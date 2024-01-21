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В Ливане при израильском ударе погиб боец военного крыла ХАМАС - РИА Новости, 21.01.2024
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15:00 21.01.2024
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В Ливане при израильском ударе погиб боец военного крыла ХАМАС
В Ливане при израильском ударе погиб боец военного крыла ХАМАС - РИА Новости, 21.01.2024
В Ливане при израильском ударе погиб боец военного крыла ХАМАС
Боец бригад "Аль-Кассам" - военного крыла правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС – погиб в субботу в результате израильского удара на юге Ливана, РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T15:00
2024-01-21T15:00
в мире
ливан
израиль
хамас
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 21 янв - РИА Новости. Боец бригад "Аль-Кассам" - военного крыла правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС – погиб в субботу в результате израильского удара на юге Ливана, сообщили бригады. "Бригады "Аль-Кассам" оплакивают Али Мухаммеда Хадраджа, погибшего в субботу в результате сионистского (израильского – ред.) убийства на юге Ливана", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС. В субботу ливанское агентство NNA сообщало, что четыре человека стали жертвами израильского удара по автомобилю на юге Ливана. Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
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в мире, ливан, израиль, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, ХАМАС, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Ливане при израильском ударе погиб боец военного крыла ХАМАС

На юге Ливана при израильском ударе погиб боец военного крыла ХАМАС

© AP Photo / Mohammad ZaatariДым от израильского обстрела в Ливане
Дым от израильского обстрела в Ливане - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Дым от израильского обстрела в Ливане. Архивное фото
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КАИР, 21 янв - РИА Новости. Боец бригад "Аль-Кассам" - военного крыла правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС – погиб в субботу в результате израильского удара на юге Ливана, сообщили бригады.
"Бригады "Аль-Кассам" оплакивают Али Мухаммеда Хадраджа, погибшего в субботу в результате сионистского (израильского – ред.) убийства на юге Ливана", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.
В субботу ливанское агентство NNA сообщало, что четыре человека стали жертвами израильского удара по автомобилю на юге Ливана.
Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
Израильские военные в Газе - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
СМИ: израильской армии удалось ликвидировать менее трети бойцов ХАМАС
Вчера, 10:06
 
В миреЛиванИзраильХАМАСХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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