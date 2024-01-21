https://ria.ru/20240121/donetsk-1922588913.html
В Донецке при украинском обстреле погибли восемь человек
В Донецке при украинском обстреле погибли восемь человек - РИА Новости, 21.01.2024
В Донецке при украинском обстреле погибли восемь человек
В Донецке по меньшей мере восемь мирных граждан погибли при обстреле ВСУ, под который попали несколько магазинов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T11:19
2024-01-21T11:19
2024-01-21T11:35
донецк
кировский район
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 янв — РИА Новости. В Донецке по меньшей мере восемь мирных граждан погибли при обстреле ВСУ, под который попали несколько магазинов, передает корреспондент РИА Новости.Количество жертв подтвердил мэр города Алексей Кулемзин."По предварительным данным, в результате варварского обстрела Кировского района в микрорайоне Текстильщик восемь погибших", — написал он в своем Telegram-канале.Украинские войска выпустили не менее шести снарядов калибром 155-мм по микрорайону Текстильщик, где находятся рынки и большое количество магазинов. В этом районе постоянно находится много мирных жителей.По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли территорию республики 43 раза, выпустив 161 боеприпас. Ранения получили девять гражданских лиц, еще один погиб. Повреждения получили 44 жилых домостроения и 21 объект социальной инфраструктуры.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, кировский район, происшествия
Донецк, Кировский район, Происшествия
В Донецке при украинском обстреле погибли восемь человек
Мэр Донецка сообщил о восьми погибших при украинском обстреле
ДОНЕЦК, 21 янв — РИА Новости. В Донецке по меньшей мере восемь мирных граждан погибли при обстреле ВСУ, под который попали несколько магазинов, передает корреспондент РИА Новости.
Количество жертв подтвердил мэр города Алексей Кулемзин.
«
"По предварительным данным, в результате варварского обстрела Кировского района в микрорайоне Текстильщик восемь погибших", — написал он в своем Telegram-канале.
Украинские войска выпустили не менее шести снарядов калибром 155-мм по микрорайону Текстильщик, где находятся рынки и большое количество магазинов. В этом районе постоянно находится много мирных жителей.
По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли территорию республики 43 раза, выпустив 161 боеприпас. Ранения получили девять гражданских лиц, еще один погиб. Повреждения получили 44 жилых домостроения и 21 объект социальной инфраструктуры.
Кировский район
расположен в юго-западной части Донецка.
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