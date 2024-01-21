https://ria.ru/20240121/donetsk-1922666517.html
Тульский губернатор назвал теракт в Донецке чудовищным преступлением
Тульский губернатор назвал теракт в Донецке чудовищным преступлением - РИА Новости, 21.01.2024
Тульский губернатор назвал теракт в Донецке чудовищным преступлением
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с террористическим актом в Донецке, назвав произошедшее "чудовищным преступлением,... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T22:40
2024-01-21T22:40
2024-01-21T22:45
донецк
алексей дюмин
тульская область
денис пушилин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 янв - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с террористическим актом в Донецке, назвав произошедшее "чудовищным преступлением, которому не может быть оправданий". Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, число погибших на данный момент составляет 28 человек, число пострадавших - 30. Правительство Тульской области сообщает, что Дюмин в телеграмме Пушилину выразил соболезнования в связи с гибелью людей. "Убийство мирных жителей - бесчеловечное, чудовищное преступление, которому не может быть оправданий. Прошу вас передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в телеграмме. "В этот трудный час туляки разделяют с жителями Донбасса боль невосполнимой утраты", - подчеркнул глава Тульской области.
https://ria.ru/20240121/donetsk-1922663489.html
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донецк, алексей дюмин, тульская область, денис пушилин, кировский район
Донецк, Алексей Дюмин, Тульская область, Денис Пушилин, Кировский район
Тульский губернатор назвал теракт в Донецке чудовищным преступлением
Тульский губернатор Дюмин назвал теракт в Донецке чудовищным преступлением