https://ria.ru/20240121/dtp-1922645079.html

В Рязани семь человек пострадали в ДТП с грузовиком и компакт-вэном

В Рязани семь человек пострадали в ДТП с грузовиком и компакт-вэном - РИА Новости, 21.01.2024

В Рязани семь человек пострадали в ДТП с грузовиком и компакт-вэном

Семь человек пострадали при столкновении грузовика и компакт-вэна в Рязани, сообщило УГИБДД по региону. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T18:41

2024-01-21T18:41

2024-01-21T18:41

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РЯЗАНЬ, 21 янв - РИА Новости. Семь человек пострадали при столкновении грузовика и компакт-вэна в Рязани, сообщило УГИБДД по региону. По данным ведомства, ДТП произошло примерно в 15.50 воскресенья на 191-м километре автодороги М-5 "Урал" в Рязани. По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet Orlando совершил столкновение с грузовиком MAN с полуприцепом. "В результате происшествия водитель грузового автомобиля MAN, водитель автомобиля Chevrolet Orlando, а также пять его пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь", - сообщило УГИБДД в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240121/dtp-1922605080.html

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происшествия, рязань, угибдд, авто