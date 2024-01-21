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Губернатор Севастополя назвал удар ВСУ по Донецку циничным убийством - РИА Новости, 21.01.2024
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17:02 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/donetsk-1922630183.html
Губернатор Севастополя назвал удар ВСУ по Донецку циничным убийством
Губернатор Севастополя назвал удар ВСУ по Донецку циничным убийством - РИА Новости, 21.01.2024
Губернатор Севастополя назвал удар ВСУ по Донецку циничным убийством
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале назвал удар украинских войск по Донецку циничным и подлым убийством. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T17:02
2024-01-21T17:02
севастополь
донецк
донецкая народная республика
михаил развожаев
денис пушилин
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале назвал удар украинских войск по Донецку циничным и подлым убийством. Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, число погибших, по последним данным, составляет 25 человек, еще 20 пострадали, из них двое детей. "Украинская армия, не добившаяся побед на фронте, цинично и подло продолжает убивать и ранить мирных жителей", - заявил Развожаев. Губернатор от имени севастопольцев принес соболезнования семьям погибших и главе ДНР, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления. "Донецк, мы с тобой", - написал губернатор.
https://ria.ru/20240121/udar-1922620789.html
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севастополь, донецк, донецкая народная республика, михаил развожаев, денис пушилин, происшествия
Севастополь, Донецк, Донецкая Народная Республика, Михаил Развожаев, Денис Пушилин, Происшествия
Губернатор Севастополя назвал удар ВСУ по Донецку циничным убийством

Губернатор Севастополя назвал удар ВСУ по Донецку циничным и подлым убийством

© РИА Новости / Виктория Веленская | Перейти в медиабанкРодственники оплакивают близкого, погибшего в результате обстрела ВСУ рынка в Кировском районе Донецка
Родственники оплакивают близкого, погибшего в результате обстрела ВСУ рынка в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / Виктория Веленская
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Родственники оплакивают близкого, погибшего в результате обстрела ВСУ рынка в Кировском районе Донецка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале назвал удар украинских войск по Донецку циничным и подлым убийством.
Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, число погибших, по последним данным, составляет 25 человек, еще 20 пострадали, из них двое детей.
"Украинская армия, не добившаяся побед на фронте, цинично и подло продолжает убивать и ранить мирных жителей", - заявил Развожаев.
Губернатор от имени севастопольцев принес соболезнования семьям погибших и главе ДНР, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.
"Донецк, мы с тобой", - написал губернатор.
Последствия обстрела микрорайона Текстильщик в Донецке
МИД назвал удар ВСУ по Донецку варварским террористическим актом
Вчера, 15:29
 
СевастопольДонецкДонецкая Народная РеспубликаМихаил РазвожаевДенис ПушилинПроисшествия
 
 
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