https://ria.ru/20240121/khamas-1922616516.html
В Ливане при израильском ударе погиб боец военного крыла ХАМАС
В Ливане при израильском ударе погиб боец военного крыла ХАМАС - РИА Новости, 21.01.2024
В Ливане при израильском ударе погиб боец военного крыла ХАМАС
Боец бригад "Аль-Кассам" - военного крыла правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС – погиб в субботу в результате израильского удара на юге Ливана, РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T15:00
2024-01-21T15:00
2024-01-21T15:00
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хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 21 янв - РИА Новости. Боец бригад "Аль-Кассам" - военного крыла правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС – погиб в субботу в результате израильского удара на юге Ливана, сообщили бригады. "Бригады "Аль-Кассам" оплакивают Али Мухаммеда Хадраджа, погибшего в субботу в результате сионистского (израильского – ред.) убийства на юге Ливана", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС. В субботу ливанское агентство NNA сообщало, что четыре человека стали жертвами израильского удара по автомобилю на юге Ливана. Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
https://ria.ru/20240121/izrail-1922581896.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, ХАМАС, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Ливане при израильском ударе погиб боец военного крыла ХАМАС
На юге Ливана при израильском ударе погиб боец военного крыла ХАМАС
КАИР, 21 янв - РИА Новости. Боец бригад "Аль-Кассам" - военного крыла правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС – погиб в субботу в результате израильского удара на юге Ливана, сообщили бригады.
"Бригады "Аль-Кассам" оплакивают Али Мухаммеда Хадраджа, погибшего в субботу в результате сионистского (израильского – ред.) убийства на юге Ливана", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.
В субботу ливанское агентство NNA сообщало, что четыре человека стали жертвами израильского удара по автомобилю на юге Ливана.
Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля
в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах
" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
СМИ: израильской армии удалось ликвидировать менее трети бойцов ХАМАС