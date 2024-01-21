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В ДТП с маршруткой на Ставрополье погиб человек - РИА Новости, 21.01.2024
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13:31 21.01.2024 (обновлено: 16:18 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/dtp-1922605080.html
В ДТП с маршруткой на Ставрополье погиб человек
В ДТП с маршруткой на Ставрополье погиб человек - РИА Новости, 21.01.2024
В ДТП с маршруткой на Ставрополье погиб человек
Один человек погиб и двое пострадали при столкновении маршрутного такси и легкового автомобиля в Петровском округе Ставропольского края, сообщает региональная... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T13:31
2024-01-21T16:18
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 21 янв – РИА Новости. Один человек погиб и двое пострадали при столкновении маршрутного такси и легкового автомобиля в Петровском округе Ставропольского края, сообщает региональная госавтоинспекция в Telegram-канале. По данным ведомства, ДТП произошло в воскресенье около 10.30 мск на 21-ом километре автодороги Светлоград - Благодарный - Буденновск. "Водитель автомобиля Mazda по неустановленным причинам допустила выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с пассажирской ГАЗелью. В результате от полученных травм скончалась водитель иномарки, 38-летняя жительница Кисловодска. Две пассажирки маршрутки доставлены с травмами в больницу", – говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что водитель иномарки за последние два года 26 раз привлекалась к ответственности за нарушения ПДД, в основном за "скорость". "ГАЗель двигалась по маршруту "Светлоград - Учкекен", в салоне находились 5 пассажиров. После осмотра медиков 3 пассажира были направлены по маршруту сменным транспортом", – добавили в ведомстве.Прокуратурой Петровского района организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего с участием пассажирской ГАЗели и легкового автомобиля."Прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и правил перевозки пассажиров. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", – сообщает надзорное ведомство в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240120/proverka-1922466959.html
https://ria.ru/20240120/dtp-1922551186.html
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происшествия, ставропольский край, светлоград, благодарный
Происшествия, Ставропольский край, Светлоград, Благодарный
В ДТП с маршруткой на Ставрополье погиб человек

В ДТП с маршруткой на Ставрополье погиб человек, двое пострадали

© Госавтоинспекция Ставрополья/TelegramДТП с участием пассажирской газели на 21 км автодороги "Светлоград - Благодарный - Буденновск"
ДТП с участием пассажирской газели на 21 км автодороги Светлоград - Благодарный - Буденновск
© Госавтоинспекция Ставрополья/Telegram
ДТП с участием пассажирской газели на 21 км автодороги "Светлоград - Благодарный - Буденновск"
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ПЯТИГОРСК, 21 янв – РИА Новости. Один человек погиб и двое пострадали при столкновении маршрутного такси и легкового автомобиля в Петровском округе Ставропольского края, сообщает региональная госавтоинспекция в Telegram-канале.
По данным ведомства, ДТП произошло в воскресенье около 10.30 мск на 21-ом километре автодороги Светлоград - Благодарный - Буденновск.
"Водитель автомобиля Mazda по неустановленным причинам допустила выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с пассажирской ГАЗелью. В результате от полученных травм скончалась водитель иномарки, 38-летняя жительница Кисловодска. Две пассажирки маршрутки доставлены с травмами в больницу", – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что водитель иномарки за последние два года 26 раз привлекалась к ответственности за нарушения ПДД, в основном за "скорость".
"ГАЗель двигалась по маршруту "Светлоград - Учкекен", в салоне находились 5 пассажиров. После осмотра медиков 3 пассажира были направлены по маршруту сменным транспортом", – добавили в ведомстве.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
Прокуратура начала проверку после ДТП с микроавтобусом на Камчатке
20 января, 07:39
Прокуратурой Петровского района организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего с участием пассажирской ГАЗели и легкового автомобиля.
"Прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и правил перевозки пассажиров. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", – сообщает надзорное ведомство в Telegram-канале.
Место ДТП с участием грузовика и минивэна в Саратовской области. 20 января 2024 - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
Источник: в ДТП с минивэном под Саратовом погибли граждане Таджикистана
20 января, 22:27
 
ПроисшествияСтавропольский крайСветлоградБлагодарный
 
 
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