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"Руки армии". Без каких войск нельзя ни наступать, ни обороняться - РИА Новости, 21.01.2024
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08:00 21.01.2024 (обновлено: 08:04 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/inzhenery-1922137199.html
"Руки армии". Без каких войск нельзя ни наступать, ни обороняться
"Руки армии". Без каких войск нельзя ни наступать, ни обороняться - РИА Новости, 21.01.2024
"Руки армии". Без каких войск нельзя ни наступать, ни обороняться
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают солдаты, офицеры и прапорщики инженерных войск Российской Федерации. Многие из них этот день встретили на... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T08:00
2024-01-21T08:04
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
киев
вооруженные силы украины
камаз (завод)
т-90
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают солдаты, офицеры и прапорщики инженерных войск Российской Федерации. Многие из них этот день встретили на передовой. Инженерные войска участвуют в СВО с первых дней и решают самые разные задачи. Для этого у них есть множество образцов уникальной техники.Минная РСЗООдна из главных причин провала летне-осеннего наступления ВСУ — плотность минных полей в предполье российской "линии Суровикина". Киевский режим потерял на Запорожском направлении сотни единиц техники, в том числе западные танки.Оказалось, что хваленые "Леопарды" легко подрываются на старых советских ТМ-62. В ВСУ изменили тактику: стали наступать малыми пехотными группами, обезвреживая мины вручную. Однако все их усилия обнулил новый аргумент российской армии — инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие".Эту систему представили в карантинный год на форуме "Армия-2020". Предназначена для оперативной постановки минных полей на расстоянии от пяти до 15 километров. Состоит из восьмиколесного бронированного шасси КамАЗа, двух транспортно-пусковых контейнеров (ТПК) с инженерными боеприпасами и транспортно-заряжающей машины. В каждом ТПК — по 25 снарядов калибра 122 миллиметра."Земледелие" может ставить как противопехотные, так и противотанковые минные поля. В первом случае используются инженерные боеприпасы с осколочными минами ПОМ-3. Они оснащены сейсмодатчиками и реагируют на шаги человека. Во втором — снаряды с минами ПТМ-4М, срабатывающими от возмущения в магнитном поле, которое создает тяжелая бронетехника. Обмануть такие взрыватели крайне сложно.Благодаря ИСДМ инженерным войскам на Запорожском направлении удавалось быстро восстанавливать обезвреженные мины, блокировать передвижения ВСУ и создавать ловушки.Это процесс отнюдь не хаотичный. Техника сама рассчитывает параметры стрельбы и без участия оператора составляет формуляры на установленные мины, а потом наносит новые поля на электронную карту."Кроты" на гусеницахГотовясь к наступлению ВСУ, инженерные войска оборудовали сотни километров траншей для укрытия личного состава. Рыли, разумеется, не руками. В зоне СВО широко применяют быстроходные траншейные машины БТМ-3 и БТМ-4М. Их рабочий агрегат — стальное колесо с ковшами, которое опускается позади и вращается, выкапывая канаву. За час БТМ отрывает километр траншей глубиной полтора метра в обычном грунте, 250 метров — в мерзлом. Это позволяет достаточно быстро возводить оборонительные рубежи для пехоты.Помимо траншей, вдоль линии фронта выкопали противотанковые рвы. Здесь военным сильно помогла машина МДК-3, оборудованная роторной фрезой с отбрасывателем. Она прогрызает котлованы глубиной до 3,5 и шириной до 3,7 метра со скоростью до 800 метров в час.На некоторых участках фронта такие укрепления встречали ВСУ в самых неожиданных для них местах. В результате несколько единиц бронетехники буквально провалились под землю.К слову, Украине в наследство от Советской армии достался довольно большой парк МДК-3 выпуска 1984-1988-х. Однако Киев почти все распродал. Теперь — полная зависимость от поставок Запада, которых в 2023 году не было, ведь рассчитывали только наступать.Разгрести и обезвредитьВпрочем, оборона — не единственная задача военных инженеров. Важное подспорье в наступлении — машина разграждения ИМР-3М. Разработана в 1999-м — на шасси танка Т-90. Рабочее оборудование состоит из универсального бульдозера, телескопической стрелы, ножевого колейного минного трала с электромагнитной приставкой. Способна самостоятельно преодолевать заграждения с противогусеничными или противоднищевыми минами с контактными или неконтактными магнитными взрывателями.Также ИМР-3М прокладывает колонные пути, проходы в каменных и лесных завалах. Машины готовы действовать на местности с высоким уровнем радиоактивного заражения.Вдобавок эта техника не беззащитна — оснащена зенитно-пулеметной установкой с крупнокалиберным пулеметом "Корд".Однако ИМР-3М — еще не самая многозадачная техника военных инженеров. В войска скоро поступит универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ), выполняющая функции бронированной ремонтно-эвакуационной машины, инженерной машины разграждения и бронированной машины разминирования. Тоже на шасси танка Т-90. В носовой части — бульдозерный отвал с изменяемым положением крыльев. Тяговая лебедка — для того чтобы эвакуировать подбитую технику. С правого борта — стрела с экскаваторным ковшом грузоподъемностью восемь тонн.Кроме того, саперы инженерных войск широко применяют в зоне СВО робототехнические комплексы "Уран-6". Их использовали, в частности, в мариупольском аэропорту и комбинате "Азовсталь". Эта шеститонная гусеничная машина, управляемая дистанционно, проделывает проходы в минных полях. Небольшие габариты позволяют протиснуться там, где не пройдет массивный танк-тральщик.Оператор находится на удалении до километра. Круговой обзор ему обеспечивают четыре видеокамеры. В распоряжении "Урана-6" пять разных тралов — бойковый, катковый, фрезерный, а также бульдозерный отвал и механическая "лапа"-схват. Такой арсенал гарантирует эффективность на всех типах грунта.
https://ria.ru/20240118/kontrnastuplenie-1921966457.html
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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безопасность, украина, киев, вооруженные силы украины, камаз (завод), т-90
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, КамАЗ (завод), Т-90
"Руки армии". Без каких войск нельзя ни наступать, ни обороняться

Инженерные войска России отмечают профессиональный праздник

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСистема дистанционного минирования "Земледелие"
Система дистанционного минирования Земледелие - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают солдаты, офицеры и прапорщики инженерных войск Российской Федерации. Многие из них этот день встретили на передовой. Инженерные войска участвуют в СВО с первых дней и решают самые разные задачи. Для этого у них есть множество образцов уникальной техники.

Минная РСЗО

Одна из главных причин провала летне-осеннего наступления ВСУ — плотность минных полей в предполье российской "линии Суровикина". Киевский режим потерял на Запорожском направлении сотни единиц техники, в том числе западные танки.
© 114-й отдельная гвардейская мотострелковая бригадаУничтоженный танк Leopard
Уничтоженный танк Leopard
© 114-й отдельная гвардейская мотострелковая бригада
Уничтоженный танк Leopard
Оказалось, что хваленые "Леопарды" легко подрываются на старых советских ТМ-62. В ВСУ изменили тактику: стали наступать малыми пехотными группами, обезвреживая мины вручную. Однако все их усилия обнулил новый аргумент российской армии — инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие".
Эту систему представили в карантинный год на форуме "Армия-2020". Предназначена для оперативной постановки минных полей на расстоянии от пяти до 15 километров. Состоит из восьмиколесного бронированного шасси КамАЗа, двух транспортно-пусковых контейнеров (ТПК) с инженерными боеприпасами и транспортно-заряжающей машины. В каждом ТПК — по 25 снарядов калибра 122 миллиметра.
CC BY 4.0 / Ministry of Defense of Russia (cropped) / Инженерный разведывательно-огневой комплекс "Земледелие" на марше
Инженерный разведывательно-огневой комплекс Земледелие на марше - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
CC BY 4.0 / Ministry of Defense of Russia (cropped) /
Инженерный разведывательно-огневой комплекс "Земледелие" на марше
"Земледелие" может ставить как противопехотные, так и противотанковые минные поля. В первом случае используются инженерные боеприпасы с осколочными минами ПОМ-3. Они оснащены сейсмодатчиками и реагируют на шаги человека. Во втором — снаряды с минами ПТМ-4М, срабатывающими от возмущения в магнитном поле, которое создает тяжелая бронетехника. Обмануть такие взрыватели крайне сложно.
Благодаря ИСДМ инженерным войскам на Запорожском направлении удавалось быстро восстанавливать обезвреженные мины, блокировать передвижения ВСУ и создавать ловушки.
CC BY-SA 4.0 / Kirill Borisenko (cropped) / Инженерный разведывательно-огневой комплекс "Земледелие"
Инженерный разведывательно-огневой комплекс Земледелие - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
CC BY-SA 4.0 / Kirill Borisenko (cropped) /
Инженерный разведывательно-огневой комплекс "Земледелие"
Это процесс отнюдь не хаотичный. Техника сама рассчитывает параметры стрельбы и без участия оператора составляет формуляры на установленные мины, а потом наносит новые поля на электронную карту.

"Кроты" на гусеницах

Готовясь к наступлению ВСУ, инженерные войска оборудовали сотни километров траншей для укрытия личного состава. Рыли, разумеется, не руками. В зоне СВО широко применяют быстроходные траншейные машины БТМ-3 и БТМ-4М. Их рабочий агрегат — стальное колесо с ковшами, которое опускается позади и вращается, выкапывая канаву. За час БТМ отрывает километр траншей глубиной полтора метра в обычном грунте, 250 метров — в мерзлом. Это позволяет достаточно быстро возводить оборонительные рубежи для пехоты.
CC BY-SA 3.0 / Janez Novak, Ljubljana, Slovenija / Быстроходная траншейная машина БТМ-3
Быстроходная траншейная машина БТМ-3 - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
CC BY-SA 3.0 / Janez Novak, Ljubljana, Slovenija /
Быстроходная траншейная машина БТМ-3
Помимо траншей, вдоль линии фронта выкопали противотанковые рвы. Здесь военным сильно помогла машина МДК-3, оборудованная роторной фрезой с отбрасывателем. Она прогрызает котлованы глубиной до 3,5 и шириной до 3,7 метра со скоростью до 800 метров в час.
На некоторых участках фронта такие укрепления встречали ВСУ в самых неожиданных для них местах. В результате несколько единиц бронетехники буквально провалились под землю.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЭкипаж машины для отрывки котлована МДК-3 армии России во время соревнований подразделений инженерных войск "Инженерная формула"
Экипаж машины для отрывки котлована МДК-3 армии России во время соревнований подразделений инженерных войск Инженерная формула - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Экипаж машины для отрывки котлована МДК-3 армии России во время соревнований подразделений инженерных войск "Инженерная формула"
К слову, Украине в наследство от Советской армии достался довольно большой парк МДК-3 выпуска 1984-1988-х. Однако Киев почти все распродал. Теперь — полная зависимость от поставок Запада, которых в 2023 году не было, ведь рассчитывали только наступать.

Разгрести и обезвредить

Впрочем, оборона — не единственная задача военных инженеров. Важное подспорье в наступлении — машина разграждения ИМР-3М. Разработана в 1999-м — на шасси танка Т-90. Рабочее оборудование состоит из универсального бульдозера, телескопической стрелы, ножевого колейного минного трала с электромагнитной приставкой. Способна самостоятельно преодолевать заграждения с противогусеничными или противоднищевыми минами с контактными или неконтактными магнитными взрывателями.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкИнженерная машина разграждения ИМР-3М прокладывает дорогу во время учений в Ростовской области
Инженерная машина разграждения ИМР-3М прокладывает дорогу во время учений в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Инженерная машина разграждения ИМР-3М прокладывает дорогу во время учений в Ростовской области
Также ИМР-3М прокладывает колонные пути, проходы в каменных и лесных завалах. Машины готовы действовать на местности с высоким уровнем радиоактивного заражения.
Вдобавок эта техника не беззащитна — оснащена зенитно-пулеметной установкой с крупнокалиберным пулеметом "Корд".
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Глава Минобороны Франции прокомментировал контрнаступление ВСУ
18 января, 01:53
Однако ИМР-3М — еще не самая многозадачная техника военных инженеров. В войска скоро поступит универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ), выполняющая функции бронированной ремонтно-эвакуационной машины, инженерной машины разграждения и бронированной машины разминирования. Тоже на шасси танка Т-90. В носовой части — бульдозерный отвал с изменяемым положением крыльев. Тяговая лебедка — для того чтобы эвакуировать подбитую технику. С правого борта — стрела с экскаваторным ковшом грузоподъемностью восемь тонн.
Кроме того, саперы инженерных войск широко применяют в зоне СВО робототехнические комплексы "Уран-6". Их использовали, в частности, в мариупольском аэропорту и комбинате "Азовсталь". Эта шеститонная гусеничная машина, управляемая дистанционно, проделывает проходы в минных полях. Небольшие габариты позволяют протиснуться там, где не пройдет массивный танк-тральщик.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий на территории аэропорта Мариуполя
Военнослужащий на территории аэропорта Мариуполя - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости
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Военнослужащий на территории аэропорта Мариуполя
Оператор находится на удалении до километра. Круговой обзор ему обеспечивают четыре видеокамеры. В распоряжении "Урана-6" пять разных тралов — бойковый, катковый, фрезерный, а также бульдозерный отвал и механическая "лапа"-схват. Такой арсенал гарантирует эффективность на всех типах грунта.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныКамАЗ (завод)Т-90
 
 
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