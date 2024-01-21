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В Хельсинки прошла акция протеста против закрытия границ с Россией - РИА Новости, 21.01.2024
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17:25 21.01.2024 (обновлено: 18:34 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/khelsinki-1922633954.html
В Хельсинки прошла акция протеста против закрытия границ с Россией
В Хельсинки прошла акция протеста против закрытия границ с Россией - РИА Новости, 21.01.2024
В Хельсинки прошла акция протеста против закрытия границ с Россией
Русскоязычные жители Финляндии вышли на акцию протеста в Хельсинки против закрытия границы с Россией, передает общественный вещатель Yle. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T17:25
2024-01-21T18:34
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Русскоязычные жители Финляндии вышли на акцию протеста в Хельсинки против закрытия границы с Россией, передает общественный вещатель Yle. "Активисты Александровского общества провели митинг за пересмотр решения по восточной границе с Россией. Митингующие собрались в полдень у статуи Трех кузнецов в Хельсинки и оттуда проследовали до Сенатской площади", — сказано в материале. По данным организаторов, в акции участвовали от 60 до 100 человек."Если правительство нашло способ, как перевозить грузы, то организация транспорта (через границу) для небольшой группы людей не составит труда", — приводит Yle слова председателя Александровского общества Ростислава Владимирского. Участники акции также потребовали от финских властей обнародовать критерии, согласно которым закрыли границу, а также уточнить, при каких обстоятельствах ее откроют.Финские власти не раз обвиняли Москву в осуществлении "инструментальной миграции" и целенаправленной отправке беженцев к границе. На этом фоне страна с 9 ноября прошлого года начала вводить ограничения на въезд из России. Хельсинки объяснил свои действия "неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран".Республика полностью закрыла границу 15 декабря. Введенные ограничения действовали до 14 января, однако затем местные власти продлили их до 11 февраля. Единственным транспортным сообщением между двумя странами по сухопутной границе останутся железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска "Вайниккала".В ноябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя действия Финляндии, указал, что погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право. Представитель Кремля подчеркнул, что российские пограничники соблюдают все инструкции, а надуманные обвинения в организации миграционного кризиса неприемлемы для Москвы.
https://ria.ru/20240119/finlyandiya-1922395007.html
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в мире, россия, финляндия, хельсинки, дмитрий песков, мария захарова
В мире, Россия, Финляндия, Хельсинки, Дмитрий Песков, Мария Захарова
В Хельсинки прошла акция протеста против закрытия границ с Россией

Русскоязычные жители Хельсинки провели акцию против закрытия границ с Россией

© Граница Финляндии: петиции, митинги за открытие КПП/TelegramПротест против закрытия границы с Россией в Хельсинки
Протест против закрытия границы с Россией в Хельсинки
© Граница Финляндии: петиции, митинги за открытие КПП/Telegram
Протест против закрытия границы с Россией в Хельсинки
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Русскоязычные жители Финляндии вышли на акцию протеста в Хельсинки против закрытия границы с Россией, передает общественный вещатель Yle.
«
"Активисты Александровского общества провели митинг за пересмотр решения по восточной границе с Россией. Митингующие собрались в полдень у статуи Трех кузнецов в Хельсинки и оттуда проследовали до Сенатской площади", — сказано в материале.
По данным организаторов, в акции участвовали от 60 до 100 человек.
"Если правительство нашло способ, как перевозить грузы, то организация транспорта (через границу) для небольшой группы людей не составит труда", — приводит Yle слова председателя Александровского общества Ростислава Владимирского.
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Участники акции также потребовали от финских властей обнародовать критерии, согласно которым закрыли границу, а также уточнить, при каких обстоятельствах ее откроют.
Финские власти не раз обвиняли Москву в осуществлении "инструментальной миграции" и целенаправленной отправке беженцев к границе. На этом фоне страна с 9 ноября прошлого года начала вводить ограничения на въезд из России. Хельсинки объяснил свои действия "неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран".
Республика полностью закрыла границу 15 декабря. Введенные ограничения действовали до 14 января, однако затем местные власти продлили их до 11 февраля. Единственным транспортным сообщением между двумя странами по сухопутной границе останутся железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска "Вайниккала".
В ноябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя действия Финляндии, указал, что погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право. Представитель Кремля подчеркнул, что российские пограничники соблюдают все инструкции, а надуманные обвинения в организации миграционного кризиса неприемлемы для Москвы.
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