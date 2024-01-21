https://ria.ru/20240121/germaniya-1922561729.html

СМИ: на протесты против АдГ в Германии вышли свыше 144 тысяч человек

СМИ: на протесты против АдГ в Германии вышли свыше 144 тысяч человек - РИА Новости, 21.01.2024

СМИ: на протесты против АдГ в Германии вышли свыше 144 тысяч человек

Свыше 144 тысяч человек в субботу вышли на акции протеста на улицы немецких городов, протестующие выступают против правоэкстремизма и партии Альтернатива для... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T02:24

2024-01-21T02:24

2024-01-21T02:24

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олаф шольц

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БЕРЛИН, 21 янв - РИА Новости. Свыше 144 тысяч человек в субботу вышли на акции протеста на улицы немецких городов, протестующие выступают против правоэкстремизма и партии Альтернатива для Германии (АдГ), сообщает издание Welt. По данным полиции, на которые ссылается издание, 35 тысяч человек собралось на демонстрации в Ганновере и столько же во Франкфурте, 20 тысяч в Карлсруэ, 16 тысяч в Галле, 12 тысяч в Касселе, 10 тысяч в Ульме, 5 тысяч в Кобленце, 5 тысяч во Фрайбурге, 6 тысяч в Эрфурте. Протестные акции также были в ряде менее крупных городов страны. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал членов правой партии АдГ и прочих правых сил, выступающих за массовую высылку иностранцев, "правоэкстремистскими врагами демократии" и призвал граждан страны продолжать протесты против партии. В Германии активно обсуждается публикация издания Correctiv, согласно которой в конце ноября вблизи Потсдама прошла конференция крайне правых политиков. В числе прочего на встрече якобы обсуждалась возможность массовой высылки миллионов мигрантов из Германии. Согласно Correctiv, в мероприятии принимали участие и представители АдГ. По крупным немецким городам прошлась волна протестов: тысячи человек вышли на демонстрации против правых сил в Берлине, Потсдаме, Эссене и Кельне. Шольц выразил им свою благодарность. В 2023 году Федеральное ведомство по охране конституции признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. Данное решение позволит федеральным властям расширить арсенал средств слежки за организацией. На федеральном уровне партия "подозревается в экстремизме", это считается более низкой угрозой. В июне прошлого года Немецкий институт прав человека опубликовал доклад, в котором заявил, что условия для запрета АдГ выполнены. При этом АдГ в последние полгода резко набрала популярность: по данным опросов, ее рейтинг колеблется в диапазоне 18-23%, что делает ее второй по популярности политической силой после оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Партия в числе прочего активно выступает за ограничение притока мигрантов и необходимость начала мирных переговоров по Украине. Противники партии часто обвиняют ее в тесных связях с Россией.

https://ria.ru/20240104/adg-1919711788.html

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германия

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германия, потсдам, олаф шольц, хдс/хсс, welt, в мире