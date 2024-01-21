Моди поздравил Кисиду с посадкой на Луну модуля SLIM
Премьер Индии поздравил Японию с мягкой посадкой на Луну космического аппарата
© AP Photo / Eugene HoshikoМодель аппарата LEV-2, доставленного на Луну японским лунным модулем SLIM
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Модель аппарата LEV-2, доставленного на Луну японским лунным модулем SLIM
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил премьер-министра Японии Фумио Кисиду с первой мягкой посадкой на Луну японского космического аппарата, сообщило министерство иностранных дел Индии.
Седьмого сентября 2023 года Япония запустила свой первый лунный модуль SLIM, который спустя почти пять месяцев путешествия совершил посадку на естественный спутник Земли.
"Поздравляю премьер-министра Фумио Кисиду и всех сотрудников японского аэрокосмического агентства (JAXA) с первой мягкой посадкой на Луну. Индия надеется на сотрудничество в освоении космоса между индийской организацией космических исследований (ISRO) и JAXA", - написал премьер-министр Индии в соцсети X.
Японское аэрокосмическое агентство ранее заявило, что считает мягкую посадку модуля SLIM на Луну успешной, так как аппарат передал данные на Землю. Вместе с этим, как отметили в JAXA, установленные на модуле солнечные панели не вырабатывают энергию, а заряда имеющихся батарей хватит на несколько часов. В 2011 году японские ученые предложили концепцию посадочных модулей нового поколения с высокоточной системой посадки, использующей данные картирования зондами Kaguya (Япония) и LRO (США). Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), то есть "умный посадочный модуль для исследования Луны", способен прилуниться с точностью до метров и даже сантиметров. За эту способность японский космический аппарат прозвали "лунным снайпером".