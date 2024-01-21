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Гатилов призвал главу УВКПЧ отреагировать на удар ВСУ по Донецку

Гатилов призвал главу УВКПЧ отреагировать на удар ВСУ по Донецку - РИА Новости, 21.01.2024

Гатилов призвал главу УВКПЧ отреагировать на удар ВСУ по Донецку

Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов призвал верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка публично отреагировать на... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T20:37

2024-01-21T20:37

2024-01-21T20:37

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ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов призвал верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка публично отреагировать на украинские удары, при которых погибли мирные жители Донецка. "Мы призываем Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и его офис не допустить, чтобы подобные зверства остались незамеченными, публично отреагировать на этот неизбирательный обстрел мирных жителей Донецка украинскими боевиками", - приводятся слова дипломата в Telegram-канале постпредства. Он считает, что западные сторонники киевского режима и некоторые международные организации проигнорируют эти удары и не осудят их. Гатилов ранее заявил, что УВКПЧ ООН исполняет задачи, которые перед ним ставят западные доноры, и штатный состав практически целиком состоит из западников. Он также отмечал, что эта организация предпочитает игнорировать многочисленные нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права. Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, число погибших, по последним данным, составляет 25 человек. В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что 25 человек пострадали, из них двое детей.

https://ria.ru/20240121/traur-1922651466.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места обстрела Кировского района Донецка последствия обстрела Кировского района Донецка 2024-01-21T20:37 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецк, в мире, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, геннадий гатилов, оон, сцкк