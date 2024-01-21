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Пилот самолета Falcon есть среди выживших после катастрофы в Афганистане - РИА Новости, 21.01.2024
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18:38 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/falcon-1922644070.html
Пилот самолета Falcon есть среди выживших после катастрофы в Афганистане
Пилот самолета Falcon есть среди выживших после катастрофы в Афганистане - РИА Новости, 21.01.2024
Пилот самолета Falcon есть среди выживших после катастрофы в Афганистане
Пилот летевшего в Россию самолета Falcon 10 выжил после авиакатастрофы в Афганистане, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство транспорта и... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T18:38
2024-01-21T18:38
афганистан
россия
мария захарова
следственный комитет россии (ск рф)
крушение самолета falcon в афганистане
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Пилот летевшего в Россию самолета Falcon 10 выжил после авиакатастрофы в Афганистане, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство транспорта и авиации. Росавиация ранее информировала, что наземная поисково-спасательная служба нашла самолет Falcon 10, разбившийся в Афганистане, из шести человек на борту, предварительно, четверо живы, судьба двоих уточняется. Как сообщало ранее ведомство, пропавший в Афганистане Falcon зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ, предварительно, на борту было шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. Falcon 10 выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент - Жуковский. "Пилот был найден", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой министерство. Как отмечается, пилот сообщил министерству транспорта и авиации Афганистана, что после крушения самолета выжили четыре человека, включая его самого. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщала РИА Новости, что российское посольство находится во взаимодействии с афганской стороной в связи с крушением самолета, по данным СК, возбуждено уголовное дело после крушения самолета с гражданами РФ на борту.
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афганистан, россия, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), крушение самолета falcon в афганистане
Афганистан, Россия, Мария Захарова, Следственный комитет России (СК РФ), Крушение самолета Falcon в Афганистане
Пилот самолета Falcon есть среди выживших после катастрофы в Афганистане

Пилот самолета Falcon есть среди выживших после авиакатастрофы в Афганистане

© AFP 2024 / OMER ABRARВид на горы к западу от Кабула
Вид на горы к западу от Кабула - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© AFP 2024 / OMER ABRAR
Вид на горы к западу от Кабула. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Пилот летевшего в Россию самолета Falcon 10 выжил после авиакатастрофы в Афганистане, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство транспорта и авиации.
Росавиация ранее информировала, что наземная поисково-спасательная служба нашла самолет Falcon 10, разбившийся в Афганистане, из шести человек на борту, предварительно, четверо живы, судьба двоих уточняется. Как сообщало ранее ведомство, пропавший в Афганистане Falcon зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ, предварительно, на борту было шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. Falcon 10 выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент - Жуковский.
«
"Пилот был найден", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой министерство.
Как отмечается, пилот сообщил министерству транспорта и авиации Афганистана, что после крушения самолета выжили четыре человека, включая его самого.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщала РИА Новости, что российское посольство находится во взаимодействии с афганской стороной в связи с крушением самолета, по данным СК, возбуждено уголовное дело после крушения самолета с гражданами РФ на борту.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Росавиация сообщила, откуда изначально вылетел разбившийся Falcon
Вчера, 14:17
 
АфганистанРоссияМария ЗахароваСледственный комитет России (СК РФ)Крушение самолета Falcon в Афганистане
 
 
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