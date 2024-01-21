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Бастрыкин ждет доклад о расследовании авиакатастрофы в Афганистане
Бастрыкин ждет доклад о расследовании авиакатастрофы в Афганистане - РИА Новости, 21.01.2024
Бастрыкин ждет доклад о расследовании авиакатастрофы в Афганистане
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю западного межрегионального следственного управления на транспорте Павлу Выменцу доложить о... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T23:50
2024-01-21T23:50
2024-01-21T23:50
афганистан
россия
александр бастрыкин
мария захарова
следственный комитет россии (ск рф)
крушение самолета falcon в афганистане
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю западного межрегионального следственного управления на транспорте Павлу Выменцу доложить о расследовании уголовного дела по факту крушения в Афганистане летевшего в Россию самолета Falcon 10, сообщает ведомство. "Глава СК России поручил руководителю Западного МСУТ Павлу Выменцу доложить о ходе расследования уголовного дела по факту крушения самолета в Афганистане с российскими гражданами на борту", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Как сообщала ранее Росавиация, пропавший в Афганистане самолет Falcon зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ, предварительно, на борту были шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. Falcon 10 выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент - Жуковский. Ассоциация туроператоров России информировала, что пассажирами самолета была семейная пара из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы. По данным Росавиации, наземная поисково-спасательная служба нашла разбившийся самолет, из шести человек на борту, предварительно, четверо выжили, судьба двоих уточняется. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала РИА Новости, что российское посольство находится во взаимодействии с афганской стороной. Возбуждено дело после крушения самолета в Афганистане с гражданами РФ на борту, информировал СК РФ.
https://ria.ru/20240121/falcon-1922644070.html
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афганистан, россия, александр бастрыкин, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), крушение самолета falcon в афганистане
Афганистан, Россия, Александр Бастрыкин, Мария Захарова, Следственный комитет России (СК РФ), Крушение самолета Falcon в Афганистане
Бастрыкин ждет доклад о расследовании авиакатастрофы в Афганистане
Глава СК Бастрыкин ждет доклад о расследовании авиакатастрофы в Афганистане