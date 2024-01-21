https://ria.ru/20240121/dtp-1922661428.html

В Москве водитель автомобиля врезался в столб и сбил человека на остановке

В Москве водитель автомобиля врезался в столб и сбил человека на остановке - РИА Новости, 21.01.2024

В Москве водитель автомобиля врезался в столб и сбил человека на остановке

Автомобиль врезался в мачту городского освещения, сбив человека на остановке на Перовском шоссе в Москве, сообщает департамент транспорта столицы в своем... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T21:25

2024-01-21T21:25

2024-01-21T21:25

происшествия

москва

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Автомобиль врезался в мачту городского освещения, сбив человека на остановке на Перовском шоссе в Москве, сообщает департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале. "На Перовском шоссе в районе дома 10 автомобиль въехал в мачту городского освещения, совершив наезд на человека, находившегося на остановке городского транспорта", - говорится в сообщении ведомства. Информация о пострадавших уточняется.

москва

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва