https://ria.ru/20240121/donetsk-1922666517.html

Тульский губернатор назвал теракт в Донецке чудовищным преступлением

Тульский губернатор назвал теракт в Донецке чудовищным преступлением - РИА Новости, 21.01.2024

Тульский губернатор назвал теракт в Донецке чудовищным преступлением

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с террористическим актом в Донецке, назвав произошедшее "чудовищным преступлением,... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T22:40

2024-01-21T22:40

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донецк

алексей дюмин

тульская область

денис пушилин

кировский район

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 янв - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с террористическим актом в Донецке, назвав произошедшее "чудовищным преступлением, которому не может быть оправданий". Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, число погибших на данный момент составляет 28 человек, число пострадавших - 30. Правительство Тульской области сообщает, что Дюмин в телеграмме Пушилину выразил соболезнования в связи с гибелью людей. "Убийство мирных жителей - бесчеловечное, чудовищное преступление, которому не может быть оправданий. Прошу вас передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в телеграмме. "В этот трудный час туляки разделяют с жителями Донбасса боль невосполнимой утраты", - подчеркнул глава Тульской области.

https://ria.ru/20240121/donetsk-1922663489.html

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донецк

тульская область

кировский район

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донецк, алексей дюмин, тульская область, денис пушилин, кировский район