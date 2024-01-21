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Зюганов призвал мировое сообщество осудить теракт в Донецке - РИА Новости, 21.01.2024
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19:13 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/donetsk-1922648981.html
Зюганов призвал мировое сообщество осудить теракт в Донецке
Зюганов призвал мировое сообщество осудить теракт в Донецке - РИА Новости, 21.01.2024
Зюганов призвал мировое сообщество осудить теракт в Донецке
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал мировое сообщество осудить убийство мирных жителей в Донецке. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T19:13
2024-01-21T19:13
донецк
кировский район
донецкая народная республика
денис пушилин
геннадий зюганов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал мировое сообщество осудить убийство мирных жителей в Донецке. Утром 21 января ВСУ нанесли удар по Кировскому району Донецка. Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, число погибших, по последним данным, составляет 25 человек, еще 20 пострадали, из них двое детей. Минздрав России информировал, что медики госпитализировали 18 пострадавших мирных жителей Донецка, а двум другим пострадавшим была оказана амбулаторная помощь в медицинских организациях. "Марионеточный, бандеровский режим во главе с Зеленским и его заокеанские хозяева должны ответить за это. Призываю мировое сообщество решительно осудить эти чудовищные преступления", - написал лидер Компартии в своём Telegram-канале. Он выразил глубокие соболезнования семьям погибших и отметил, что убийство мирных граждан по нормам международного права - это преступление против человечества.
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, денис пушилин, геннадий зюганов, вооруженные силы украины
Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Геннадий Зюганов, Вооруженные силы Украины
Зюганов призвал мировое сообщество осудить теракт в Донецке

Зюганов призвал мировое сообщество осудить убийство мирных жителей в Донецке

© РИА Новости / Виктория Веленская | Перейти в медиабанкРодственники оплакивают близкого, погибшего в результате обстрела ВСУ рынка в Кировском районе Донецка
Родственники оплакивают близкого, погибшего в результате обстрела ВСУ рынка в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / Виктория Веленская
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Родственники оплакивают близкого, погибшего в результате обстрела ВСУ рынка в Кировском районе Донецка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал мировое сообщество осудить убийство мирных жителей в Донецке.
Утром 21 января ВСУ нанесли удар по Кировскому району Донецка. Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, число погибших, по последним данным, составляет 25 человек, еще 20 пострадали, из них двое детей. Минздрав России информировал, что медики госпитализировали 18 пострадавших мирных жителей Донецка, а двум другим пострадавшим была оказана амбулаторная помощь в медицинских организациях.
«
"Марионеточный, бандеровский режим во главе с Зеленским и его заокеанские хозяева должны ответить за это. Призываю мировое сообщество решительно осудить эти чудовищные преступления", - написал лидер Компартии в своём Telegram-канале.
Он выразил глубокие соболезнования семьям погибших и отметил, что убийство мирных граждан по нормам международного права - это преступление против человечества.
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Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до 25
Вчера, 18:20
 
ДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинГеннадий ЗюгановВооруженные силы Украины
 
 
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