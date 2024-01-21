https://ria.ru/20240121/donetsk-1922600463.html

Одно из попаданий при обстреле ВСУ Донецка пришлось на магазин

Одно из попаданий при обстреле ВСУ Донецка пришлось на магазин - РИА Новости, 21.01.2024

Одно из попаданий при обстреле ВСУ Донецка пришлось на магазин

Одно из попаданий при обстреле ВСУ Кировского района Донецка пришлось в магазин бытовой техники, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T12:57

2024-01-21T12:57

2024-01-21T13:15

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

кировский район

денис пушилин

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Одно из попаданий при обстреле ВСУ Кировского района Донецка пришлось в магазин бытовой техники, передает корреспондент РИА Новости. Попадание в магазин пришлось прямо во время работы, когда сотрудники обслуживали покупателей. "Я стоял здесь, продавал телевизор людям. И как "шандарахнуло" туда, здесь было все в дыму, и мы побежали. Одного парня ранило маленькими осколками в шею", - рассказал сотрудник магазина Артем. В самом же здании пробита крыша, поврежден фасад и уничтожено большое количество бытовой техники. Ранее стало известно об артиллерийском обстреле украинскими военным Кировского района Донецка, при котором, по сообщению Главы ДНР Дениса Пушилина, погибли по меньшей мере 13 мирных жителей, еще 10 получили ранения. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли территорию республики 43 раза, выпустив 161 боеприпас. Ранения получили 9 гражданских лиц, еще один погиб. Повреждения получили 44 жилых домостроения и 21 объект социальной инфраструктуры.

https://ria.ru/20240121/donetsk-1922592842.html

https://ria.ru/20240120/donetsk-1922524022.html

донецкая народная республика

донецк

кировский район

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Магазин бытовой техники в Кировском районе Донецка после обстрела Магазин бытовой техники в Кировском районе Донецка попал под обстрел украинской армии. В здании пробита крыша и поврежден фасад, один из покупателей получил ранение. 2024-01-21T12:57 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, донецк, кировский район, денис пушилин, сцкк, происшествия