https://ria.ru/20240121/donetsk-1922663489.html

Генсек ООН осудил удар ВСУ по Донецку

Генсек ООН осудил удар ВСУ по Донецку - РИА Новости, 21.01.2024

Генсек ООН осудил удар ВСУ по Донецку

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил удар ВСУ по Донецку, при котором погибли 27 человек, заявил его официальный представитель. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T21:57

2024-01-21T21:57

2024-01-21T22:21

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кировский район

антониу гутерреш

денис пушилин

донецкая народная республика

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ООН, 21 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил удар ВСУ по Донецку, при котором погибли 27 человек, заявил его официальный представитель."Генеральный секретарь решительно осуждает все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, в том числе сегодняшний обстрел города Донецка", — сказано в комментарии.В организации также подчеркнули, что международное право запрещает такие атаки и их нужно немедленно прекратить.Сегодня утром ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. По последним данным, погибли 28 человек, пострадали 30, среди них два подростка. Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин, по кварталу нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибров 152 и 155 миллиметров. Под обстрел попал рынок в микрорайоне Текстильщик, когда там было наиболее многолюдно. Пушилин объявил 22 января днем траура.МИД России назвал произошедшее варварским террористическим актом. Москва призвала все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить действия Киева. Как отметили в министерстве, эти теракты демонстрируют, что у Украины нет политической воли к миру и урегулированию конфликта путем дипломатии. Исходя из этого, очевидна необходимость достижения всех целей и задач спецоперации.В свою очередь, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что удар ВСУ по Донецку станет одной из центральных тем заседания Совбеза по Украине в понедельник. В нем будет участвовать глава МИД Сергей Лавров.

https://ria.ru/20240121/donetsk-1922630183.html

https://ria.ru/20240121/donetsk-1922658219.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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в мире, донецк, оон, вооруженные силы украины, кировский район, антониу гутерреш, денис пушилин, донецкая народная республика