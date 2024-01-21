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Президент Финляндии выступил против двойного гражданства для россиян - РИА Новости, 21.01.2024
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22:37 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/grazhdanstvo-1922666281.html
Президент Финляндии выступил против двойного гражданства для россиян
Президент Финляндии выступил против двойного гражданства для россиян - РИА Новости, 21.01.2024
Президент Финляндии выступил против двойного гражданства для россиян
Президент Финляндии Саули Ниинистё выступил против двойного гражданства для граждан тех стран, где не признается двойное гражданство для финнов, то есть в том... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T22:37
2024-01-21T22:37
финляндия
россия
саули ниинисте
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё выступил против двойного гражданства для граждан тех стран, где не признается двойное гражданство для финнов, то есть в том числе России. Полномочия Ниинистё истекают в феврале этого года. Выборы президента Финляндии пройдут 28 января. "Мы должны перейти к взаимности. Это означает, что мы предоставляем двойное гражданство только тем, кто приехал из стран, где предоставляется двойное гражданство финнам, уехавшим туда", - сказал он в эфире радио Yle. Как уточняет Yle, это означает, что россияне в таком случае не смогут претендовать на двойное гражданство в Финляндии. Гражданин РФ, имеющий также иное гражданство, рассматривается Российской Федерацией только как гражданин РФ, за исключением случаев, предусмотренных законом или международным договором Российской Федерации. Соответствующего договора с Финляндией у РФ нет.
https://ria.ru/20240119/finlyandiya-1922395007.html
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финляндия, россия, саули ниинисте
Финляндия, Россия, Саули Ниинисте
Президент Финляндии выступил против двойного гражданства для россиян

Yle: президент Финляндии призвал не предоставлять россиянам двойное гражданство

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё
 Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё выступил против двойного гражданства для граждан тех стран, где не признается двойное гражданство для финнов, то есть в том числе России.
Полномочия Ниинистё истекают в феврале этого года. Выборы президента Финляндии пройдут 28 января.
«
"Мы должны перейти к взаимности. Это означает, что мы предоставляем двойное гражданство только тем, кто приехал из стран, где предоставляется двойное гражданство финнам, уехавшим туда", - сказал он в эфире радио Yle.
Как уточняет Yle, это означает, что россияне в таком случае не смогут претендовать на двойное гражданство в Финляндии.
Гражданин РФ, имеющий также иное гражданство, рассматривается Российской Федерацией только как гражданин РФ, за исключением случаев, предусмотренных законом или международным договором Российской Федерации. Соответствующего договора с Финляндией у РФ нет.
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ФинляндияРоссияСаули Ниинисте
 
 
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