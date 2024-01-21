https://ria.ru/20240121/donetsk-1922600463.html
Одно из попаданий при обстреле ВСУ Донецка пришлось на магазин
Одно из попаданий при обстреле ВСУ Донецка пришлось на магазин - РИА Новости, 21.01.2024
Одно из попаданий при обстреле ВСУ Донецка пришлось на магазин
Одно из попаданий при обстреле ВСУ Кировского района Донецка пришлось в магазин бытовой техники, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T12:57
2024-01-21T12:57
2024-01-21T13:15
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
кировский район
денис пушилин
сцкк
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922603051_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_310a17644b14cfc5c22778b4bca1e717.jpg
ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Одно из попаданий при обстреле ВСУ Кировского района Донецка пришлось в магазин бытовой техники, передает корреспондент РИА Новости. Попадание в магазин пришлось прямо во время работы, когда сотрудники обслуживали покупателей. "Я стоял здесь, продавал телевизор людям. И как "шандарахнуло" туда, здесь было все в дыму, и мы побежали. Одного парня ранило маленькими осколками в шею", - рассказал сотрудник магазина Артем. В самом же здании пробита крыша, поврежден фасад и уничтожено большое количество бытовой техники. Ранее стало известно об артиллерийском обстреле украинскими военным Кировского района Донецка, при котором, по сообщению Главы ДНР Дениса Пушилина, погибли по меньшей мере 13 мирных жителей, еще 10 получили ранения. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли территорию республики 43 раза, выпустив 161 боеприпас. Ранения получили 9 гражданских лиц, еще один погиб. Повреждения получили 44 жилых домостроения и 21 объект социальной инфраструктуры.
https://ria.ru/20240121/donetsk-1922592842.html
https://ria.ru/20240120/donetsk-1922524022.html
донецкая народная республика
донецк
кировский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922603051_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f21da5a1db2c56c536a5518229bddb16.jpg
Магазин бытовой техники в Кировском районе Донецка после обстрела
Магазин бытовой техники в Кировском районе Донецка попал под обстрел украинской армии. В здании пробита крыша и поврежден фасад, один из покупателей получил ранение.
2024-01-21T12:57
true
PT0M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, донецк, кировский район, денис пушилин, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Кировский район, Денис Пушилин, СЦКК, Происшествия
Одно из попаданий при обстреле ВСУ Донецка пришлось на магазин
Одно из попаданий при обстреле ВСУ Донецка пришлось на магазин бытовой техники