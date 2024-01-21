https://ria.ru/20240121/grazhdanstvo-1922666281.html

Президент Финляндии выступил против двойного гражданства для россиян

Президент Финляндии выступил против двойного гражданства для россиян - РИА Новости, 21.01.2024

Президент Финляндии выступил против двойного гражданства для россиян

Президент Финляндии Саули Ниинистё выступил против двойного гражданства для граждан тех стран, где не признается двойное гражданство для финнов, то есть в том... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T22:37

2024-01-21T22:37

2024-01-21T22:37

финляндия

россия

саули ниинисте

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё выступил против двойного гражданства для граждан тех стран, где не признается двойное гражданство для финнов, то есть в том числе России. Полномочия Ниинистё истекают в феврале этого года. Выборы президента Финляндии пройдут 28 января. "Мы должны перейти к взаимности. Это означает, что мы предоставляем двойное гражданство только тем, кто приехал из стран, где предоставляется двойное гражданство финнам, уехавшим туда", - сказал он в эфире радио Yle. Как уточняет Yle, это означает, что россияне в таком случае не смогут претендовать на двойное гражданство в Финляндии. Гражданин РФ, имеющий также иное гражданство, рассматривается Российской Федерацией только как гражданин РФ, за исключением случаев, предусмотренных законом или международным договором Российской Федерации. Соответствующего договора с Финляндией у РФ нет.

https://ria.ru/20240119/finlyandiya-1922395007.html

финляндия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

финляндия, россия, саули ниинисте