Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при обстреле Донецка выросло до 25 - РИА Новости, 21.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:32 21.01.2024 (обновлено: 15:08 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/donetsk-1922612640.html
Число погибших при обстреле Донецка выросло до 25
Число погибших при обстреле Донецка выросло до 25 - РИА Новости, 21.01.2024
Число погибших при обстреле Донецка выросло до 25
Число погибших при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка возросло до 25 человек, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T14:32
2024-01-21T15:08
специальная военная операция на украине
донецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922601943_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_439a6e40d9157c8bab3988239c553876.jpg
ДОНЕЦК, 21 янв — РИА Новости. Число погибших при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка возросло до 25 человек, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram.&quot;По меньшей мере еще 20 человек пострадали, из них двое детей находятся в состоянии средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В их числе есть и тяжелораненые, у многих проникающие ранения в области жизненно важных органов, травматическая ампутация конечностей&quot;, — добавил он.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что число погибших при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка возросло до 18.Глава ДНР отметил, что по кварталу нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибров 152 и 155 миллиметров.Пушилин уточнил, что ВСУ обстреляли рынок в микрорайоне Текстильщик в воскресенье, когда там наиболее многолюдно.Как передавал корреспондент РИА Новости, украинские войска выпустили не менее шести снарядов калибра 155 миллиметров по микрорайону Текстильщик в Кировском районе, где расположены рынки и большое количество магазинов, часть из которых попали под обстрел. В этом районе постоянно находятся мирные жители.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240120/gorlovka-1922449885.html
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с места обстрела Кировского района Донецка
последствия обстрела Кировского района Донецка
2024-01-21T14:32
true
PT0M26S
Магазин бытовой техники в Кировском районе Донецка после обстрела
Магазин бытовой техники в Кировском районе Донецка попал под обстрел украинской армии. В здании пробита крыша и поврежден фасад, один из покупателей получил ранение.
2024-01-21T14:32
true
PT0M48S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922601943_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_39cd365b17df1861b143cd27c1016b04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецк
Число погибших при обстреле Донецка выросло до 25

Пушилин: число погибших при обстреле Донецка выросло до 25, еще 20 пострадали

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 янв — РИА Новости. Число погибших при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка возросло до 25 человек, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram.
«

"По меньшей мере еще 20 человек пострадали, из них двое детей находятся в состоянии средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В их числе есть и тяжелораненые, у многих проникающие ранения в области жизненно важных органов, травматическая ампутация конечностей", — добавил он.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что число погибших при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка возросло до 18.
Глава ДНР отметил, что по кварталу нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибров 152 и 155 миллиметров.
Пушилин уточнил, что ВСУ обстреляли рынок в микрорайоне Текстильщик в воскресенье, когда там наиболее многолюдно.
© РИА Новости / StringerПоследствия обстрела микрорайона Текстильщик в Донецке
Последствия обстрела микрорайона Текстильщик в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / Stringer
Последствия обстрела микрорайона Текстильщик в Донецке
Как передавал корреспондент РИА Новости, украинские войска выпустили не менее шести снарядов калибра 155 миллиметров по микрорайону Текстильщик в Кировском районе, где расположены рынки и большое количество магазинов, часть из которых попали под обстрел. В этом районе постоянно находятся мирные жители.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Горловка - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали три человека
20 января, 00:10
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала