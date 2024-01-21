https://ria.ru/20240121/donetsk-1922588913.html

В Донецке при украинском обстреле погибли восемь человек

В Донецке при украинском обстреле погибли восемь человек - РИА Новости, 21.01.2024

В Донецке при украинском обстреле погибли восемь человек

В Донецке по меньшей мере восемь мирных граждан погибли при обстреле ВСУ, под который попали несколько магазинов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T11:19

2024-01-21T11:19

2024-01-21T11:35

донецк

кировский район

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922590950_0:0:1263:710_1920x0_80_0_0_675de6bee08f1e8540d302b8826a084b.png

ДОНЕЦК, 21 янв — РИА Новости. В Донецке по меньшей мере восемь мирных граждан погибли при обстреле ВСУ, под который попали несколько магазинов, передает корреспондент РИА Новости.Количество жертв подтвердил мэр города Алексей Кулемзин."По предварительным данным, в результате варварского обстрела Кировского района в микрорайоне Текстильщик восемь погибших", — написал он в своем Telegram-канале.Украинские войска выпустили не менее шести снарядов калибром 155-мм по микрорайону Текстильщик, где находятся рынки и большое количество магазинов. В этом районе постоянно находится много мирных жителей.По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли территорию республики 43 раза, выпустив 161 боеприпас. Ранения получили девять гражданских лиц, еще один погиб. Повреждения получили 44 жилых домостроения и 21 объект социальной инфраструктуры.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20240121/yasinovataya-1922556453.html

донецк

кировский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, кировский район, происшествия