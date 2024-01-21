https://ria.ru/20240121/donetsk-1922602442.html
Число погибших при украинском обстреле Донецка достигло 18
Число погибших при украинском обстреле Донецка достигло 18 - РИА Новости, 21.01.2024
Число погибших при украинском обстреле Донецка достигло 18
Число погибших при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка возросло до 18 человек, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T13:10
2024-01-21T13:10
2024-01-21T14:12
донецк
кировский район
мэр
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922601943_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_439a6e40d9157c8bab3988239c553876.jpg
ДОНЕЦК, 21 янв — РИА Новости. Число погибших при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка возросло до 18 человек, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram."На текущий момент известно о 18 погибших и 13 раненых. Информация продолжает поступать", — написал он.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал о 13 жертвах и десяти пострадавших.Руководитель региона отметил, что ВСУ обстреляли рынок в микрорайоне Текстильщик в воскресенье, когда там наиболее многолюдно.На месте работают оперативные службы, информация о погибших и пострадавших продолжает поступать и уточняется. Также ведется поиск фрагментов вооружения.Как передавал корреспондент РИА Новости, украинские войска выпустили не менее шести снарядов калибра 155 миллиметров по микрорайону Текстильщик в Кировском районе, где расположены рынки и большое количество магазинов, часть из которых попали под обстрел. В этом районе постоянно находятся мирные жители.По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли территорию республики 43 раза, выпустив 161 боеприпас. Ранены девять гражданских лиц, еще один погиб. Повреждения получили 44 жилых домостроения и 21 объект социальной инфраструктуры.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
донецк
кировский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922601943_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_39cd365b17df1861b143cd27c1016b04.jpg
Кадры с места обстрела Кировского района Донецка
последствия обстрела Кировского района Донецка
2024-01-21T13:10
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, кировский район, мэр, происшествия
Донецк, Кировский район, МЭР, Происшествия
Число погибших при украинском обстреле Донецка достигло 18
Мэр Кулемзин: число жертв удара ВСУ по Донецку выросло до 18
ДОНЕЦК, 21 янв — РИА Новости.
Число погибших при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка возросло до 18 человек, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram
.
«
"На текущий момент известно о 18 погибших и 13 раненых. Информация продолжает поступать", — написал он.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал о 13 жертвах и десяти пострадавших.
Руководитель региона отметил, что ВСУ обстреляли рынок в микрорайоне Текстильщик в воскресенье, когда там наиболее многолюдно.
На месте работают оперативные службы, информация о погибших и пострадавших продолжает поступать и уточняется. Также ведется поиск фрагментов вооружения.
Как передавал корреспондент РИА Новости, украинские войска выпустили не менее шести снарядов калибра 155 миллиметров по микрорайону Текстильщик в Кировском районе, где расположены рынки и большое количество магазинов, часть из которых попали под обстрел. В этом районе постоянно находятся мирные жители.
По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли территорию республики 43 раза, выпустив 161 боеприпас. Ранены девять гражданских лиц, еще один погиб. Повреждения получили 44 жилых домостроения и 21 объект социальной инфраструктуры.
Кировский район
расположен в юго-западной части Донецка.