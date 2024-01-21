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В Саратовской области рейсовый автобус съехал в кювет, есть пострадавшие - РИА Новости, 21.01.2024
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14:18 21.01.2024 (обновлено: 14:40 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/dtp-1922610982.html
В Саратовской области рейсовый автобус съехал в кювет, есть пострадавшие
В Саратовской области рейсовый автобус съехал в кювет, есть пострадавшие - РИА Новости, 21.01.2024
В Саратовской области рейсовый автобус съехал в кювет, есть пострадавшие
Рейсовый микроавтобус опрокинулся в кювет на трассе в Саратовской области, в результате пострадали три человека, сообщила пресс-служба губернатора в... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T14:18
2024-01-21T14:40
происшествия
саратовская область
авто
саратов
марксовский район
роман бусаргин
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САРАТОВ, 21 янв - РИА Новости. Рейсовый микроавтобус опрокинулся в кювет на трассе в Саратовской области, в результате пострадали три человека, сообщила пресс-служба губернатора в Telegram-канале. "В Марксовском районе Саратовской области случилось ДТП с участием рейсового микроавтобуса. Недалеко от поворота на село Зоркино транспортное средство, следовавшее по маршруту Саратов - Перелюб, съехало в кювет и опрокинулось на бок. В этот момент в салоне находились восемь человек. По предварительным данным, в результате аварии один пассажир госпитализирован, еще двоим оказана помощь на месте", - говорится в сообщении. По поручению губернатора Романа Бусаргина на место направлены все оперативные службы, в том числе сотрудники областной службы спасения. "Пассажиры, не получившие травмы, доставляются другим транспортом до пункта назначения. Оказание медицинской помощи пострадавшему взято под особый контроль", - отмечается в сообщении. В пресс-службе регионального управления ГИБДД уточнили журналистам, что ДТП с рейсовым микроавтобусом Mercedes произошло около 11.30 (10.30 мск), за рулем находился водитель 1961 года рождения. Областное управление СК РФ в Telegram-канале сообщило, что следователи проводят процессуальную проверку по факту ДТП с микроавтобусом, одна пассажирка которого госпитализирована, а общее число пострадавших уточняется. Прокуратура области в Telegram-канале сообщила, что ведомство взяло на контроль ход и результаты процессуальной проверки. "По предварительным данным... на трассе Саратов - Балаково водитель рейсового автобуса марки Mersedes Benz, следовавший по маршруту Саратов - Перелюб в направлении Перелюба, в 200 метрах от поворота на село Зоркино, не справившись с управлением, допустил съезд в кювет. В результате дорожной аварии пострадали некоторые пассажиры, которые обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240109/dtp-1920262194.html
https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html
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происшествия, саратовская область, авто, саратов, марксовский район, роман бусаргин, гибдд мвд рф, mercedes, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратовская область, Авто, Саратов, Марксовский район, Роман Бусаргин, ГИБДД МВД РФ, Mercedes, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратовской области рейсовый автобус съехал в кювет, есть пострадавшие

В Саратовской области рейсовый микроавтобус попал в ДТП, пострадали три человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САРАТОВ, 21 янв - РИА Новости. Рейсовый микроавтобус опрокинулся в кювет на трассе в Саратовской области, в результате пострадали три человека, сообщила пресс-служба губернатора в Telegram-канале.
«
Марксовском районе Саратовской области случилось ДТП с участием рейсового микроавтобуса. Недалеко от поворота на село Зоркино транспортное средство, следовавшее по маршруту Саратов - Перелюб, съехало в кювет и опрокинулось на бок. В этот момент в салоне находились восемь человек. По предварительным данным, в результате аварии один пассажир госпитализирован, еще двоим оказана помощь на месте", - говорится в сообщении.
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По поручению губернатора Романа Бусаргина на место направлены все оперативные службы, в том числе сотрудники областной службы спасения. "Пассажиры, не получившие травмы, доставляются другим транспортом до пункта назначения. Оказание медицинской помощи пострадавшему взято под особый контроль", - отмечается в сообщении.
В пресс-службе регионального управления ГИБДД уточнили журналистам, что ДТП с рейсовым микроавтобусом Mercedes произошло около 11.30 (10.30 мск), за рулем находился водитель 1961 года рождения.
Областное управление СК РФ в Telegram-канале сообщило, что следователи проводят процессуальную проверку по факту ДТП с микроавтобусом, одна пассажирка которого госпитализирована, а общее число пострадавших уточняется.
Прокуратура области в Telegram-канале сообщила, что ведомство взяло на контроль ход и результаты процессуальной проверки.
«
"По предварительным данным... на трассе Саратов - Балаково водитель рейсового автобуса марки Mersedes Benz, следовавший по маршруту Саратов - Перелюб в направлении Перелюба, в 200 метрах от поворота на село Зоркино, не справившись с управлением, допустил съезд в кювет. В результате дорожной аварии пострадали некоторые пассажиры, которые обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияСаратовская областьАвтоСаратовМарксовский районРоман БусаргинГИБДД МВД РФMercedesСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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