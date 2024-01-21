https://ria.ru/20240121/indiya-1922569854.html

Индия установит ограждение на границе с Мьянмой

Индия установит ограждение на границе с Мьянмой - РИА Новости, 21.01.2024

Индия установит ограждение на границе с Мьянмой

Власти Индии установят ограждение на границе с Мьянмой, а также отменят режим свободного передвижения с этой страной, заявил министр внутренних дел Индии Амит... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T07:23

2024-01-21T07:23

2024-01-21T07:23

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Власти Индии установят ограждение на границе с Мьянмой, а также отменят режим свободного передвижения с этой страной, заявил министр внутренних дел Индии Амит Шах. Ранее издание Money Control со ссылкой на источник в правительстве Индии сообщало, что власти Индии планируют отменить режим свободного передвижения с Мьянмой, чтобы остановить приток нелегальных мигрантов и повстанцев из соседней страны. "Правительство (премьер-министра Индии - ред.) Нарендры Моди решило, что граница между Индией и Мьянмой, которая является открытой, будет защищена оградой из колючей проволоки, которая у нас есть на границе Индии с Бангладеш", - заявил министр, его слова приводит газета Times of India. Амит Шах добавил, что правительство пересматривает соглашение о свободном передвижении с Мьянмой и "собирается отменить этот механизм". Режим свободного передвижения между Индией и Мьянмой был реализован в 2018 году в рамках политики Индии "Действуй на Востоке". В настоящее время согласно режиму свободного передвижения, любой представитель горных племен, являющийся гражданином Индии или Мьянмы и проживающий в пределах 16 километров по обе стороны от границы, может пересекать границу при наличии пропуска (сроком действия один год) и оставаться на территории соседнего государства до двух недель. Индия разделяет границу с Мьянмой протяженностью 1643 километра, которая проходит через индийские штаты Аруначал-Прадеш, Нагаленд, Манипур и Мизорам. Неогороженная граница и нерегулируемая миграция из Мьянмы считаются одними из факторов, ставших причинами этнического насилия в индийском штате Манипур. Цель отмены действующего режима состоит в том, чтобы не только остановить неправомерное использование режима свободного передвижения, которое используется повстанческими группировками для совершения нападений на индийскую сторону и бегства в Мьянму, но также остановить приток нелегальных иммигрантов и парализовать сети контрабанды наркотиков и золота. С 1949 года до середины 1990-х годов в Мьянме велась гражданская война вооруженными формированиями крупных национальных меньшинств против мьянманской (в прошлом бирманской) армии. По мнению ряда региональных наблюдателей, эскалация вооруженных конфликтов между мьянманскими военными и этническими повстанцами в 2021-2022 годах, после прихода военных к власти в Мьянме, представляет собой возобновление гражданской войны в стране.

https://ria.ru/20240120/myanma-1922489671.html

https://ria.ru/20240112/myanma-1920901019.html

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индия, мьянма, манипур, нарендра моди, в мире