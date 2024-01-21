Десантис вышел из гонки за пост президента США и поддержал Трампа
Рон Десантис вышел из президентской кампании в США
© AP Photo / Robert F. BukatyРон Десантис
© AP Photo / Robert F. Bukaty
Рон Десантис. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 янв — РИА Новости. Губернатор штата Флорида Рон Десантис объявил о выходе из президентской гонки в США и пообещал поддержать экс-главу государства Дональда Трампа.
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"У нас нет явного пути к победе, соответственно, сегодня я приостанавливаю свою кампанию", — сказал он в видеообращении.
Заявление прозвучало после внутрипартийных республиканских выборов в штате Айова, где Десантис уступил Трампу, и перед праймериз в Нью-Гэмпшире. Согласно опросу, губернатор на этом этапе может рассчитывать только на шесть процентов голосов.
Десантис подчеркнул, что поддержит однопартийца Трампа, который, по его словам, превосходит действующего президента-демократа Джо Байдена и заслуживает "еще одного шанса".
"Он получает мою поддержку потому, что мы не можем вернуться к старой республиканской гвардии былых лет", — отметил он.
В начале этой недели в Соединенных Штатах стартовал сезон предварительных выборов. Республиканцы для определения единого кандидата проводят очные конференции, которые называются кокусами. Первое мероприятие прошло в штате Айова. На участках выступили сами кандидаты или их представители, после чего зарегистрированные избиратели приступили к голосованию.
Во время выступления в Айове о выходе из президентской гонки объявил предприниматель Вивек Рамасвами. Он также пообещал поддержать Трампа.
Основным конкурентом экс-главы государства в борьбе за право баллотироваться в президенты от Республиканской партии остается бывший представитель США в ООН и экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли.
Выборы в США намечены на 5 ноября. Как ожидается, в случае выдвижения Трампа от Республиканской партии ему будет противостоять действующий глава государства Джо Байден. При этом экс-президенту, как свидетельствуют результаты социологических исследований, вполне по силам одержать победу в предвыборной гонке.