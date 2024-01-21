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В Горловке при попадании снаряда ВСУ в школу пострадал мирный житель - РИА Новости, 21.01.2024
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11:52 21.01.2024 (обновлено: 11:56 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/gorlovka-1922593139.html
В Горловке при попадании снаряда ВСУ в школу пострадал мирный житель
В Горловке при попадании снаряда ВСУ в школу пострадал мирный житель - РИА Новости, 21.01.2024
В Горловке при попадании снаряда ВСУ в школу пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранение при попадании украинского снаряда в школу в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T11:52
2024-01-21T11:56
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
сцкк
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Мирный житель получил ранение при попадании украинского снаряда в школу в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."В результате прямого попадания снаряда ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в школу №68 (поселок шахты имени Н. А. Изотова, Никитовский район Горловки) ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило о том, что с начала суток ВСУ выпустили по Горловке 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240121/donetsk-1922592143.html
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины
В Горловке при попадании снаряда ВСУ в школу пострадал мирный житель

Мэр Головки: при попадании снаряда ВСУ в школу ранен мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Мирный житель получил ранение при попадании украинского снаряда в школу в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате прямого попадания снаряда ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в школу №68 (поселок шахты имени Н. А. Изотова, Никитовский район Горловки) ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило о том, что с начала суток ВСУ выпустили по Горловке 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
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В миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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