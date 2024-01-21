https://ria.ru/20240121/donetsk-1922648981.html

Зюганов призвал мировое сообщество осудить теракт в Донецке

Зюганов призвал мировое сообщество осудить теракт в Донецке - РИА Новости, 21.01.2024

Зюганов призвал мировое сообщество осудить теракт в Донецке

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал мировое сообщество осудить убийство мирных жителей в Донецке. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T19:13

2024-01-21T19:13

2024-01-21T19:13

донецк

кировский район

донецкая народная республика

денис пушилин

геннадий зюганов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал мировое сообщество осудить убийство мирных жителей в Донецке. Утром 21 января ВСУ нанесли удар по Кировскому району Донецка. Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, число погибших, по последним данным, составляет 25 человек, еще 20 пострадали, из них двое детей. Минздрав России информировал, что медики госпитализировали 18 пострадавших мирных жителей Донецка, а двум другим пострадавшим была оказана амбулаторная помощь в медицинских организациях. "Марионеточный, бандеровский режим во главе с Зеленским и его заокеанские хозяева должны ответить за это. Призываю мировое сообщество решительно осудить эти чудовищные преступления", - написал лидер Компартии в своём Telegram-канале. Он выразил глубокие соболезнования семьям погибших и отметил, что убийство мирных граждан по нормам международного права - это преступление против человечества.

https://ria.ru/20240121/postradavshie-1922639100.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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донецк, кировский район, донецкая народная республика, денис пушилин, геннадий зюганов, вооруженные силы украины