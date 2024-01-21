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В Крыму призвали Германию вернуть похищенные музейные ценности - РИА Новости, 21.01.2024
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07:57 21.01.2024 (обновлено: 08:11 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/krym-1922572817.html
В Крыму призвали Германию вернуть похищенные музейные ценности
В Крыму призвали Германию вернуть похищенные музейные ценности - РИА Новости, 21.01.2024
В Крыму призвали Германию вернуть похищенные музейные ценности
Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал власти Германии вернуть музеям Крыма похищенные в годы фашистской оккупации музейные ценности. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T07:57
2024-01-21T08:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал власти Германии вернуть музеям Крыма похищенные в годы фашистской оккупации музейные ценности. "Согласно полученным архивным данным, многие музейные ценности были уничтожены или вывезены в годы фашисткой оккупации в Германию, в том числе сокровища Алупкинского дворца-музея. Всего перед войной в Крыму работало 25 музеев. Все они понесли тяжёлые невосполнимые потери. Власти ФРГ должны вернуть похищенное", - сказал Константинов агентству. По его мнению, данный вопрос можно было бы рассмотреть и в судебном порядке. "Думаю, реально это можно будет потребовать после нашей очередной победы над Западом. Компенсация наших потерь должна жестче проводиться. Любить нас там все равно не будут, а наше великодушие расценивают как слабость. Ощущая чью-то слабость, они наглеют. Но говорить обо всем этом можно будет только после того, как мы победим. Требования, не подтверждённые силой, Запад проигнорирует, как бы справедливы они не были", - сказал глава парламента. По словам Константинова, в целом из Советского Союза фашисты и их пособники в годы войны похитили и уничтожили свыше одного миллиона единиц музейного хранения.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что после государственного переворота, произошедшего в 2014 году на Украине, США и их вассалы сделали все для появления неонацистского, террористического государства в центре Европы и превратили эту страну в плацдарм для противодействия России. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад не отказывается от своих агрессивных целей на Украине.
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россия, украина, германия, владимир константинов, сергей лавров, дмитрий песков, нато
Россия, Украина, Германия, Владимир Константинов, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО
В Крыму призвали Германию вернуть похищенные музейные ценности

В Крыму призвали ФРГ вернуть похищенные в годы фашистской оккупации ценности

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал власти Германии вернуть музеям Крыма похищенные в годы фашистской оккупации музейные ценности.
«
"Согласно полученным архивным данным, многие музейные ценности были уничтожены или вывезены в годы фашисткой оккупации в Германию, в том числе сокровища Алупкинского дворца-музея. Всего перед войной в Крыму работало 25 музеев. Все они понесли тяжёлые невосполнимые потери. Власти ФРГ должны вернуть похищенное", - сказал Константинов агентству.
По его мнению, данный вопрос можно было бы рассмотреть и в судебном порядке.
"Думаю, реально это можно будет потребовать после нашей очередной победы над Западом. Компенсация наших потерь должна жестче проводиться. Любить нас там все равно не будут, а наше великодушие расценивают как слабость. Ощущая чью-то слабость, они наглеют. Но говорить обо всем этом можно будет только после того, как мы победим. Требования, не подтверждённые силой, Запад проигнорирует, как бы справедливы они не были", - сказал глава парламента.
По словам Константинова, в целом из Советского Союза фашисты и их пособники в годы войны похитили и уничтожили свыше одного миллиона единиц музейного хранения.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что после государственного переворота, произошедшего в 2014 году на Украине, США и их вассалы сделали все для появления неонацистского, террористического государства в центре Европы и превратили эту страну в плацдарм для противодействия России.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад не отказывается от своих агрессивных целей на Украине.
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