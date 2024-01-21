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В Москве водитель автомобиля врезался в столб и сбил человека на остановке
В Москве водитель автомобиля врезался в столб и сбил человека на остановке - РИА Новости, 21.01.2024
В Москве водитель автомобиля врезался в столб и сбил человека на остановке
Автомобиль врезался в мачту городского освещения, сбив человека на остановке на Перовском шоссе в Москве, сообщает департамент транспорта столицы в своем... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T21:25
2024-01-21T21:25
2024-01-21T21:25
происшествия
москва
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Автомобиль врезался в мачту городского освещения, сбив человека на остановке на Перовском шоссе в Москве, сообщает департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале. "На Перовском шоссе в районе дома 10 автомобиль въехал в мачту городского освещения, совершив наезд на человека, находившегося на остановке городского транспорта", - говорится в сообщении ведомства. Информация о пострадавших уточняется.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
В Москве водитель автомобиля врезался в столб и сбил человека на остановке
Автомобиль врезался в мачту освещения и сбил человека на остановке в Москве