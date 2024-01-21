https://ria.ru/20240121/feyk-1922659681.html
Мэр Саратова назвала фейком сообщения о якобы подготовке нападений на школы
Мэр Саратова назвала фейком сообщения о якобы подготовке нападений на школы - РИА Новости, 21.01.2024
Мэр Саратова назвала фейком сообщения о якобы подготовке нападений на школы
Появившиеся в соцсетях и мессенджерах провокационные сообщения, направленные на создание панических настроений в Саратове, являются фейком, ситуация находится... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T20:56
2024-01-21T20:56
2024-01-21T20:56
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САРАТОВ, 21 янв - РИА Новости. Появившиеся в соцсетях и мессенджерах провокационные сообщения, направленные на создание панических настроений в Саратове, являются фейком, ситуация находится на контроле правоохранительных органов, сообщила глава Саратова Лада Мокроусова в Telegram-канале. В воскресенье в Telegram появились каналы, где сообщается о якобы подготовке вооруженных нападений на ряд школ Саратова. "Уважаемые саратовцы, в мессенджерах и социальных сетях распространяются сообщения провокационного содержания, направленные на создание панических настроений. Аналогичные фейковые сообщения ранее распространялись в других городах. Прошу вас соблюдать спокойствие! Ситуация на контроле правоохранительных органов", - написала Мокроусова.
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саратов, telegram
Мэр Саратова назвала фейком сообщения о якобы подготовке нападений на школы
Мэр Саратова назвала фейком сообщения о якобы подготовке нападений на школы