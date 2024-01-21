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В Ливане при израильском ударе погиб боец военного крыла ХАМАС

В Ливане при израильском ударе погиб боец военного крыла ХАМАС - РИА Новости, 21.01.2024

В Ливане при израильском ударе погиб боец военного крыла ХАМАС

Боец бригад "Аль-Кассам" - военного крыла правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС – погиб в субботу в результате израильского удара на юге Ливана, РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T15:00

2024-01-21T15:00

2024-01-21T15:00

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израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 21 янв - РИА Новости. Боец бригад "Аль-Кассам" - военного крыла правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС – погиб в субботу в результате израильского удара на юге Ливана, сообщили бригады. "Бригады "Аль-Кассам" оплакивают Али Мухаммеда Хадраджа, погибшего в субботу в результате сионистского (израильского – ред.) убийства на юге Ливана", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС. В субботу ливанское агентство NNA сообщало, что четыре человека стали жертвами израильского удара по автомобилю на юге Ливана. Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ливан, израиль, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году