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Мэр Саратова назвала фейком сообщения о якобы подготовке нападений на школы - РИА Новости, 21.01.2024
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20:56 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/feyk-1922659681.html
Мэр Саратова назвала фейком сообщения о якобы подготовке нападений на школы
Мэр Саратова назвала фейком сообщения о якобы подготовке нападений на школы - РИА Новости, 21.01.2024
Мэр Саратова назвала фейком сообщения о якобы подготовке нападений на школы
Появившиеся в соцсетях и мессенджерах провокационные сообщения, направленные на создание панических настроений в Саратове, являются фейком, ситуация находится... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T20:56
2024-01-21T20:56
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САРАТОВ, 21 янв - РИА Новости. Появившиеся в соцсетях и мессенджерах провокационные сообщения, направленные на создание панических настроений в Саратове, являются фейком, ситуация находится на контроле правоохранительных органов, сообщила глава Саратова Лада Мокроусова в Telegram-канале. В воскресенье в Telegram появились каналы, где сообщается о якобы подготовке вооруженных нападений на ряд школ Саратова. "Уважаемые саратовцы, в мессенджерах и социальных сетях распространяются сообщения провокационного содержания, направленные на создание панических настроений. Аналогичные фейковые сообщения ранее распространялись в других городах. Прошу вас соблюдать спокойствие! Ситуация на контроле правоохранительных органов", - написала Мокроусова.
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Мэр Саратова назвала фейком сообщения о якобы подготовке нападений на школы

Мэр Саратова назвала фейком сообщения о якобы подготовке нападений на школы

© РИА Новости / Андрей Васильев | Перейти в медиабанкГорода России. Саратов
Города России. Саратов - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / Андрей Васильев
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САРАТОВ, 21 янв - РИА Новости. Появившиеся в соцсетях и мессенджерах провокационные сообщения, направленные на создание панических настроений в Саратове, являются фейком, ситуация находится на контроле правоохранительных органов, сообщила глава Саратова Лада Мокроусова в Telegram-канале.
В воскресенье в Telegram появились каналы, где сообщается о якобы подготовке вооруженных нападений на ряд школ Саратова.
«
"Уважаемые саратовцы, в мессенджерах и социальных сетях распространяются сообщения провокационного содержания, направленные на создание панических настроений. Аналогичные фейковые сообщения ранее распространялись в других городах. Прошу вас соблюдать спокойствие! Ситуация на контроле правоохранительных органов", - написала Мокроусова.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
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Вчера, 13:23
 
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