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Десантис вышел из гонки за пост президента США и поддержал Трампа - РИА Новости, 22.01.2024
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23:12 21.01.2024 (обновлено: 00:26 22.01.2024)
https://ria.ru/20240121/desantis-1922668253.html
Десантис вышел из гонки за пост президента США и поддержал Трампа
Десантис вышел из гонки за пост президента США и поддержал Трампа - РИА Новости, 22.01.2024
Десантис вышел из гонки за пост президента США и поддержал Трампа
Губернатор штата Флорида Рон Десантис объявил о выходе из президентской гонки в США и пообещал поддержать экс-главу государства Дональда Трампа. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-21T23:12
2024-01-22T00:26
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рон десантис
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ВАШИНГТОН, 21 янв — РИА Новости. Губернатор штата Флорида Рон Десантис объявил о выходе из президентской гонки в США и пообещал поддержать экс-главу государства Дональда Трампа.&quot;У нас нет явного пути к победе, соответственно, сегодня я приостанавливаю свою кампанию&quot;, — сказал он в видеообращении.Заявление прозвучало после внутрипартийных республиканских выборов в штате Айова, где Десантис уступил Трампу, и перед праймериз в Нью-Гэмпшире. Согласно опросу, губернатор на этом этапе может рассчитывать только на шесть процентов голосов.Десантис подчеркнул, что поддержит однопартийца Трампа, который, по его словам, превосходит действующего президента-демократа Джо Байдена и заслуживает "еще одного шанса"."Он получает мою поддержку потому, что мы не можем вернуться к старой республиканской гвардии былых лет", — отметил он.В начале этой недели в Соединенных Штатах стартовал сезон предварительных выборов. Республиканцы для определения единого кандидата проводят очные конференции, которые называются кокусами. Первое мероприятие прошло в штате Айова. На участках выступили сами кандидаты или их представители, после чего зарегистрированные избиратели приступили к голосованию.Во время выступления в Айове о выходе из президентской гонки объявил предприниматель Вивек Рамасвами. Он также пообещал поддержать Трампа. Основным конкурентом экс-главы государства в борьбе за право баллотироваться в президенты от Республиканской партии остается бывший представитель США в ООН и экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли.Выборы в США намечены на 5 ноября. Как ожидается, в случае выдвижения Трампа от Республиканской партии ему будет противостоять действующий глава государства Джо Байден. При этом экс-президенту, как свидетельствуют результаты социологических исследований, вполне по силам одержать победу в предвыборной гонке.
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сша, флорида, рон десантис, президентские выборы в сша, в мире, дональд трамп
США, Флорида, Рон Десантис, Президентские выборы в США, В мире, Дональд Трамп
Десантис вышел из гонки за пост президента США и поддержал Трампа

Рон Десантис вышел из президентской кампании в США

© AP Photo / Robert F. BukatyРон Десантис
Рон Десантис - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© AP Photo / Robert F. Bukaty
Рон Десантис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 янв — РИА Новости. Губернатор штата Флорида Рон Десантис объявил о выходе из президентской гонки в США и пообещал поддержать экс-главу государства Дональда Трампа.
«

"У нас нет явного пути к победе, соответственно, сегодня я приостанавливаю свою кампанию", — сказал он в видеообращении.

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Вчера, 04:59
Заявление прозвучало после внутрипартийных республиканских выборов в штате Айова, где Десантис уступил Трампу, и перед праймериз в Нью-Гэмпшире. Согласно опросу, губернатор на этом этапе может рассчитывать только на шесть процентов голосов.
Десантис подчеркнул, что поддержит однопартийца Трампа, который, по его словам, превосходит действующего президента-демократа Джо Байдена и заслуживает "еще одного шанса".
"Он получает мою поддержку потому, что мы не можем вернуться к старой республиканской гвардии былых лет", — отметил он.
В начале этой недели в Соединенных Штатах стартовал сезон предварительных выборов. Республиканцы для определения единого кандидата проводят очные конференции, которые называются кокусами. Первое мероприятие прошло в штате Айова. На участках выступили сами кандидаты или их представители, после чего зарегистрированные избиратели приступили к голосованию.
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Во время выступления в Айове о выходе из президентской гонки объявил предприниматель Вивек Рамасвами. Он также пообещал поддержать Трампа.
Основным конкурентом экс-главы государства в борьбе за право баллотироваться в президенты от Республиканской партии остается бывший представитель США в ООН и экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли.
Выборы в США намечены на 5 ноября. Как ожидается, в случае выдвижения Трампа от Республиканской партии ему будет противостоять действующий глава государства Джо Байден. При этом экс-президенту, как свидетельствуют результаты социологических исследований, вполне по силам одержать победу в предвыборной гонке.
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