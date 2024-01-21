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В Рязани семь человек пострадали в ДТП с грузовиком и компакт-вэном - РИА Новости, 21.01.2024
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18:41 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/dtp-1922645079.html
В Рязани семь человек пострадали в ДТП с грузовиком и компакт-вэном
В Рязани семь человек пострадали в ДТП с грузовиком и компакт-вэном - РИА Новости, 21.01.2024
В Рязани семь человек пострадали в ДТП с грузовиком и компакт-вэном
Семь человек пострадали при столкновении грузовика и компакт-вэна в Рязани, сообщило УГИБДД по региону. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T18:41
2024-01-21T18:41
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РЯЗАНЬ, 21 янв - РИА Новости. Семь человек пострадали при столкновении грузовика и компакт-вэна в Рязани, сообщило УГИБДД по региону. По данным ведомства, ДТП произошло примерно в 15.50 воскресенья на 191-м километре автодороги М-5 "Урал" в Рязани. По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet Orlando совершил столкновение с грузовиком MAN с полуприцепом. "В результате происшествия водитель грузового автомобиля MAN, водитель автомобиля Chevrolet Orlando, а также пять его пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь", - сообщило УГИБДД в своем Telegram-канале.
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происшествия, рязань, угибдд, авто
Происшествия, Рязань, УГИБДД, Авто
В Рязани семь человек пострадали в ДТП с грузовиком и компакт-вэном

В Рязани семь человек получили травмы в ДТП с грузовиком и компакт-вэном

© Фото : Рязань. Происшествия/TelegramМесто ДТП с участием грузовика на трассе М-5 "Урал" в Рязани
Место ДТП с участием грузовика на трассе М-5 Урал в Рязани - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© Фото : Рязань. Происшествия/Telegram
Место ДТП с участием грузовика на трассе М-5 "Урал" в Рязани
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 21 янв - РИА Новости. Семь человек пострадали при столкновении грузовика и компакт-вэна в Рязани, сообщило УГИБДД по региону.
По данным ведомства, ДТП произошло примерно в 15.50 воскресенья на 191-м километре автодороги М-5 "Урал" в Рязани. По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet Orlando совершил столкновение с грузовиком MAN с полуприцепом.
«
"В результате происшествия водитель грузового автомобиля MAN, водитель автомобиля Chevrolet Orlando, а также пять его пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь", - сообщило УГИБДД в своем Telegram-канале.
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