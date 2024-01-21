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В Абхазии сгорел почти весь государственный картинный фонд - РИА Новости, 21.01.2024
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11:17 21.01.2024 (обновлено: 16:02 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/kartiny-1922588758.html
В Абхазии сгорел почти весь государственный картинный фонд
В Абхазии сгорел почти весь государственный картинный фонд - РИА Новости, 21.01.2024
В Абхазии сгорел почти весь государственный картинный фонд
Произошедший минувшей ночью пожар уничтожил почти весь фонд Абхазской государственной картинной галереи, сообщил РИА Новости вице-президент республики Бадра... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T11:17
2024-01-21T16:02
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абхазия
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СУХУМ, 21 янв — РИА Новости. Произошедший минувшей ночью пожар уничтожил почти весь фонд Абхазской государственной картинной галереи, сообщил РИА Новости вице-президент республики Бадра Гунба."Мы практически потеряли весь фонд, который располагался в этом здании. Это серьезные потери для нашей культуры", — подчеркнул он. По словам вице-президента, благодаря слаженным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на находящиеся рядом Абхазский театр и репетиционный зал хоровой капеллы. Картинная галерея в Абхазии — это хранилище картин в несколько комнат. Располагалось оно на втором этаже двухэтажного старинного здания в центре Сухума. С 1963 года здесь собирали работы знаменитых на весь Советский Союз художников. "Более трехсот работ Александра Чачб-Шервашидзе уничтожены, Варвары Бубновой, Евгения Котлярова, Ольги Брендель и многих других. Семьдесят лет мы их хранили", — рассказал агентству директор галереи Сурам Сакания.Он добавил, что коллекция насчитывала более четырех тысяч картин, которые теперь нуждаются в реставрации. При этом непонятно, кто этим будет заниматься, добавил Сакания.В свою очередь, Генпрокуратура Абхазии проводит проверку для установления причины возгорания. Сейчас пожарные и спасатели продолжают работы в самом здании. Крыша картинной галереи обрушилась почти по всей площади, из здания продолжает валить дым, передает корреспондент РИА Новости.
https://ria.ru/20240120/pozhar-1922505782.html
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в мире, абхазия
В мире, Абхазия, Специальная военная операция на Украине
В Абхазии сгорел почти весь государственный картинный фонд

Вице-президент Абхазии: пожар уничтожил почти весь картинный госфонд страны

© Sputnik / Леон АдлейбаМесто пожара в здании Центрального выставочного зала в Сухуме. 21 января 2024 года
Место пожара в здании Центрального выставочного зала в Сухуме. 21 января 2024 года - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© Sputnik / Леон Адлейба
Место пожара в здании Центрального выставочного зала в Сухуме. 21 января 2024 года
Читать ria.ru в
СУХУМ, 21 янв — РИА Новости. Произошедший минувшей ночью пожар уничтожил почти весь фонд Абхазской государственной картинной галереи, сообщил РИА Новости вице-президент республики Бадра Гунба.
«
"Мы практически потеряли весь фонд, который располагался в этом здании. Это серьезные потери для нашей культуры", — подчеркнул он.
По словам вице-президента, благодаря слаженным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на находящиеся рядом Абхазский театр и репетиционный зал хоровой капеллы.
Картинная галерея в Абхазии — это хранилище картин в несколько комнат. Располагалось оно на втором этаже двухэтажного старинного здания в центре Сухума. С 1963 года здесь собирали работы знаменитых на весь Советский Союз художников.
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"Более трехсот работ Александра Чачб-Шервашидзе уничтожены, Варвары Бубновой, Евгения Котлярова, Ольги Брендель и многих других. Семьдесят лет мы их хранили", — рассказал агентству директор галереи Сурам Сакания.
Он добавил, что коллекция насчитывала более четырех тысяч картин, которые теперь нуждаются в реставрации. При этом непонятно, кто этим будет заниматься, добавил Сакания.
В свою очередь, Генпрокуратура Абхазии проводит проверку для установления причины возгорания. Сейчас пожарные и спасатели продолжают работы в самом здании. Крыша картинной галереи обрушилась почти по всей площади, из здания продолжает валить дым, передает корреспондент РИА Новости.
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