https://ria.ru/20240121/grazhdanstvo-1922666281.html
Президент Финляндии выступил против двойного гражданства для россиян
Президент Финляндии выступил против двойного гражданства для россиян - РИА Новости, 21.01.2024
Президент Финляндии выступил против двойного гражданства для россиян
Президент Финляндии Саули Ниинистё выступил против двойного гражданства для граждан тех стран, где не признается двойное гражданство для финнов, то есть в том... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T22:37
2024-01-21T22:37
2024-01-21T22:37
финляндия
россия
саули ниинисте
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё выступил против двойного гражданства для граждан тех стран, где не признается двойное гражданство для финнов, то есть в том числе России. Полномочия Ниинистё истекают в феврале этого года. Выборы президента Финляндии пройдут 28 января. "Мы должны перейти к взаимности. Это означает, что мы предоставляем двойное гражданство только тем, кто приехал из стран, где предоставляется двойное гражданство финнам, уехавшим туда", - сказал он в эфире радио Yle. Как уточняет Yle, это означает, что россияне в таком случае не смогут претендовать на двойное гражданство в Финляндии. Гражданин РФ, имеющий также иное гражданство, рассматривается Российской Федерацией только как гражданин РФ, за исключением случаев, предусмотренных законом или международным договором Российской Федерации. Соответствующего договора с Финляндией у РФ нет.
https://ria.ru/20240119/finlyandiya-1922395007.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, россия, саули ниинисте
Финляндия, Россия, Саули Ниинисте
Президент Финляндии выступил против двойного гражданства для россиян
Yle: президент Финляндии призвал не предоставлять россиянам двойное гражданство
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости.
Президент Финляндии Саули Ниинистё выступил
против двойного гражданства для граждан тех стран, где не признается двойное гражданство для финнов, то есть в том числе России.
Полномочия Ниинистё истекают в феврале этого года. Выборы президента Финляндии пройдут 28 января.
«
"Мы должны перейти к взаимности. Это означает, что мы предоставляем двойное гражданство только тем, кто приехал из стран, где предоставляется двойное гражданство финнам, уехавшим туда", - сказал он в эфире радио Yle.
Как уточняет Yle, это означает, что россияне в таком случае не смогут претендовать на двойное гражданство в Финляндии.
Гражданин РФ, имеющий также иное гражданство, рассматривается Российской Федерацией только как гражданин РФ, за исключением случаев, предусмотренных законом или международным договором Российской Федерации. Соответствующего договора с Финляндией у РФ нет.
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