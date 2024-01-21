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Румынские фермеры не вышли на акцию протеста в центре Бухареста - РИА Новости, 21.01.2024
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13:41 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/fermery-1922607077.html
Румынские фермеры не вышли на акцию протеста в центре Бухареста
Румынские фермеры не вышли на акцию протеста в центре Бухареста - РИА Новости, 21.01.2024
Румынские фермеры не вышли на акцию протеста в центре Бухареста
Румынские фермеры и перевозчики не вышли на акцию протеста в центре Бухареста, но объявили о сборе в населенном пункте Афумаци, расположенном в 16 километрах от РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T13:41
2024-01-21T13:41
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КИШИНЕВ, 21 янв – РИА Новости. Румынские фермеры и перевозчики не вышли на акцию протеста в центре Бухареста, но объявили о сборе в населенном пункте Афумаци, расположенном в 16 километрах от столицы, сообщил румынский телеканал Digi 24. В Румынии уже вторую неделю протестуют водители грузовиков и аграрии. Они выступают против увеличения стоимости обязательной страховки транспорта, роста акцизов на топливо и тарифов на проезд по платным дорогам, а также продолжительных проверок на границах. Фермеры выражают недовольство проблемами в аграрном секторе, от задержек выплаты субсидий до низких цен на зерно и недобросовестной конкуренции со стороны производителей, чья продукция поступает с Украины. "На площадь Конституции привезли только один трактор. И это несмотря на то, что на санкционированную мэрией акцию протеста ожидалось 5 тысяч фермеров и перевозчиков с 200 машинами. Однако акция протеста объявлена в Афумаци, месте, нареченном на этой неделе как "база" фермеров и дальнобойщиков… Фермеры заявляют, что не будут участвовать в одобренном протесте в Бухаресте, поскольку не хотят, чтобы его политизировали", - говорится в публикации на сайте телеканала. Ранее румынские СМИ сообщали, что лидеры протеста встречались с представителями министерства финансов, но переговоры провалились, так как стороны не нашли компромиссных решений.
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в мире, бухарест, румыния
В мире, Бухарест, Румыния
Румынские фермеры не вышли на акцию протеста в центре Бухареста

Румынские фермеры не вышли на акцию протеста в Бухаресте, выбрав другое место

CC BY 2.0 / Kyle Taylor / BucharestБухарест
Бухарест - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
CC BY 2.0 / Kyle Taylor / Bucharest
Бухарест. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 янв – РИА Новости. Румынские фермеры и перевозчики не вышли на акцию протеста в центре Бухареста, но объявили о сборе в населенном пункте Афумаци, расположенном в 16 километрах от столицы, сообщил румынский телеканал Digi 24.
В Румынии уже вторую неделю протестуют водители грузовиков и аграрии. Они выступают против увеличения стоимости обязательной страховки транспорта, роста акцизов на топливо и тарифов на проезд по платным дорогам, а также продолжительных проверок на границах. Фермеры выражают недовольство проблемами в аграрном секторе, от задержек выплаты субсидий до низких цен на зерно и недобросовестной конкуренции со стороны производителей, чья продукция поступает с Украины.
"На площадь Конституции привезли только один трактор. И это несмотря на то, что на санкционированную мэрией акцию протеста ожидалось 5 тысяч фермеров и перевозчиков с 200 машинами. Однако акция протеста объявлена в Афумаци, месте, нареченном на этой неделе как "база" фермеров и дальнобойщиков… Фермеры заявляют, что не будут участвовать в одобренном протесте в Бухаресте, поскольку не хотят, чтобы его политизировали", - говорится в публикации на сайте телеканала.
Ранее румынские СМИ сообщали, что лидеры протеста встречались с представителями министерства финансов, но переговоры провалились, так как стороны не нашли компромиссных решений.
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В миреБухарестРумыния
 
 
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