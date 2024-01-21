https://ria.ru/20240121/falcon-1922609773.html
Источник назвал возможного владельца разбившегося в Афганистане самолета
Источник назвал возможного владельца разбившегося в Афганистане самолета - РИА Новости, 21.01.2024
Источник назвал возможного владельца разбившегося в Афганистане самолета
Разбившийся на границе Таджикистана и Афганистана Falcon 10, по предварительным данным, принадлежал частному лицу, который прописан в Тверской области, сообщил... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T14:07
2024-01-21T14:07
2024-01-21T14:41
афганистан
россия
тверская область
крушение самолета falcon в афганистане
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Разбившийся на границе Таджикистана и Афганистана Falcon 10, по предварительным данным, принадлежал частному лицу, который прописан в Тверской области, сообщил РИА Новости источник в авиавластях РФ. "Предварительно, Falcon принадлежал человеку по фамилии Грачев, прописанному в населенном пункте Погорелово, Тверской области", - рассказал собеседник агентства. Ранее агентство Паджвак сообщало со ссылкой на местных чиновников, что пассажирский самолет разбился в горах афганской провинции Бадахшан. Агентство Khaama Press передавало, что самолет отклонился от первоначального курса. Как сообщил РИА Новости в воскресенье источник в таиландском аэропорту Утапао, разбившийся в Афганистане самолет выполнял частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву с двумя техническими посадками. Как сообщила Росавиация, пропавший в Афганистане самолет Falcon зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ, предварительно, на борту было 6 человек: 4 члена экипажа и 2 пассажира. Falcon 10 выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский. Росавиация находится на связи с авиавластями Афганистана и Таджикистана по пропавшему самолету, поиски судна ведутся. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что российское посольство находится во взаимодействии с афганской стороной. Возбуждено дело после крушения самолета в Афганистане с гражданами РФ на борту, сообщил СК РФ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
афганистан, россия, тверская область, крушение самолета falcon в афганистане
Афганистан, Россия, Тверская область, Крушение самолета Falcon в Афганистане
Источник назвал возможного владельца разбившегося в Афганистане самолета
Разбившимся в Афганистане Falcon, предварительно, владел житель Тверской области
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Разбившийся на границе Таджикистана и Афганистана Falcon 10, по предварительным данным, принадлежал частному лицу, который прописан в Тверской области, сообщил РИА Новости источник в авиавластях РФ.
"Предварительно, Falcon принадлежал человеку по фамилии Грачев, прописанному в населенном пункте Погорелово, Тверской области", - рассказал собеседник агентства.
Ранее агентство Паджвак сообщало со ссылкой на местных чиновников, что пассажирский самолет разбился в горах афганской провинции Бадахшан. Агентство Khaama Press передавало, что самолет отклонился от первоначального курса. Как сообщил РИА Новости в воскресенье источник в таиландском аэропорту Утапао, разбившийся в Афганистане самолет выполнял частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву с двумя техническими посадками.
Как сообщила Росавиация, пропавший в Афганистане самолет Falcon зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ, предварительно, на борту было 6 человек: 4 члена экипажа и 2 пассажира. Falcon 10 выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский. Росавиация находится на связи с авиавластями Афганистана и Таджикистана по пропавшему самолету, поиски судна ведутся.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
сообщила РИА Новости, что российское посольство находится во взаимодействии с афганской стороной.
Возбуждено дело после крушения самолета в Афганистане с гражданами РФ
на борту, сообщил СК
РФ.
СМИ: разбившийся в Афганистане самолет отклонился от курса