https://ria.ru/20240121/kndr-1922562767.html

КНДР высоко оценила роль России в поддержании стабильности в мире

КНДР высоко оценила роль России в поддержании стабильности в мире - РИА Новости, 21.01.2024

КНДР высоко оценила роль России в поддержании стабильности в мире

Пхеньян высоко оценил роль Москвы в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире, следует из заявления аппарата помощников министра иностранных дел... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T03:16

2024-01-21T03:16

2024-01-21T05:15

россия

москва

пхеньян

цой сон хи

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в мире

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Пхеньян высоко оценил роль Москвы в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире, следует из заявления аппарата помощников министра иностранных дел КНДР, опубликованного по итогам визита в Россию главы МИД Северной Кореи Цой Сон Хи."КНДР высоко оценила важную миссию и роль сильной России в поддержании стратегической стабильности и баланса мира, выразила надежду, что и впредь РФ будет дальше придерживаться независимой и самостоятельной политики и линии во всех направлениях и тем вносить огромный вклад в обеспечение глобального мира и безопасности, установление равного и справедливого миропорядка", - говорится в заявлении, которое приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Согласно заявлению, президент Россию Владимир Путин "выразил глубокую признательность" за то, что северокорейский лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил его нанести визит в Пхеньян. Отмечается, что российский лидер выразил готовность посетить КНДР в ближайшее время.В Москве с официальным визитом с 14 по 18 января находилась глава МИД КНДР Цой Сон Хи. Во вторник прошли переговоры министр иностранных дел Северной Кореи и России, после чего глав внешнеполитических ведомств обеих стран принял в Кремле Владимир Путин.Как сообщал журналистам пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков, на встрече обсуждались вопросы развития двусторонних отношений, ситуация на Корейском полуострове, состоялся обмен мнениями по наиболее актуальным международным делам. При этом он подчеркивал, что главный акцент был именно на развитии двусторонних отношений, и что Москва нацелена на дальнейшее развитие отношений с КНДР во всех областях, "включая и чувствительные области".

https://ria.ru/20240116/kndr-1921594778.html

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россия, москва, пхеньян, цой сон хи, владимир путин, ким чен ын, в мире