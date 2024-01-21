https://ria.ru/20240121/donetsk-1922612640.html

Число погибших при обстреле Донецка выросло до 25

Число погибших при обстреле Донецка выросло до 25 - РИА Новости, 21.01.2024

Число погибших при обстреле Донецка выросло до 25

Число погибших при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка возросло до 25 человек, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T14:32

2024-01-21T14:32

2024-01-21T15:08

специальная военная операция на украине

донецк

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ДОНЕЦК, 21 янв — РИА Новости. Число погибших при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка возросло до 25 человек, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram."По меньшей мере еще 20 человек пострадали, из них двое детей находятся в состоянии средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В их числе есть и тяжелораненые, у многих проникающие ранения в области жизненно важных органов, травматическая ампутация конечностей", — добавил он.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что число погибших при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка возросло до 18.Глава ДНР отметил, что по кварталу нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибров 152 и 155 миллиметров.Пушилин уточнил, что ВСУ обстреляли рынок в микрорайоне Текстильщик в воскресенье, когда там наиболее многолюдно.Как передавал корреспондент РИА Новости, украинские войска выпустили не менее шести снарядов калибра 155 миллиметров по микрорайону Текстильщик в Кировском районе, где расположены рынки и большое количество магазинов, часть из которых попали под обстрел. В этом районе постоянно находятся мирные жители.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20240120/gorlovka-1922449885.html

донецк

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Кадры с места обстрела Кировского района Донецка последствия обстрела Кировского района Донецка 2024-01-21T14:32 true PT0M26S

Магазин бытовой техники в Кировском районе Донецка после обстрела Магазин бытовой техники в Кировском районе Донецка попал под обстрел украинской армии. В здании пробита крыша и поврежден фасад, один из покупателей получил ранение. 2024-01-21T14:32 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк