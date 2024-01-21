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СМИ: израильской армии удалось ликвидировать менее трети бойцов ХАМАС - РИА Новости, 21.01.2024
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10:06 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/izrail-1922581896.html
СМИ: израильской армии удалось ликвидировать менее трети бойцов ХАМАС
СМИ: израильской армии удалось ликвидировать менее трети бойцов ХАМАС - РИА Новости, 21.01.2024
СМИ: израильской армии удалось ликвидировать менее трети бойцов ХАМАС
Израильской армии на данный момент удалось ликвидировать менее трети бойцов правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС, сообщает газета Wall Street... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T10:06
2024-01-21T10:06
в мире
израиль
россия
восточный иерусалим
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Израильской армии на данный момент удалось ликвидировать менее трети бойцов правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на данные американских спецслужб. "Израильские войска уничтожили от 20 до 30% боевиков ХАМАС…, что далеко от заявленной Израилем цели по уничтожению группировки", - передает издание. Отмечается, что еще около 10-11 тысяч получили ранения. Оценки израильских официальных лиц превышают эти данные, пишет СМИ. При этом, согласно американским оценкам, до начала эскалации конфликта палестинское движение насчитывало около 25-30 тысяч бойцов. Кроме того, газета пишет, что у ХАМАС достаточно боеприпасов для продолжения нанесения ударов по Израилю и израильским войскам в Газе в течение еще нескольких месяцев. Отмечается, что сейчас движение пытается воссоздать свои полицейские подразделения в некоторых районах Газы. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло до 24,6 тысячи, более 61 тысячи человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240121/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: израильской армии удалось ликвидировать менее трети бойцов ХАМАС

WSJ: израильской армии удалось ликвидировать до 30 процентов бойцов ХАМАС

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные в Газе
Израильские военные в Газе - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные в Газе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Израильской армии на данный момент удалось ликвидировать менее трети бойцов правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на данные американских спецслужб.
"Израильские войска уничтожили от 20 до 30% боевиков ХАМАС…, что далеко от заявленной Израилем цели по уничтожению группировки", - передает издание. Отмечается, что еще около 10-11 тысяч получили ранения. Оценки израильских официальных лиц превышают эти данные, пишет СМИ.
При этом, согласно американским оценкам, до начала эскалации конфликта палестинское движение насчитывало около 25-30 тысяч бойцов.
Кроме того, газета пишет, что у ХАМАС достаточно боеприпасов для продолжения нанесения ударов по Израилю и израильским войскам в Газе в течение еще нескольких месяцев. Отмечается, что сейчас движение пытается воссоздать свои полицейские подразделения в некоторых районах Газы.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло до 24,6 тысячи, более 61 тысячи человек получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в плену в Газе, выставленные на улице в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
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МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
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20 января, 04:49
 
В миреИзраильРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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