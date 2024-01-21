https://ria.ru/20240121/investitsii-1922581006.html

Эксперты рассказали об инвестициях в сфере общепита

Эксперты рассказали об инвестициях в сфере общепита - РИА Новости, 21.01.2024

Эксперты рассказали об инвестициях в сфере общепита

Инвестирование в открытие новых ресторанов и гостиниц по франшизе стало одним из инструментов вложения средств для физических лиц в России, они готовы... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T09:49

2024-01-21T09:49

2024-01-21T09:49

экономика

россия

москва

кавказ

сергей миронов

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Инвестирование в открытие новых ресторанов и гостиниц по франшизе стало одним из инструментов вложения средств для физических лиц в России, они готовы финансировать такие проекты с целью получения пассивного дохода, рассказали опрошенные РИА Новости представители отрасли. "При анализе рынка франчайзинга в России в 2023 году мы зафиксировали такой тренд, когда на фоне изменения внешних условий, роста ставок по кредитам предприниматели, открывая бизнес по франшизе в разных сферах, все чаще стали привлекать инвесторов из числа физических лиц. Драйвером здесь выступает HoReCa - рестораны и гостиницы. По нашим оценкам, доля таких проектов, созданных с привлечением инвесторов-физлиц, в 2023 году выросла по сравнению с 2022 годом на 4 процентных пункта, до 23%", - сказала генуправляющий TanukiFamily Алла Бондаренко. Она отметила, что такая особенность наблюдается в крупных проектах, начальные инвестиции которых составляют от 30 до 300 миллионов рублей. "Интерес физических лиц-инвесторов к таким вложениям растет, так как в нынешних условиях рынок стандартных финансовых инструментов, таких как, например, акции имеет высокую волатильность, то есть доход от вложений не всегда предсказуем, при этом объем денежных средств внутри страны увеличивается, поэтому инвесторы ищут новые пути получения пассивного дохода. Вложения во франчайзинговые проекты - один из таких способов", - пояснила эксперт. По данным Бондаренко, тенденция вложения физлицами средств в франчайзинговые проекты в сфере ресторанов и гостиниц наблюдаются не только в Москве. "Такие тенденции мы наблюдаем и в других регионах России, в том числе на черноморском побережье, Кавказе, особенно в Дагестане, также видим такой тренд в некоторых регионах Сибири, в том числе в тех, которые находятся вокруг Байкала. Также мы ожидаем роста развития ресторанов и отелей в таком формате в дальневосточном регионе", - указала она. ТенденцияО росте интереса физлиц-инвесторов в России к франшизным ресторанам и гостиницам сообщил и омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов. "Да, есть такая тенденция. Но люди не всегда вкладывают в рестораны вместо акций, они вкладываются в бизнес, а рестораны по франшизе на сегодняшний день стали достаточно выгодными и интересными. Спрос обоснован тем, что с того момента, как отменили НДС, в эту сферу стало вкладываться относительно безопасно", - рассказал РИА Новости Миронов. Высокий интерес физлиц-инвесторов к вложению средств во франчайзинговые проекты подтвердил и директор по развитию компании-владельца бренда "Якитория" Александр Муратов. "Подавляющее большинство владельцев ресторанов по нашей франшизе - это общества с ограниченной ответственностью, в состав которых входят от двух до четырёх соучредителей. При этом управляет бизнесом всегда один из них, с ним компания-владелец бренда и ведёт активное взаимодействие. Остальные соучредители получают доход в зависимости от своей доли, из чего можно сделать вывод, что они являются соинвесторами", - сказал он. "В условиях экономической турбулентности наступает лучшее время для франчайзинга. Он дает шанс на получение прибыли в кратчайшие сроки, а главное - проверенную временем бизнес-модель с понятными сроками окупаемости. Кроме того, сильная компания имеет больше возможностей удерживать стандарты качества блюд и сервиса в любых, даже очень сложных ситуациях. Мы ожидаем продолжения роста спроса на франчайзинговые проекты, особенно в регионах России, где спрос на известные бренды неизменно растёт", - сообщил Муратов.

https://ria.ru/20240119/yugra-1922414347.html

https://ria.ru/20231214/investitsii-1915849268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, москва, кавказ, сергей миронов