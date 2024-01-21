https://ria.ru/20240121/khelsinki-1922633954.html

В Хельсинки прошла акция протеста против закрытия границ с Россией

В Хельсинки прошла акция протеста против закрытия границ с Россией - РИА Новости, 21.01.2024

В Хельсинки прошла акция протеста против закрытия границ с Россией

Русскоязычные жители Финляндии вышли на акцию протеста в Хельсинки против закрытия границы с Россией, передает общественный вещатель Yle. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T17:25

2024-01-21T17:25

2024-01-21T18:34

в мире

россия

финляндия

хельсинки

дмитрий песков

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922641029_0:391:960:931_1920x0_80_0_0_3eb869b0f1395a7e239998e28ba2739c.jpg

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Русскоязычные жители Финляндии вышли на акцию протеста в Хельсинки против закрытия границы с Россией, передает общественный вещатель Yle. "Активисты Александровского общества провели митинг за пересмотр решения по восточной границе с Россией. Митингующие собрались в полдень у статуи Трех кузнецов в Хельсинки и оттуда проследовали до Сенатской площади", — сказано в материале. По данным организаторов, в акции участвовали от 60 до 100 человек."Если правительство нашло способ, как перевозить грузы, то организация транспорта (через границу) для небольшой группы людей не составит труда", — приводит Yle слова председателя Александровского общества Ростислава Владимирского. Участники акции также потребовали от финских властей обнародовать критерии, согласно которым закрыли границу, а также уточнить, при каких обстоятельствах ее откроют.Финские власти не раз обвиняли Москву в осуществлении "инструментальной миграции" и целенаправленной отправке беженцев к границе. На этом фоне страна с 9 ноября прошлого года начала вводить ограничения на въезд из России. Хельсинки объяснил свои действия "неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран".Республика полностью закрыла границу 15 декабря. Введенные ограничения действовали до 14 января, однако затем местные власти продлили их до 11 февраля. Единственным транспортным сообщением между двумя странами по сухопутной границе останутся железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска "Вайниккала".В ноябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя действия Финляндии, указал, что погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право. Представитель Кремля подчеркнул, что российские пограничники соблюдают все инструкции, а надуманные обвинения в организации миграционного кризиса неприемлемы для Москвы.

https://ria.ru/20240119/finlyandiya-1922395007.html

https://ria.ru/20240119/ukraina-1922323596.html

россия

финляндия

хельсинки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, финляндия, хельсинки, дмитрий песков, мария захарова