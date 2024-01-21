https://ria.ru/20240121/donetsk-1922612640.html
Число погибших при обстреле Донецка выросло до 25
Число погибших при обстреле Донецка выросло до 25 - РИА Новости, 21.01.2024
Число погибших при обстреле Донецка выросло до 25
Число погибших при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка возросло до 25 человек, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T14:32
2024-01-21T14:32
2024-01-21T15:08
специальная военная операция на украине
донецк
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ДОНЕЦК, 21 янв — РИА Новости. Число погибших при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка возросло до 25 человек, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram."По меньшей мере еще 20 человек пострадали, из них двое детей находятся в состоянии средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В их числе есть и тяжелораненые, у многих проникающие ранения в области жизненно важных органов, травматическая ампутация конечностей", — добавил он.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что число погибших при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка возросло до 18.Глава ДНР отметил, что по кварталу нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибров 152 и 155 миллиметров.Пушилин уточнил, что ВСУ обстреляли рынок в микрорайоне Текстильщик в воскресенье, когда там наиболее многолюдно.Как передавал корреспондент РИА Новости, украинские войска выпустили не менее шести снарядов калибра 155 миллиметров по микрорайону Текстильщик в Кировском районе, где расположены рынки и большое количество магазинов, часть из которых попали под обстрел. В этом районе постоянно находятся мирные жители.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240120/gorlovka-1922449885.html
донецк
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с места обстрела Кировского района Донецка
последствия обстрела Кировского района Донецка
2024-01-21T14:32
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Магазин бытовой техники в Кировском районе Донецка после обстрела
Магазин бытовой техники в Кировском районе Донецка попал под обстрел украинской армии. В здании пробита крыша и поврежден фасад, один из покупателей получил ранение.
2024-01-21T14:32
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PT0M48S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецк
Число погибших при обстреле Донецка выросло до 25
Пушилин: число погибших при обстреле Донецка выросло до 25, еще 20 пострадали
ДОНЕЦК, 21 янв — РИА Новости.
Число погибших при обстреле украинскими войсками Кировского района
Донецка возросло до 25 человек, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram
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"По меньшей мере еще 20 человек пострадали, из них двое детей находятся в состоянии средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В их числе есть и тяжелораненые, у многих проникающие ранения в области жизненно важных органов, травматическая ампутация конечностей", — добавил он.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин
сообщил, что число погибших при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка возросло до 18.
Глава ДНР отметил, что по кварталу нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибров 152 и 155 миллиметров.
Пушилин уточнил, что ВСУ обстреляли рынок в микрорайоне Текстильщик в воскресенье, когда там наиболее многолюдно.
Как передавал корреспондент РИА Новости, украинские войска выпустили не менее шести снарядов калибра 155 миллиметров по микрорайону Текстильщик в Кировском районе, где расположены рынки и большое количество магазинов, часть из которых попали под обстрел. В этом районе постоянно находятся мирные жители.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали три человека