СМИ: на протесты против АдГ в Германии вышли свыше 144 тысяч человек
Welt: в ФРГ на протесты против партии АдГ вышли свыше 144 тысяч немцев
© AP Photo / Jens MeyerСотрудники полиции в Германии
© AP Photo / Jens Meyer
Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 21 янв - РИА Новости. Свыше 144 тысяч человек в субботу вышли на акции протеста на улицы немецких городов, протестующие выступают против правоэкстремизма и партии Альтернатива для Германии (АдГ), сообщает издание Welt.
По данным полиции, на которые ссылается издание, 35 тысяч человек собралось на демонстрации в Ганновере и столько же во Франкфурте, 20 тысяч в Карлсруэ, 16 тысяч в Галле, 12 тысяч в Касселе, 10 тысяч в Ульме, 5 тысяч в Кобленце, 5 тысяч во Фрайбурге, 6 тысяч в Эрфурте. Протестные акции также были в ряде менее крупных городов страны.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал членов правой партии АдГ и прочих правых сил, выступающих за массовую высылку иностранцев, "правоэкстремистскими врагами демократии" и призвал граждан страны продолжать протесты против партии.
В Германии активно обсуждается публикация издания Correctiv, согласно которой в конце ноября вблизи Потсдама прошла конференция крайне правых политиков. В числе прочего на встрече якобы обсуждалась возможность массовой высылки миллионов мигрантов из Германии. Согласно Correctiv, в мероприятии принимали участие и представители АдГ. По крупным немецким городам прошлась волна протестов: тысячи человек вышли на демонстрации против правых сил в Берлине, Потсдаме, Эссене и Кельне. Шольц выразил им свою благодарность.
В 2023 году Федеральное ведомство по охране конституции признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. Данное решение позволит федеральным властям расширить арсенал средств слежки за организацией. На федеральном уровне партия "подозревается в экстремизме", это считается более низкой угрозой. В июне прошлого года Немецкий институт прав человека опубликовал доклад, в котором заявил, что условия для запрета АдГ выполнены.
При этом АдГ в последние полгода резко набрала популярность: по данным опросов, ее рейтинг колеблется в диапазоне 18-23%, что делает ее второй по популярности политической силой после оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Партия в числе прочего активно выступает за ограничение притока мигрантов и необходимость начала мирных переговоров по Украине. Противники партии часто обвиняют ее в тесных связях с Россией.