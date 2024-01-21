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Число погибших при украинском обстреле Донецка достигло 18

Число погибших при украинском обстреле Донецка достигло 18 - РИА Новости, 21.01.2024

Число погибших при украинском обстреле Донецка достигло 18

Число погибших при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка возросло до 18 человек, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T13:10

2024-01-21T13:10

2024-01-21T14:12

донецк

кировский район

мэр

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 янв — РИА Новости. Число погибших при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка возросло до 18 человек, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram."На текущий момент известно о 18 погибших и 13 раненых. Информация продолжает поступать", — написал он.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал о 13 жертвах и десяти пострадавших.Руководитель региона отметил, что ВСУ обстреляли рынок в микрорайоне Текстильщик в воскресенье, когда там наиболее многолюдно.На месте работают оперативные службы, информация о погибших и пострадавших продолжает поступать и уточняется. Также ведется поиск фрагментов вооружения.Как передавал корреспондент РИА Новости, украинские войска выпустили не менее шести снарядов калибра 155 миллиметров по микрорайону Текстильщик в Кировском районе, где расположены рынки и большое количество магазинов, часть из которых попали под обстрел. В этом районе постоянно находятся мирные жители.По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли территорию республики 43 раза, выпустив 161 боеприпас. Ранены девять гражданских лиц, еще один погиб. Повреждения получили 44 жилых домостроения и 21 объект социальной инфраструктуры.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

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Кадры с места обстрела Кировского района Донецка последствия обстрела Кировского района Донецка 2024-01-21T13:10 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, кировский район, мэр, происшествия