https://ria.ru/20240121/donetsk-1922630183.html

Губернатор Севастополя назвал удар ВСУ по Донецку циничным убийством

Губернатор Севастополя назвал удар ВСУ по Донецку циничным убийством - РИА Новости, 21.01.2024

Губернатор Севастополя назвал удар ВСУ по Донецку циничным убийством

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале назвал удар украинских войск по Донецку циничным и подлым убийством. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T17:02

2024-01-21T17:02

2024-01-21T17:02

севастополь

донецк

донецкая народная республика

михаил развожаев

денис пушилин

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале назвал удар украинских войск по Донецку циничным и подлым убийством. Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, число погибших, по последним данным, составляет 25 человек, еще 20 пострадали, из них двое детей. "Украинская армия, не добившаяся побед на фронте, цинично и подло продолжает убивать и ранить мирных жителей", - заявил Развожаев. Губернатор от имени севастопольцев принес соболезнования семьям погибших и главе ДНР, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления. "Донецк, мы с тобой", - написал губернатор.

https://ria.ru/20240121/udar-1922620789.html

севастополь

донецк

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

севастополь, донецк, донецкая народная республика, михаил развожаев, денис пушилин, происшествия