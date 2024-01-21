https://ria.ru/20240121/dtp-1922645079.html
В Рязани семь человек пострадали в ДТП с грузовиком и компакт-вэном
В Рязани семь человек пострадали в ДТП с грузовиком и компакт-вэном - РИА Новости, 21.01.2024
В Рязани семь человек пострадали в ДТП с грузовиком и компакт-вэном
Семь человек пострадали при столкновении грузовика и компакт-вэна в Рязани, сообщило УГИБДД по региону. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T18:41
2024-01-21T18:41
2024-01-21T18:41
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РЯЗАНЬ, 21 янв - РИА Новости. Семь человек пострадали при столкновении грузовика и компакт-вэна в Рязани, сообщило УГИБДД по региону. По данным ведомства, ДТП произошло примерно в 15.50 воскресенья на 191-м километре автодороги М-5 "Урал" в Рязани. По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet Orlando совершил столкновение с грузовиком MAN с полуприцепом. "В результате происшествия водитель грузового автомобиля MAN, водитель автомобиля Chevrolet Orlando, а также пять его пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь", - сообщило УГИБДД в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240121/dtp-1922605080.html
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происшествия, рязань, угибдд, авто
Происшествия, Рязань, УГИБДД, Авто
В Рязани семь человек пострадали в ДТП с грузовиком и компакт-вэном
В Рязани семь человек получили травмы в ДТП с грузовиком и компакт-вэном