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Тульский губернатор назвал теракт в Донецке чудовищным преступлением - РИА Новости, 21.01.2024
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22:40 21.01.2024 (обновлено: 22:45 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/donetsk-1922666517.html
Тульский губернатор назвал теракт в Донецке чудовищным преступлением
Тульский губернатор назвал теракт в Донецке чудовищным преступлением - РИА Новости, 21.01.2024
Тульский губернатор назвал теракт в Донецке чудовищным преступлением
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с террористическим актом в Донецке, назвав произошедшее "чудовищным преступлением,... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T22:40
2024-01-21T22:45
донецк
алексей дюмин
тульская область
денис пушилин
кировский район
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 янв - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с террористическим актом в Донецке, назвав произошедшее "чудовищным преступлением, которому не может быть оправданий". Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, число погибших на данный момент составляет 28 человек, число пострадавших - 30. Правительство Тульской области сообщает, что Дюмин в телеграмме Пушилину выразил соболезнования в связи с гибелью людей. "Убийство мирных жителей - бесчеловечное, чудовищное преступление, которому не может быть оправданий. Прошу вас передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в телеграмме. "В этот трудный час туляки разделяют с жителями Донбасса боль невосполнимой утраты", - подчеркнул глава Тульской области.
https://ria.ru/20240121/donetsk-1922663489.html
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донецк, алексей дюмин, тульская область, денис пушилин, кировский район
Донецк, Алексей Дюмин, Тульская область, Денис Пушилин, Кировский район
Тульский губернатор назвал теракт в Донецке чудовищным преступлением

Тульский губернатор Дюмин назвал теракт в Донецке чудовищным преступлением

© Донецкое агентство новостейПоследствия обстрела микрорайона Текстильщик в Донецке
Последствия обстрела микрорайона Текстильщик в Донецке
© Донецкое агентство новостей
Последствия обстрела микрорайона Текстильщик в Донецке
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 янв - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с террористическим актом в Донецке, назвав произошедшее "чудовищным преступлением, которому не может быть оправданий".
Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, число погибших на данный момент составляет 28 человек, число пострадавших - 30.
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Правительство Тульской области сообщает, что Дюмин в телеграмме Пушилину выразил соболезнования в связи с гибелью людей.
«
"Убийство мирных жителей - бесчеловечное, чудовищное преступление, которому не может быть оправданий. Прошу вас передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в телеграмме.
«
"В этот трудный час туляки разделяют с жителями Донбасса боль невосполнимой утраты", - подчеркнул глава Тульской области.
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ДонецкАлексей ДюминТульская областьДенис ПушилинКировский район
 
 
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