https://ria.ru/20240121/kanada-1922589559.html

Посол Канады в США призвала Оттаву налаживать отношения с командой Трампа

Посол Канады в США призвала Оттаву налаживать отношения с командой Трампа - РИА Новости, 21.01.2024

Посол Канады в США призвала Оттаву налаживать отношения с командой Трампа

Посол Канады в США Кирстен Хиллман в интервью телеканалу CBC призвала Оттаву налаживать отношения с командой Дональда Трампа, чтобы подготовиться к совместной... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T11:21

2024-01-21T11:21

2024-01-21T11:21

в мире

сша

канада

оттава

дональд трамп

рон десантис

никки хейли

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921557904_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6d87ae43b4edf8576838cf29e4e5cbb0.jpg

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Посол Канады в США Кирстен Хиллман в интервью телеканалу CBC призвала Оттаву налаживать отношения с командой Дональда Трампа, чтобы подготовиться к совместной работе в случае его победы на выборах. По ее словам, эта необходимость обусловлена важностью США как ближайшего экономического партнера и союзника Канады. "Когда для американцев наступает важный момент, мы должны быть уверены, что в курсе событий и делаем все возможное, чтобы Канада была наилучшим образом готова к сдвигу или изменению направления… Очень важно убедиться, что у нас налажены все, или как можно больше, отношений с людьми, которые дают советы… второй администрации Трампа, с людьми, которые будут его окружать", - заявила посол. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис и бывший постпред США при ООН Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бизнесмен Вивек Рамасвами и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.

https://ria.ru/20240121/tramp-1922570707.html

https://ria.ru/20240121/ssha-1922564964.html

сша

канада

оттава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, канада, оттава, дональд трамп, рон десантис, никки хейли, оон