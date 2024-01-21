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Число погибших при израильский ударах по сектору Газа превысило 25 тысяч - РИА Новости, 21.01.2024
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11:41 21.01.2024 (обновлено: 13:30 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/gaza-1922592509.html
Число погибших при израильский ударах по сектору Газа превысило 25 тысяч
Число погибших при израильский ударах по сектору Газа превысило 25 тысяч - РИА Новости, 21.01.2024
Число погибших при израильский ударах по сектору Газа превысило 25 тысяч
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 25 тысяч человек, пострадали более 62,6 тысячи, сообщает министерство здравоохранения Газы. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T11:41
2024-01-21T13:30
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
сектор газа
владимир путин
хамас
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КАИР, 21 янв - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 25 тысяч человек, пострадали более 62,6 тысячи, сообщает министерство здравоохранения Газы."Число жертв израильской агрессии с 7 октября прошлого года выросло до 25 105, пострадали 62 861 человек", - говорится в заявлении минздрава Газы.Министерство добавило, что за последние сутки в Газе погибли 178 человек, пострадали 293.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240121/tunnel-1922556917.html
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сектор газа
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа, владимир путин, хамас, оон, россия, восточный иерусалим
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Сектор Газа, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Россия, Восточный Иерусалим
Число погибших при израильский ударах по сектору Газа превысило 25 тысяч

Число погибших в секторе Газа достигло 25 105 человек, пострадал 62 861 житель

© AP Photo / Hatem AliПалестинцы укрываются от израильского удара по сектору Газа. 20 декабря 2023
Палестинцы укрываются от израильского удара по сектору Газа. 20 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© AP Photo / Hatem Ali
Палестинцы укрываются от израильского удара по сектору Газа. 20 декабря 2023. Архивное фото
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КАИР, 21 янв - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 25 тысяч человек, пострадали более 62,6 тысячи, сообщает министерство здравоохранения Газы.
"Число жертв израильской агрессии с 7 октября прошлого года выросло до 25 105, пострадали 62 861 человек", - говорится в заявлении минздрава Газы.
Израильский БТР направляется к границе сектора Газа - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
ЦАХАЛ заявил об уничтожении туннеля в Газе, где якобы держали заложников
Вчера, 00:41
Министерство добавило, что за последние сутки в Газе погибли 178 человек, пострадали 293.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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В результате израильского обстрела на севере Газы погибли четыре человека
Вчера, 06:43
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильСектор ГазаВладимир ПутинХАМАСООНРоссияВосточный Иерусалим
 
 
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