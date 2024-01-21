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В Горловке при попадании снаряда ВСУ в школу пострадал мирный житель
В Горловке при попадании снаряда ВСУ в школу пострадал мирный житель - РИА Новости, 21.01.2024
В Горловке при попадании снаряда ВСУ в школу пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранение при попадании украинского снаряда в школу в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T11:52
2024-01-21T11:52
2024-01-21T11:56
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Мирный житель получил ранение при попадании украинского снаряда в школу в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."В результате прямого попадания снаряда ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в школу №68 (поселок шахты имени Н. А. Изотова, Никитовский район Горловки) ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило о том, что с начала суток ВСУ выпустили по Горловке 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240121/donetsk-1922592143.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины
В Горловке при попадании снаряда ВСУ в школу пострадал мирный житель
Мэр Головки: при попадании снаряда ВСУ в школу ранен мирный житель