РИА Новости, 21.01.2024

В кубанском селе для участников СВО готовят домашнюю лапшу

Школьники и их родители проходят мастер-классы в доме культуры кубанского села Львовское, где изготавливают лапшу по передаваемому из поколения в поколение... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T22:41

2024-01-21T22:41

2024-01-21T22:41

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общество

херсонская область

донецкая народная республика

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 21 янв - РИА Новости. Школьники и их родители проходят мастер-классы в доме культуры кубанского села Львовское, где изготавливают лапшу по передаваемому из поколения в поколение рецепту, а затем отправляют в зону спецоперации, сообщила РИА Новости директор учреждения Нина Головко. "Дом культуры взял на себя образовательные задачи. Мы начали проводить мастер-классы по сохранению традиционной народной культуры и быта. Наши старожилы-женщины передали нам аутентичный рецепт лапши. Вот уже 13 лет мы делаем мастер-классы и передаем его из поколения в поколение для школьников, воспитанников детских садов и их родителей. В зону СВО мы начали изготавливать лапшу с сентября прошлого года", - рассказала Головко. По ее словам, в среднем около 30 человек принимают участие в мастер-классах по изготовлению лапши, её кубанское название - "лопшина". Мероприятия проходят два-три раза в месяц. На них девочки катают лапшу, а мальчики плетут маскировочные сети. В свою очередь волонтеры "Своих не бросаем" ежемесячно отправляют продукцию на передовую. "Наша лапша быстрого приготовления сохраняется лучше, потому что замешивается только на яйцах. На одно яйцо - воды на полскорлупки. Такая лапша тверже и вкуснее. Мы фасуем ее порционно", - отметила Головко. Собеседница агентства добавила, что лапшу отправляют бойцам в Херсонскую область и Донецкую Народную Республику.

https://ria.ru/20231227/nabory-1918586099.html

https://ria.ru/20240112/vosstanovili-1920999751.html

херсонская область

донецкая народная республика

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, херсонская область , донецкая народная республика, краснодарский край