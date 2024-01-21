https://ria.ru/20240121/gorlovka-1922593139.html

В Горловке при попадании снаряда ВСУ в школу пострадал мирный житель

В Горловке при попадании снаряда ВСУ в школу пострадал мирный житель - РИА Новости, 21.01.2024

В Горловке при попадании снаряда ВСУ в школу пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранение при попадании украинского снаряда в школу в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T11:52

2024-01-21T11:52

2024-01-21T11:56

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

сцкк

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Мирный житель получил ранение при попадании украинского снаряда в школу в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."В результате прямого попадания снаряда ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в школу №68 (поселок шахты имени Н. А. Изотова, Никитовский район Горловки) ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило о том, что с начала суток ВСУ выпустили по Горловке 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240121/donetsk-1922592143.html

горловка

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины