https://ria.ru/20240121/dtp-1922610982.html

В Саратовской области рейсовый автобус съехал в кювет, есть пострадавшие

В Саратовской области рейсовый автобус съехал в кювет, есть пострадавшие - РИА Новости, 21.01.2024

В Саратовской области рейсовый автобус съехал в кювет, есть пострадавшие

Рейсовый микроавтобус опрокинулся в кювет на трассе в Саратовской области, в результате пострадали три человека, сообщила пресс-служба губернатора в... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T14:18

2024-01-21T14:18

2024-01-21T14:40

происшествия

саратовская область

авто

саратов

марксовский район

роман бусаргин

гибдд мвд рф

mercedes

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САРАТОВ, 21 янв - РИА Новости. Рейсовый микроавтобус опрокинулся в кювет на трассе в Саратовской области, в результате пострадали три человека, сообщила пресс-служба губернатора в Telegram-канале. "В Марксовском районе Саратовской области случилось ДТП с участием рейсового микроавтобуса. Недалеко от поворота на село Зоркино транспортное средство, следовавшее по маршруту Саратов - Перелюб, съехало в кювет и опрокинулось на бок. В этот момент в салоне находились восемь человек. По предварительным данным, в результате аварии один пассажир госпитализирован, еще двоим оказана помощь на месте", - говорится в сообщении. По поручению губернатора Романа Бусаргина на место направлены все оперативные службы, в том числе сотрудники областной службы спасения. "Пассажиры, не получившие травмы, доставляются другим транспортом до пункта назначения. Оказание медицинской помощи пострадавшему взято под особый контроль", - отмечается в сообщении. В пресс-службе регионального управления ГИБДД уточнили журналистам, что ДТП с рейсовым микроавтобусом Mercedes произошло около 11.30 (10.30 мск), за рулем находился водитель 1961 года рождения. Областное управление СК РФ в Telegram-канале сообщило, что следователи проводят процессуальную проверку по факту ДТП с микроавтобусом, одна пассажирка которого госпитализирована, а общее число пострадавших уточняется. Прокуратура области в Telegram-канале сообщила, что ведомство взяло на контроль ход и результаты процессуальной проверки. "По предварительным данным... на трассе Саратов - Балаково водитель рейсового автобуса марки Mersedes Benz, следовавший по маршруту Саратов - Перелюб в направлении Перелюба, в 200 метрах от поворота на село Зоркино, не справившись с управлением, допустил съезд в кювет. В результате дорожной аварии пострадали некоторые пассажиры, которые обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240109/dtp-1920262194.html

https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, саратовская область, авто, саратов, марксовский район, роман бусаргин, гибдд мвд рф, mercedes, следственный комитет россии (ск рф)