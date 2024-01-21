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Посол Канады в США призвала Оттаву налаживать отношения с командой Трампа - РИА Новости, 21.01.2024
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11:21 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/kanada-1922589559.html
Посол Канады в США призвала Оттаву налаживать отношения с командой Трампа
Посол Канады в США призвала Оттаву налаживать отношения с командой Трампа - РИА Новости, 21.01.2024
Посол Канады в США призвала Оттаву налаживать отношения с командой Трампа
Посол Канады в США Кирстен Хиллман в интервью телеканалу CBC призвала Оттаву налаживать отношения с командой Дональда Трампа, чтобы подготовиться к совместной... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T11:21
2024-01-21T11:21
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Посол Канады в США Кирстен Хиллман в интервью телеканалу CBC призвала Оттаву налаживать отношения с командой Дональда Трампа, чтобы подготовиться к совместной работе в случае его победы на выборах. По ее словам, эта необходимость обусловлена важностью США как ближайшего экономического партнера и союзника Канады. "Когда для американцев наступает важный момент, мы должны быть уверены, что в курсе событий и делаем все возможное, чтобы Канада была наилучшим образом готова к сдвигу или изменению направления… Очень важно убедиться, что у нас налажены все, или как можно больше, отношений с людьми, которые дают советы… второй администрации Трампа, с людьми, которые будут его окружать", - заявила посол. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис и бывший постпред США при ООН Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бизнесмен Вивек Рамасвами и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
https://ria.ru/20240121/tramp-1922570707.html
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в мире, сша, канада, оттава, дональд трамп, рон десантис, никки хейли, оон
В мире, США, Канада, Оттава, Дональд Трамп, Рон Десантис, Никки Хейли, ООН
Посол Канады в США призвала Оттаву налаживать отношения с командой Трампа

Посол Канады Хиллман призвала Оттаву налаживать отношения с командой Трампа

© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Де-Мойне, штат Айова
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Де-Мойне, штат Айова - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Де-Мойне, штат Айова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Посол Канады в США Кирстен Хиллман в интервью телеканалу CBC призвала Оттаву налаживать отношения с командой Дональда Трампа, чтобы подготовиться к совместной работе в случае его победы на выборах.
По ее словам, эта необходимость обусловлена важностью США как ближайшего экономического партнера и союзника Канады.
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"Когда для американцев наступает важный момент, мы должны быть уверены, что в курсе событий и делаем все возможное, чтобы Канада была наилучшим образом готова к сдвигу или изменению направления… Очень важно убедиться, что у нас налажены все, или как можно больше, отношений с людьми, которые дают советы… второй администрации Трампа, с людьми, которые будут его окружать", - заявила посол.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис и бывший постпред США при ООН Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бизнесмен Вивек Рамасвами и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
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В миреСШАКанадаОттаваДональд ТрампРон ДесантисНикки ХейлиООН
 
 
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