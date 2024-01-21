https://ria.ru/20240121/inzhenery-1922137199.html

"Руки армии". Без каких войск нельзя ни наступать, ни обороняться

"Руки армии". Без каких войск нельзя ни наступать, ни обороняться - РИА Новости, 21.01.2024

"Руки армии". Без каких войск нельзя ни наступать, ни обороняться

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают солдаты, офицеры и прапорщики инженерных войск Российской Федерации. Многие из них этот день встретили на... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T08:00

2024-01-21T08:00

2024-01-21T08:04

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

киев

вооруженные силы украины

камаз (завод)

т-90

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают солдаты, офицеры и прапорщики инженерных войск Российской Федерации. Многие из них этот день встретили на передовой. Инженерные войска участвуют в СВО с первых дней и решают самые разные задачи. Для этого у них есть множество образцов уникальной техники.Минная РСЗООдна из главных причин провала летне-осеннего наступления ВСУ — плотность минных полей в предполье российской "линии Суровикина". Киевский режим потерял на Запорожском направлении сотни единиц техники, в том числе западные танки.Оказалось, что хваленые "Леопарды" легко подрываются на старых советских ТМ-62. В ВСУ изменили тактику: стали наступать малыми пехотными группами, обезвреживая мины вручную. Однако все их усилия обнулил новый аргумент российской армии — инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие".Эту систему представили в карантинный год на форуме "Армия-2020". Предназначена для оперативной постановки минных полей на расстоянии от пяти до 15 километров. Состоит из восьмиколесного бронированного шасси КамАЗа, двух транспортно-пусковых контейнеров (ТПК) с инженерными боеприпасами и транспортно-заряжающей машины. В каждом ТПК — по 25 снарядов калибра 122 миллиметра."Земледелие" может ставить как противопехотные, так и противотанковые минные поля. В первом случае используются инженерные боеприпасы с осколочными минами ПОМ-3. Они оснащены сейсмодатчиками и реагируют на шаги человека. Во втором — снаряды с минами ПТМ-4М, срабатывающими от возмущения в магнитном поле, которое создает тяжелая бронетехника. Обмануть такие взрыватели крайне сложно.Благодаря ИСДМ инженерным войскам на Запорожском направлении удавалось быстро восстанавливать обезвреженные мины, блокировать передвижения ВСУ и создавать ловушки.Это процесс отнюдь не хаотичный. Техника сама рассчитывает параметры стрельбы и без участия оператора составляет формуляры на установленные мины, а потом наносит новые поля на электронную карту."Кроты" на гусеницахГотовясь к наступлению ВСУ, инженерные войска оборудовали сотни километров траншей для укрытия личного состава. Рыли, разумеется, не руками. В зоне СВО широко применяют быстроходные траншейные машины БТМ-3 и БТМ-4М. Их рабочий агрегат — стальное колесо с ковшами, которое опускается позади и вращается, выкапывая канаву. За час БТМ отрывает километр траншей глубиной полтора метра в обычном грунте, 250 метров — в мерзлом. Это позволяет достаточно быстро возводить оборонительные рубежи для пехоты.Помимо траншей, вдоль линии фронта выкопали противотанковые рвы. Здесь военным сильно помогла машина МДК-3, оборудованная роторной фрезой с отбрасывателем. Она прогрызает котлованы глубиной до 3,5 и шириной до 3,7 метра со скоростью до 800 метров в час.На некоторых участках фронта такие укрепления встречали ВСУ в самых неожиданных для них местах. В результате несколько единиц бронетехники буквально провалились под землю.К слову, Украине в наследство от Советской армии достался довольно большой парк МДК-3 выпуска 1984-1988-х. Однако Киев почти все распродал. Теперь — полная зависимость от поставок Запада, которых в 2023 году не было, ведь рассчитывали только наступать.Разгрести и обезвредитьВпрочем, оборона — не единственная задача военных инженеров. Важное подспорье в наступлении — машина разграждения ИМР-3М. Разработана в 1999-м — на шасси танка Т-90. Рабочее оборудование состоит из универсального бульдозера, телескопической стрелы, ножевого колейного минного трала с электромагнитной приставкой. Способна самостоятельно преодолевать заграждения с противогусеничными или противоднищевыми минами с контактными или неконтактными магнитными взрывателями.Также ИМР-3М прокладывает колонные пути, проходы в каменных и лесных завалах. Машины готовы действовать на местности с высоким уровнем радиоактивного заражения.Вдобавок эта техника не беззащитна — оснащена зенитно-пулеметной установкой с крупнокалиберным пулеметом "Корд".Однако ИМР-3М — еще не самая многозадачная техника военных инженеров. В войска скоро поступит универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ), выполняющая функции бронированной ремонтно-эвакуационной машины, инженерной машины разграждения и бронированной машины разминирования. Тоже на шасси танка Т-90. В носовой части — бульдозерный отвал с изменяемым положением крыльев. Тяговая лебедка — для того чтобы эвакуировать подбитую технику. С правого борта — стрела с экскаваторным ковшом грузоподъемностью восемь тонн.Кроме того, саперы инженерных войск широко применяют в зоне СВО робототехнические комплексы "Уран-6". Их использовали, в частности, в мариупольском аэропорту и комбинате "Азовсталь". Эта шеститонная гусеничная машина, управляемая дистанционно, проделывает проходы в минных полях. Небольшие габариты позволяют протиснуться там, где не пройдет массивный танк-тральщик.Оператор находится на удалении до километра. Круговой обзор ему обеспечивают четыре видеокамеры. В распоряжении "Урана-6" пять разных тралов — бойковый, катковый, фрезерный, а также бульдозерный отвал и механическая "лапа"-схват. Такой арсенал гарантирует эффективность на всех типах грунта.

https://ria.ru/20240118/kontrnastuplenie-1921966457.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, украина, киев, вооруженные силы украины, камаз (завод), т-90