https://ria.ru/20240121/falcon-1922608992.html

Источник назвал предположительную причину падения самолета в Афганистане

Источник назвал предположительную причину падения самолета в Афганистане - РИА Новости, 21.01.2024

Источник назвал предположительную причину падения самолета в Афганистане

Самолету Falcon 10 с гражданами РФ на борту, потерпевшему крушение на границе Афганистана и Таджикистана, могло не хватить топлива из-за сильного встречного... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T14:00

2024-01-21T14:00

2024-01-21T14:05

афганистан

россия

крушение самолета falcon в афганистане

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Самолету Falcon 10 с гражданами РФ на борту, потерпевшему крушение на границе Афганистана и Таджикистана, могло не хватить топлива из-за сильного встречного ветра, из-за чего увеличился расход топлива, рассказал РИА Новости источник в российских авиакругах. "Предварительно, версия такая - по метеоданным был сильный встречный ветер, могла быть ошибка расчета топлива. Сначала отказал один двигатель, потом второй", - рассказал собеседник агентства. Ранее агентство Паджвак сообщало со ссылкой на местных чиновников, что пассажирский самолет разбился в горах афганской провинции Бадахшан. Агентство Khaama Press передавало, что самолет отклонился от первоначального курса. Как сообщил РИА Новости в воскресенье источник в таиландском аэропорту Утапао, разбившийся в Афганистане самолет выполнял частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву с двумя техническими посадками. Как сообщила Росавиация, пропавший в Афганистане самолет Falcon зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ, предварительно, на борту было 6 человек: 4 члена экипажа и 2 пассажира. Falcon 10 выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский. Росавиация находится на связи с авиавластями Афганистана и Таджикистана по пропавшему самолету, поиски судна ведутся. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что российское посольство находится во взаимодействии с афганской стороной. Возбуждено дело после крушения самолета в Афганистане с гражданами РФ на борту, сообщил СК РФ.

https://ria.ru/20240121/samolet-1922584004.html

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

афганистан, россия, крушение самолета falcon в афганистане