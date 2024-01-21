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Моди поздравил Кисиду с посадкой на Луну модуля SLIM - РИА Новости, 21.01.2024
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Наука
 
10:32 21.01.2024 (обновлено: 12:06 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/indiya-1922583861.html
Моди поздравил Кисиду с посадкой на Луну модуля SLIM
Моди поздравил Кисиду с посадкой на Луну модуля SLIM - РИА Новости, 21.01.2024
Моди поздравил Кисиду с посадкой на Луну модуля SLIM
Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил премьер-министра Японии Фумио Кисиду с первой мягкой посадкой на Луну японского космического аппарата, сообщило... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T10:32
2024-01-21T12:06
наука
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил премьер-министра Японии Фумио Кисиду с первой мягкой посадкой на Луну японского космического аппарата, сообщило министерство иностранных дел Индии. Седьмого сентября 2023 года Япония запустила свой первый лунный модуль SLIM, который спустя почти пять месяцев путешествия совершил посадку на естественный спутник Земли. "Поздравляю премьер-министра Фумио Кисиду и всех сотрудников японского аэрокосмического агентства (JAXA) с первой мягкой посадкой на Луну. Индия надеется на сотрудничество в освоении космоса между индийской организацией космических исследований (ISRO) и JAXA", - написал премьер-министр Индии в соцсети X. Японское аэрокосмическое агентство ранее заявило, что считает мягкую посадку модуля SLIM на Луну успешной, так как аппарат передал данные на Землю. Вместе с этим, как отметили в JAXA, установленные на модуле солнечные панели не вырабатывают энергию, а заряда имеющихся батарей хватит на несколько часов. В 2011 году японские ученые предложили концепцию посадочных модулей нового поколения с высокоточной системой посадки, использующей данные картирования зондами Kaguya (Япония) и LRO (США). Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), то есть "умный посадочный модуль для исследования Луны", способен прилуниться с точностью до метров и даже сантиметров. За эту способность японский космический аппарат прозвали "лунным снайпером".
https://ria.ru/20240119/modul-1922419362.html
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космос - риа наука, луна, индия, япония, нарендра моди, фумио кисида
Наука, Космос - РИА Наука, Луна, Индия, Япония, Нарендра Моди, Фумио Кисида
Моди поздравил Кисиду с посадкой на Луну модуля SLIM

Премьер Индии поздравил Японию с мягкой посадкой на Луну космического аппарата

© AP Photo / Eugene HoshikoМодель аппарата LEV-2, доставленного на Луну японским лунным модулем SLIM
Модель аппарата LEV-2, доставленного на Луну японским лунным модулем SLIM - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Модель аппарата LEV-2, доставленного на Луну японским лунным модулем SLIM
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил премьер-министра Японии Фумио Кисиду с первой мягкой посадкой на Луну японского космического аппарата, сообщило министерство иностранных дел Индии.
Седьмого сентября 2023 года Япония запустила свой первый лунный модуль SLIM, который спустя почти пять месяцев путешествия совершил посадку на естественный спутник Земли.
Японский модуль SLIM
В Японии заявили, что поддерживают связь с лунным модулем SLIM
19 января, 19:05
"Поздравляю премьер-министра Фумио Кисиду и всех сотрудников японского аэрокосмического агентства (JAXA) с первой мягкой посадкой на Луну. Индия надеется на сотрудничество в освоении космоса между индийской организацией космических исследований (ISRO) и JAXA", - написал премьер-министр Индии в соцсети X.
Японское аэрокосмическое агентство ранее заявило, что считает мягкую посадку модуля SLIM на Луну успешной, так как аппарат передал данные на Землю. Вместе с этим, как отметили в JAXA, установленные на модуле солнечные панели не вырабатывают энергию, а заряда имеющихся батарей хватит на несколько часов. В 2011 году японские ученые предложили концепцию посадочных модулей нового поколения с высокоточной системой посадки, использующей данные картирования зондами Kaguya (Япония) и LRO (США). Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), то есть "умный посадочный модуль для исследования Луны", способен прилуниться с точностью до метров и даже сантиметров. За эту способность японский космический аппарат прозвали "лунным снайпером".
Посадка японского модуля SLIM на поверхность Луны в представлении художника - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
Премьер Японии прокомментировал посадку модуля SLIM на Луну
20 января, 08:30
 
НаукаКосмос - РИА НаукаЛунаИндияЯпонияНарендра МодиФумио Кисида
 
 
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