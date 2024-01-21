https://ria.ru/20240121/dtp-1922605080.html

В ДТП с маршруткой на Ставрополье погиб человек

В ДТП с маршруткой на Ставрополье погиб человек - РИА Новости, 21.01.2024

В ДТП с маршруткой на Ставрополье погиб человек

Один человек погиб и двое пострадали при столкновении маршрутного такси и легкового автомобиля в Петровском округе Ставропольского края, сообщает региональная... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T13:31

2024-01-21T13:31

2024-01-21T16:18

происшествия

ставропольский край

светлоград

благодарный

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ПЯТИГОРСК, 21 янв – РИА Новости. Один человек погиб и двое пострадали при столкновении маршрутного такси и легкового автомобиля в Петровском округе Ставропольского края, сообщает региональная госавтоинспекция в Telegram-канале. По данным ведомства, ДТП произошло в воскресенье около 10.30 мск на 21-ом километре автодороги Светлоград - Благодарный - Буденновск. "Водитель автомобиля Mazda по неустановленным причинам допустила выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с пассажирской ГАЗелью. В результате от полученных травм скончалась водитель иномарки, 38-летняя жительница Кисловодска. Две пассажирки маршрутки доставлены с травмами в больницу", – говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что водитель иномарки за последние два года 26 раз привлекалась к ответственности за нарушения ПДД, в основном за "скорость". "ГАЗель двигалась по маршруту "Светлоград - Учкекен", в салоне находились 5 пассажиров. После осмотра медиков 3 пассажира были направлены по маршруту сменным транспортом", – добавили в ведомстве.Прокуратурой Петровского района организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего с участием пассажирской ГАЗели и легкового автомобиля."Прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и правил перевозки пассажиров. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", – сообщает надзорное ведомство в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240120/proverka-1922466959.html

https://ria.ru/20240120/dtp-1922551186.html

ставропольский край

светлоград

благодарный

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ставропольский край, светлоград, благодарный