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В Израиле утвердили план заморозки финансирования сектора Газа - РИА Новости, 21.01.2024
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17:17 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/finansirovanie-1922632534.html
В Израиле утвердили план заморозки финансирования сектора Газа
В Израиле утвердили план заморозки финансирования сектора Газа - РИА Новости, 21.01.2024
В Израиле утвердили план заморозки финансирования сектора Газа
Военно-политический кабинет Израиля утвердил план заморозки средств, выделяемых сектору Газа, он предусматривает хранение денег в Норвегии и возможность их... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T17:17
2024-01-21T17:17
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 янв - РИА Новости. Военно-политический кабинет Израиля утвердил план заморозки средств, выделяемых сектору Газа, он предусматривает хранение денег в Норвегии и возможность их перечисления палестинским властям только с разрешения Израиля, сообщила в воскресенье канцелярия израильского премьера. В соответствии с действующими соглашениями Израиль ежемесячно собирает налоги и пошлины от имени палестинцев и переводит эти средства Палестинской национальной администрации (ПНА), часть из них идет на финансирование ее аппарата в секторе Газа. Эти средства составляют более половины всех поступлений в бюджет ПНА. "Военно-политический кабинет утвердил сегодня план замораживания финансовых средств для Газы, разработанный премьер-министром, министром финансов и министром по стратегическим вопросам. Соединенные Штаты и Норвегия одобряют решение военно-политического кабинета, распорядившегося остановить перевод палестинской администрации финансовых средств, предназначенных для сектора Газа. Таким образом, замороженные средства не будут переданы администрации Палестинской автономии, а останутся в руках третьей страны", - говорится в сообщении. В канцелярии отметили, что деньги или их эквивалент ни при каких обстоятельствах не могут быть переданы ПНА без одобрения министра финансов Израиля, даже через третью страну. "Любое нарушение соглашения позволит министру финансов немедленно заморозить все клиринговые средства палестинцев. Гарантом реализации плана выступают США. Премьер-министр поручил провести упорядоченную организационную работу по реализации плана", - добавили в офисе премьера.
https://ria.ru/20240121/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html
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в мире, израиль, норвегия, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Норвегия, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле утвердили план заморозки финансирования сектора Газа

Военно-политический кабинет Израиля одобрил план заморозки финансирования Газы

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© AP Photo / Leo Correa
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 янв - РИА Новости. Военно-политический кабинет Израиля утвердил план заморозки средств, выделяемых сектору Газа, он предусматривает хранение денег в Норвегии и возможность их перечисления палестинским властям только с разрешения Израиля, сообщила в воскресенье канцелярия израильского премьера.
В соответствии с действующими соглашениями Израиль ежемесячно собирает налоги и пошлины от имени палестинцев и переводит эти средства Палестинской национальной администрации (ПНА), часть из них идет на финансирование ее аппарата в секторе Газа. Эти средства составляют более половины всех поступлений в бюджет ПНА.
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«
"Военно-политический кабинет утвердил сегодня план замораживания финансовых средств для Газы, разработанный премьер-министром, министром финансов и министром по стратегическим вопросам. Соединенные Штаты и Норвегия одобряют решение военно-политического кабинета, распорядившегося остановить перевод палестинской администрации финансовых средств, предназначенных для сектора Газа. Таким образом, замороженные средства не будут переданы администрации Палестинской автономии, а останутся в руках третьей страны", - говорится в сообщении.
В канцелярии отметили, что деньги или их эквивалент ни при каких обстоятельствах не могут быть переданы ПНА без одобрения министра финансов Израиля, даже через третью страну.
«
"Любое нарушение соглашения позволит министру финансов немедленно заморозить все клиринговые средства палестинцев. Гарантом реализации плана выступают США. Премьер-министр поручил провести упорядоченную организационную работу по реализации плана", - добавили в офисе премьера.
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